Viktoria ist bereit für die Zusatzschicht

06.06.2017

Mit neu­em Mut geht Vik­to­ria Aschaf­fen­burg in die zwei­te Re­le­ga­ti­ons­run­de. Nach­dem die gu­te Leis­tung von Se­li­gen­por­ten auf­grund der Hin­spiel­nie­der­la­ge nicht reich­te, will der Bay­ern­li­gist im Heim­spiel ge­gen die Spvgg Greu­ther Fürth II (Don­ners­tag, 18.30 Uhr, Sta­di­on am Sc­hön­busch) ei­ne bes­se­re Aus­gangs­po­si­ti­on für das Rück­spiel am Sonn­tag schaf­fen.

Regeneration steht an



Klaus Gast

Daten und Fakten zu Viktoria - Spvgg Greuther Fürth II Viktoria Aschaffenburger kann ungeachtet des Scheiterns in der ersten Relegationsrunde auf eine stolze Serie bauen. Die Mannschaft verlor in diesem Jahr nur zweimal und in 26 Spielen unter Trainer Jochen Seitz überhaupt nur drei Begegnungen. Anders die Spvgg Greuther Fürth II, die seit neun Spielen auf einen Erfolg wartet und im Jahr 2017 gerade mal ein Spiel gewinnen konnte.

Allerdings haben die Mittelfranken eine positive Bilanz gegen die Viktoria. Von acht Spielen gewannen sie vier und holten zwei Unentschieden. Auch Neu-Trainer Timo Rost hat gute Erinnerungen an Aschaffenburg. Mit dem FC Amberg verlor er keines der vier Aufeinandertreffen, gewann einmal und spielte dreimal Remis. (Klaus Gast)

Die Spieltermine wurden verlegt, weil die Mittelfranken deswegen angefragt hatten. Auch die Aschaffenburger waren damit schnell einverstanden. Kann die Mannschaft so doch schon zwei Tage eher in Urlaub gehen. Und ein Auswärtsspiel am Sonntag hat den Vorteil, dass sich die Spieler nicht noch um zusätzliche Freistellung vom Arbeitsplatz bemühen müssen.Zwei Trainer - eine Meinung: »Wir hatten über die gesamte Spieldauer mehr vom Spiel und haben uns Chancen erarbeitet. Wie so oft im Fußball, wurden wir dann dafür bestraft, dass wir die Möglichkeiten nicht genutzt haben«, erklärte Fürths Trainer Timo Rost die Heimniederlage seiner Mannschaft gegen Pipinsried. Jochen Seitz auf Seiten der Viktoria kann das nach dem Scheitern an Seligenporten unterschreiben. Dennoch sind die psychologischen Voraussetzungen für die Verlängerung der Relegation unterschiedlich. Die Aschaffenburger haben am Montag eine klare Reaktion auf das schwache Hinspiel gezeigt, sich deutlich gesteigert und mindestens auf Augenhöhe agiert. »Dieser Auftritt hat uns bestätigt, dass wir das große Ziel erreichen können«, zeigte sich Seitz stolz auf seine Mannschaft.Für Fürth ist die Extrarunde dagegen eine Enttäuschung, denn gegen das klassentiefere Pipinsried war die Niederlage so nicht eingeplant. Die Mittelfranken warten noch auf einen positiven Schub durch den doppelten Trainerwechsel. In den letzten drei Ligaspielen agierte der Österreicher Christian Benbennek für den gefeuerten Thomas Kleine und verlor alle drei Begegnungen. Weil der zum 1. Juni schon in Havelse unter Vertrag stand, musste erneut ein neuer Mann her.Gegen Pipinsried stand erstmals ein Coach an der Linie, der Regional- und Bayernliga kennt sowie mit der Viktoria bereits Erfahrungen gemacht hat. Ex-Profi Timo Rost hat nach seinem Job beim FC Amberg im letzten Jahr seinen Fußballlehrerschein absolviert und betreut die Fürther auch in der neuen Saison. Rost ist Relegationsspezialist, mit Amberg ist er vor zwei Jahren so aufgestiegen.Die Sturmprobleme in den Spielen gegen die Oberbayern spiegeln das größte Manko der Fürther in der abgelaufenen Saison wider. Ganze 39 Tore haben die Kleeblätter da erzielt. Die zweitschlechteste Ausbeute der Liga beweist die mangelnde Durchschlagskraft. Dagegen hat die Abwehr »nur« 58 Gegentreffer zugelassen. Das war im unteren Drittel der beste Wert der Regionalliga. Der Klassenerhalt der U 23 genießt für die Spielvereinigung dennoch oberste Priorität. Schließlich soll der Abstand zur ersten Mannschaft nicht zu groß werden, um das »Geschäftsmodell« - lokal ausbilden und dann gewinnbringend weiterverkaufen - nicht zu gefährden. Sieben Spieler, die am Montag in der Startelf standen, konnten im letzten Jahr bereits Zweitligaluft schnuppern.Für Aschaffenburg steht in diesen Tagen vor allem Regeneration auf dem Plan. Nach der Rückkehr aus der Oberpfalz hatte Seitz noch abends Auslaufen angesetzt, am Dienstag gab er der Mannschaft frei. Die körperliche Fitness entscheidet über die Startaufstellung. »Anders als Seligenporten wird Fürth eher versuchen, über die spielerische Linie zu kommen. Da müssen wir sehen, dass wir körperlich besser dagegen halten.« Seitz wird sich genau ansehen, wer die bisherigen Strapazen gut wegstecken konnte. Nur Dennis Kallina fehlt zumindest im Hinspiel wegen einiger Urlaubstage.»Das werden enge Spiele, bei denen Kleinigkeiten entscheiden. Beispielsweise auch Standards, wie im Hinspiel gegen Seligenporten«, fordert Seitz höchste Konzentration. Mit Blick auf die erste Relegationsrunde erneuert er seine Forderung, am Donnerstag vor allem zu Null spielen. »Auswärts haben wir immer die Chance auf ein gutes Abschneiden«, erwartet er die Entscheidung erst im Fürther Ronhof.