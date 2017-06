Erlenbach erfüllt Mission Klassenerhalt

04.06.2017

Es ist ge­schafft! Fuß­ball-Bay­ern­li­gist SV Er­len­bach hat sich auch im Re­le­ga­ti­ons-Rück­spiel ge­gen die Spiel­ve­r­ei­ni­gung Jahn Forch­heim mit 2:1 (Hin­spiel: 2:0) durch­ge­setzt und darf in der kom­men­den Sai­son er­neut in der zweit­höchs­ten Amateur­klas­se an­t­re­ten.

Knapp 500 Zuschauer

Kluger Schachzug

SV Erlenbach - Jahn Forchheim 2:1 Erlenbach: Chr. Patsiouras - Fleckenstein, Hörst, Krug, Erdem - Tschumak, Kaplan (46. Fiordellisi) - Eren, Letellier (86. Neuberger), Kellner (79. Akcay) - Traut.

Tore: 1:0 Traut (53.), 2:0 Fiordellisi (69.), 2:1 Göbhardt (87.). - Schiedsrichter: Treiber (Neuburg/Donau). - Zuschauer: 475.

»Ich habe vor rund neun Wochen die Mannschaft übernommen, um für den Verein den Klassenerhalt zu realisieren. Das haben wir geschafft«, freute sich der Erlenbacher Interimscoach Hartmut Heinrich über seine gelungene Mission Klassenerhalt.Vor einigen Wochen hätte kaum jemand einen Pfifferling auf den SVE gesetzt, doch gemeinsam mit Co-Trainer Jens Mehrmann und Athletikcoach Robert Mildenberger hatte Heinrich sein Hauptaugenmerk auf die Relegation gelegt und das Vorhaben erfolgreich umgesetzt.Doch bevor im Waldstadion die Klassenerhalt-Party steigen konnte, musste die SVE-Familie zumindest 45 bange Minuten überstehen. Vor knapp 500 Zuschauern, darunter 100 Gästefans, setzte Heinrich auf die gleiche Aufstellung und taktische Formation wie im Hinspiel. »Angespannt, aber selbstbewusst«, so bezeichnete der SVE-Coach die Stimmung seiner Kicker vor dem Match. Sein Pendant Christian Springer sprach dagegen von einer schweren Aufgabe: »Trotzdem werden wir versuchen, die Heimniederlage wettzumachen.«Forchheim startete mit viel Offensivschwung in die Partie und erarbeitete sich über 45 Minuten deutliche Feld- und Chancenvorteile. Dass es im Kasten von Christos Patsiouras nicht einschlug, lag zum einen am Erlenbacher Keeper selbst und zum anderen am Unvermögen der Jahn-Angreifer. Mönius (9., 12.), Zametzer (20.) und Bajric (26.) verzweifelten an Patsiouras, außerdem klärte Marcel Fleckenstein (22., 34.) zweimal in höchster Not.Heinrich musste an der Seitenlinie Schwerstarbeit verrichten, um die Abstände innerhalb seiner sichtbar nervösen Elf immer wieder zu korrigieren. Eine Lehre hatten die Forchheimer aus dem Hinspiel offensichtlich gezogen - Arwed Kellner wurde bei Ballbesitz sofort attackiert und dadurch völlig aus dem Spiel genommen.»In der Halbzeitpause habe ich ganz ruhig gesagt, dass es 0:0 steht und wir alle Chancen haben, um die Relegation für uns zu entscheiden«, schilderte Heinrich seine Pausenansprache. Mit Fiordellisi, der sein letztes Spiel im schwarz-weißen Dress absolvierte, brachte der Erlenbacher Coach einen Routinier, was sich als cleverer Schachzug erweisen sollte.Die SVE-Kicker traten nach dem Wechsel deutlich ruhiger auf und fuhren immer wieder brandgefährliche Konter. Speziell Philipp Traut (Bestnote 1; Heinrich: »Es war brutal, was der vorne geleistet hat«) wirbelte die Jahn-Abwehr durcheinander und vollendete (53.), nach Vorarbeit von Fiordellisi, zum 1:0. In der 69. Minute legte der Ex-Bürgstädter auf Fiordellisi ab, der die Kugel zum 2:0 über die Linie schob. Der Forchheimer Anschlusstreffer (88.) war nur Ergebniskosmetik.»Wir mussten nach der Halbzeit umstellen, weil die Forchheimer im zentralen Mittelfeld immer anspielbereit waren. Ich habe den Jungs klipp und klar gesagt, dass wir mit aller Macht das 1:0 machen müssen und nicht warten können, bis wir den ersten Gegentreffer fangen«, fasste Heinrich das Match zusammen.»Schade, dass es für uns nicht gereicht hat. Wir haben heute schon umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Aber letztendlich hat uns in den beiden Begegnungen die Durchschlagskraft in der Offensive gefehlt«, analysierte Springer die Niederlage. Jörg Albert