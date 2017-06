Viktoria: Dann eben über Fürth

05.06.2017

Das Fuß­ball­wun­der war mög­lich, ist aber doch aus­ge­b­lie­ben: Trotz ei­nes 1:0-Aus­wärts­sie­ges beim SV Se­li­gen­por­ten ver­passt Vik­to­ria Aschaf­fen­burg vo­r­erst den Sprung in die Fuß­ball-Re­gio­nal­li­ga Bay­ern. Letzt­lich war die Hy­po­thek der 0:2-Heim­spiel­nie­der­la­ge vom Don­ners­tag zu groß.

Torchancen Mangelware

Tor aus 30 Metern

Klaus Gast

SV Seligenporten - Viktoria Aschaffenburg 0:1 Seligenporten: Bogner - Herzel, Worst, Kramer, Schärf - Weber, Schelle - Katidis, Mosch (ab 78. Christ), Klose (ab 60. Hobsch) - Yetkin (ab 46. Herzner).

Aschaffenburg: Neuberger - Kallina, Daudi, Galm, Cheron - Wittke, Schmidt - Schnitzer, Desch (ab 54. Aydin), Beinenz (ab 54. Toch) - Häuser (ab 69. Wolfert). - Zuschauer: 1538. - Tor: 0:1 Aydin (89.).

Schiedsrichter: Perl (München). - Gelbe Karten: Kramer - Cheron, Galm, Kallina.

--------------------------------------------------------------------------Zum Nachlesen: Unser Liveticker aus Seligenporten --------------------------------------------------------------------------Allerdings musste Seligenporten gehörig bangen, denn die Aschaffenburger berannten das Tor der Hausherren vor allem in der letzten halben Stunde, vergaben aber einige herausragende Tormöglichkeiten.Die Aschaffenburger haben nun am 8. und 11. Juni gegen die Spvgg Greuther Fürth II, den Verlierer der zweiten Relegationsspiele, eine weitere Chance zum Aufstieg.Trainer Jochen Seitz unterstrich vor allem das Positive: »Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir waren heute das spielstärkere Team, hatten bei hundertprozentigen Chancen die Möglichkeit, das 0:2 zu kompensieren. Wir hätten es auch verdient gehabt.«Lange Zeit prägte die Taktik das Spiel. Die Oberpfälzer bemühten sich aufgrund ihres Vorsprungs vor allem um Spielkontrolle und versuchten nicht wirklich, mit einem schnellen dritten Treffer frühzeitig eine Vorentscheidung herbeizuführen. Für die Aschaffenburger hatte Seitz bereits angekündigt, dass man Geduld haben wolle. Mit Desch und Daudi für Aydin und Grünewald stellte er zweimal um. Dadurch rückte Kapitän Schmidt ins Mittelfeld auf.Torchancen blieben auf beiden Seiten aber Mangelware. Einen Kopfball von Weber nach einer Ecke konnte die Viktoria-Defensive vor der Linie stoppen (14.), gegen Ende der ersten Halbzeit verpassten Yetkin und Klose die Führung für Seligenporten. Klose hatte kurz nach der Pause erneut ein Tor auf dem Fuß, aber Neuberger rettete.Spätestens ab der 54. Minute begann sich die Partie zu drehen. Seitz: »Unser taktisches Konzept ist genau aufgegangen.« Mit Aydin und Toch, später auch noch mit Wolfert brachte Seitz drei neue Offensivkräfte. Die Viktoria wurde immer aktiver und spielbestimmender und kam zu guten Chancen. In der 64. Minute stand Toch frei im Strafraum, zögerte aber zu lange mit dem Abschluss.In der 71. Minute setzte Schnitzer mit einem schönen Pass Aydin in Szene, aber der hob den Ball über Torwart und Tor. In der 76. Minute scheiterte Schnitzer mit einem Freistoß am Keeper. In der 78. Minute stand der erneut im Mittelpunkt - er entschärfte einen Schuss von Wittke aus wenigen Metern. Und in der 81. Minute traf Toch aus 15 Metern nur den Pfosten. Seitz haderte: »Dreimal Alu in zwei Relegationsspielen. Aber auch Kompliment an den gegnerischen Torhüter, der hat super gehalten.«Von Minute zu Minute wuchs der Druck auf Seligenporten, der Regionalligist konnte sich kaum noch aus seiner Hälfte befreien. Aber immerhin schaffte es die Mannschaft von Roger Prinzen mit Glück und Geschick, bis zur vorletzten Minute einen Gegentreffer zu verhindern.Der Trainer geriet dennoch an der Seitenlinie gehörig ins Schwitzen: »Wir hätten im Hinspiel ein Tor mehr machen müssen. Das 2:0 war ein gefährliches Ergebnis. In der letzten halben Stunde mussten wir zittern.«Schließlich war es Aydin, der in der 89. Minute aus fast 30 Metern einfach einmal abzog und einen Treffer erzielte. »Leider war es für uns zu spät«, so Seitz, denn in den restlichen Minuten brachte Seligenporten den Vorsprung ungefährdet über die Zeit.Die Aschaffenburger haben sich den Sieg verdient, weil sie sich gegenüber dem Hinspiel deutlich steigern konnten. Der nächsten Runde sehen sie mit Zuversicht entgegen. Seitz: »An der heutigen Leistung gibt es nichts auszusetzen. Wir haben Gas gegeben, viel investiert, gerackert und gekämpft. Die Fans haben uns auch toll unterstützt. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn wir im Hinspiel ein wenig mehr Mut gehabt hätten. Aber dieser Auftritt gibt uns Hoffnung für die nächsten zwei Spiele.«Großes Problem bleibt jedoch die Chancenverwertung. Innerhalb eines Jahres hat die Mannschaft jetzt sechs Relegationsspiele bestritten, dabei gerade mal drei Tore erzielt. Der Treffer von Aydin war zudem der erste, der nicht aus einer Standardsituation resultierte. Nur wenn die Mannschaft dieses Manko abstellen kann, hat sie gegen den Regionalligisten Spvgg Greuther Fürth II eine Chance auf den Aufstieg. Die Zweitliga-Reserve scheiterte etwas überraschend in der Verlängerung am Bayernligisten FC Pipinsried.