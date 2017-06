Letzte Ausfahrt: Fürth-Ronhof

09.06.2017

Die­ses Spiel ist nun de­fini­tiv der »fi­nal co­unt­down«. In der wir­k­lich al­ler­letz­ten Re­le­ga­ti­on­s­par­tie, dem Rück­spiel zwi­schen der Spvgg Greu­ther Fürth II und Vik­to­ria Aschaf­fen­burg (Sonn­tag, 14 Uhr), ent­schei­det sich, wer den noch frei­en Platz in der Fuß­ball-Re­gio­nal­li­ga Bay­ern be­kommt.

Klaus Gast

Hintergrund: Der »Sommerfahrplan« der Viktoria Ab Montag können die Spieler der Aschaffenburger Viktoria mit reichlich Verspätung ihren Sommerurlaub antreten. Schon am 23. Juni beginnt die Vorbereitung, zunächst nur für Neuzugänge und die von der A-Jugend übernommenen Spieler. Am 30. Juni steigen dann alle Akteure ein, die in der Relegation aktiv waren.

Außerdem wird die Viktoria das Angebot des Bayerischen Fußballverbandes annehmen, später in die Saison 2017/18 zu starten. Nicht am 15. Juli, sondern erst am 22. Juli bestreitet sie ihr erstes Spiel. Das bedeutet aber zugleich, dass die Mannschaft bei einem Aufstieg in die Regionalliga mit einem, bei einem Verbleib in der Bayernliga sogar mit zwei Spielen im Rückstand wäre. Entsprechend würden sich die englischen Wochen im Herbst häufen. (Klaus Gast)

Die psychologische Vorbereitung begannen beide Trainer bereits unmittelbar nach Schlusspfiff der wandlungsreichen Begegnung am Donnerstag. »Wir haben aus einer sehr, sehr guten Ausgangsposition eine gute gemacht«, behauptete Fürths Trainer Timo Rost, der in den letzten 15 Minuten mitansehen musste, wie seine Mannschaft einen komfortablen 4:0-Vorsprung fast komplett verspielt hätte. Dagegen setzt Viktorias Übungsleiter Jochen Seitz die Feststellung: »Unsere Ausgangsposition ist sogar besser als vor dem Spiel in Seligenporten.«Kann man mit Blick auf die reinen Zahlen so sehen. In der Oberpfalz hätte ein 2:0-Sieg zunächst nur die Verlängerung gebracht, in Mittelfranken würde er den Aufstieg bedeuten. Allerdings bescherten die bisherigen Ausscheidungsspiele zwiespältige Erkenntnisse. Die Viktoria tat sich jeweils sehr schwer, auf Betriebstemperatur zu kommen. Allenfalls in Seligenporten gelang es, den ersten Durchgang zumindest ausgeglichen zu gestalten. Für Seitz nicht ungewöhnlich: »Unsere Spieler arbeiten den ganzen Tag, hetzen dann zum Spiel und müssen gleich voll da sein. Da haben es die Profis besser.«Fürth reiste bereits am Donnerstagvormittag an, bezog Tageszimmer im Hotel und kam ganz entspannt an den Schönbusch. Dafür wacht die Viktoria nach der Pause auf, schießt aber, wenn sie trifft, die Tore erst in der Endphase - und verpasste so vorzeitige Entscheidungen.Das große Problem heißt aber Defensive. Nicht nur die Verteidiger, der gesamte Verbund wurde am Donnerstag gnadenlos auseinandergenommen. Neben Problemen mit dem Tempo offenbarten einige Akteure zudem taktische Defizite, kamen mit den von Seitz eingeübten Wechseln von Dreier- auf Viererkette und umgekehrt nicht zurecht. Der Trainer setzt daher vor dem Rückspiel noch einmal eine Videositzung an, um Fehler zu analysieren. Zudem laufen einige Spieler ausgerechnet in den entscheidenden Wochen der Saison ihrer Form hinterher, so beispielsweise Björn Schnitzer, der noch in keiner Partie entscheidende Akzente setzen konnte.Auf der Habenseite stehen dagegen ganz klar die Moral und die körperliche Fitness. Die Viktoria gibt auch in aussichtslosen Situationen nicht auf. Für Seitz ein Beweis des »großen Charakters« der Truppe. Dass sie spät ihre Tore erzielt, spricht auch dafür, dass so manche Probleme mehr mit der Psyche als der Physis zu tun haben. Und Seitz kann auf seine Einwechselspieler bauen. In Seligenporten waren es Aydin, Toch und Wolfert, gegen Fürth vor allem Wolfert und Verkaj, die am Umschwung wesentlich beteiligt waren. Darauf gründet die Hoffnung. Sascha Wolfert hat das Hinspiel gegen Fürth unter dem Strich Mut gemacht: »Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir das richtig gut gemacht. Man darf nicht übersehen, dass Fürth sehr viel Qualität in der Mannschaft hat. Das merkt man in jeder Situation. Aber jetzt ist alles möglich.«Auch Seitz sieht das Positive: »Wir waren doch nach der ersten Halbzeit mausetot. Jetzt haben wir gar nichts mehr zu verlieren.« Sein sehnlichster Wunsch: »Ein 1:0 für uns, und wenn es erst in der 70. Minute ist. Dann kommt bei Fürth so richtig Druck auf.«Im Ronhof muss er auf den urlaubenden Daniel Cheron verzichten. Dafür ist Dennis Kallina wieder dabei und dürfte von Beginn an seinen Platz in der Außenverteidigung einnehmen. Außerdem kehrt mit Niko Koukalias eine zusätzliche Alternative in den Kader zurück.