15 verrückte Minuten lassen Viktoria hoffen

Mit ei­nem en­er­gi­schen und in die­ser Form nicht für mög­lich ge­hal­te­nen Schluss­s­purt si­cher­te sich Vik­to­ria Aschaf­fen­burg ei­ne halb­wegs passa­b­le Aus­gangs­si­tua­ti­on für das Re­le­ga­ti­ons-Rück­spiel bei der Spvgg Greu­ther Fürth II am Sonn­tag. Noch bis zur 76. Mi­nu­te hat­te al­les nach ei­ner ge­müt­li­chen Kaf­fee­fahrt aus­ge­se­hen, jetzt lebt die Hoff­nung auf ei­nen Re­gio­nal­li­ga-Auf­s­tieg in al­ler­letz­ter Mi­nu­te.

Viktoria Aschaffenburg - Spvgg Greuther Fürth II 3:4 Aschaffenburg: Neuberger - Galm, Schmidt, Daudi (ab 34. Wolfert) - Wittke, Grünewald (ab 45. Verkaj) - Desch, Toch, Schnitzer (ab 61. Beinenz), Cheron - Aydin.

Greuther Fürth: Burchert - Tischler, Sollfrank, Corovic (ab 64. Egerer) - Cigerci (ab 78. Baldauf), Kirsch, Raum - Gugganig, Steininger (ab 46. Guerra) - Maderer. - Zuschauer: 1921. - Tore: 0:1 Maderer (8.), 0:2 Steininger (13.), 0:3 Steininger (23.), 0:4 Raum(26.), 1:4 Sama (76., Eigentor), 2:4 Wolfert (81.), 3:4 Aydin (90.+3, Foulelfmeter). - Schiedsrichter: Treiber (Neuburg/Donau). - Gelbe Karten: Steininger, Raum - Wittke, Schmidt.

Zu verdanken hat das die Viktoria ihrer bewundernswerten Moral und ein Stück weit auch der zu frühen Fürther Selbstzufriedenheit. »Das Spiel ist eigentlich ganz schwer zu beschreiben«, konnte Trainer Jochen Seitz die Partie nach dem Schlusspfiff nicht so recht einordnen. Sein großes Ziel, die »Null« zu sichern, hielt gerade mal acht Minuten.Schlimmer noch: Innerhalb von 18 Minuten demontierte der Regionalligist die Aschaffenburger Hintermannschaft und schoss eine ungefährdete 4:0-Führung heraus. »Da waren auch einige individuelle Fehler dabei«, befand Seitz und nannte das 0:1, dem ein doppelter Pressschlag vorausging und das 0:2, das aus einem Missverständnis von Daudi und Cheron resultierte.Tatsache ist aber auch, dass die gesamte Viktoria-Defensive im Verbund mehr als nur schwach agierte. Schonungslos deckte Fürth die Defizite auf. Beide Außenbahnen waren kaum besetzt, weil aufgrund der Dreierkette die jeweiligen Mittelfeld-Außenbahnspieler nach hinten aushelfen mussten, dies aber nur mangelhaft taten.Die Gäste waren deutlich schneller, viel ballsicherer und zweikampferfahrener. Da machte sich bemerkbar, dass es sich um eine gut ausgebildete Profi-Nachwuchstruppe handelte. Sieben Spieler hatten in dieser Saison schon in der zweiten Liga gespielt.Mit dem schnellen 2:0 änderten sich zudem die psychologischen Voraussetzungen: Die Viktoria völlig von der Rolle, Fürth abgeklärt und stellungssicher. Beim 3:0 drehte sich Steininger mühelos um seinen Bewacher Galm, das 4:0 erzielte Raum nach einem schönen Konter.Außerdem stoppte Daudi kurze Zeit später Cigerci gerade noch im Strafraum und Steininger vergab sein mögliches drittes Tor kurz vor der Pause leichtfertig. »Wir hätten das fünfte und sechste Tor machen müssen«, ärgerte sich Spvgg-Trainer Timo Rost. Nicht gerade hilfreich für die Viktoria war die zunächst einsetzende plötzliche Stille auf den Zuschauerrängen und das Pfeifkonzert beim Gang in die Kabine. In der Pause behalfen sich die Spieler mit einem Trick. Der früh eingewechselte Sascha Wolfert: »Wir haben uns gesagt, es geht wieder 0:0 los und wir wollen jetzt die zweite Halbzeit gewinnen.«Seitz, der schon zuvor mehrfach versucht hatte, die Taktik zu wechseln, setzte auf eine Viererkette, brachte zudem neben Wolfert mit Verkaj ein weiteres belebendes Element. »Ich habe der Mannschaft gesagt, schlechter kann es nicht mehr werden. Glaubt wieder an Euch, gebt Euer Bestes, versucht was möglich ist.«Zudem verwies er auf einige gelungene Offensivaktionen der ersten Hälfte, beispielsweise eine Doppelchance von Schnitzer und Desch nach fünf Minuten. Und tatsächlich konnte die Viktoria, abgesehen von einer Möglichkeit für Guerra (55.), ihre Defensive stabilisieren und sich mehr und mehr ins Spiel zurückkämpfen.Die Fürther beschränkten sich aufs Verwalten und gingen damit in einer fast dramatischen Schlussphase baden. »Was wir da gespielt haben war fahrlässig«, schimpfte Rost. Zunächst musste noch Gästespieler Sams den Aschaffenburgern helfen, als er einen Flankenball ins eigene Netz drückte (75.).Aber plötzlich war wieder Hoffnung da und Power auf dem Rasen. In der 80. Minute war es dann Sascha Wolfert, der nach Vorarbeit von Toch das 2:4 köpfte. In der 89. Minute rettete Neuberger mit einer tollen Parade gegen Maderer und den letzten Angriff des Spiels konnten die Mittelfranken nur mit eine Foul an Verkaj beenden. Aydin behielt in der gesamten Hektik die Nerven und verwandelte den Elfmeter sicher.»Diese zweite Halbzeit haben wir richtig gut gemacht«, befand Wolfert. »Hut ab vor der Mannschaft und dieser Leistung«, lobte auch Seitz. Und die in der Pause überkritischen Fans jubelten plötzlich vom »Auswärtssieg«. Aber bei aller Schlusseuphorie darf man nicht vergessen: Nur ein Sieg in Fürth mit zwei Toren Unterschied bringt die Viktoria in die vierte Liga.eBildergalerie und Liveticker zum Nachlesen unter