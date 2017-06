Viktoria braucht ein Fußballwunder

02.06.2017

Viel Platz im Mann­schafts­bus braucht Vik­to­ria Aschaf­fen­burg für die 223 Ki­lo­me­ter lan­ge Fahrt nach Se­li­gen­por­ten zum Re­le­ga­ti­ons­rück­spiel (Mon­tag, 16 Uhr). Im Ge­päck ste­cken die deut­li­che 0:2-Nie­der­la­ge vom Don­ners­tag und die Er­kennt­nis, dass selbst zwi­schen Bay­ern­li­ga­spit­ze und Re­gio­nal­li­ga­kel­ler ei­ne gro­ße Lü­cke klafft.

Hintergrund: Relegation zur Regionalliga Bayern Runde 1:

Viktoria Aschaffenburg - SV Seligenporten 0:2

SV Seligenporten - Viktoria Aschaffenburg (Montag, 5. Juni, 16 Uhr)

FC Pipinsried - Greuther Fürth II 1:1

Greuther Fürth II - FC Pipinsried

(Montag, 5. Juni, 16 Uhr)

Die Gewinner spielen kommende Saison in der Regionalliga.

Runde 2:

Wegen des Aufstiegs der Spvgg Unterhaching in die 3. Liga:

Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2

(9./13. Juni, jeweils 18.30 Uhr

»Der Unterschied zwischen einer reinen Amateur- und einer mindestens semiprofessionellen Liga wurde deutlich sichtbar. Nach so einem Spiel muss man sich schon einmal schütteln«, räumt Viktoria-Trainer Jochen Seitz ein. Selbst wer bislang immer noch der Meinung war, dass der Vorletzte der vierten Liga eine lösbare Aufgabe sei, müsse nun feststellen: »Das ist alles andere als Laufkundschaft.«Aber natürlich will Seitz am Pfingstmontag keine Kaffeefahrt veranstalten und sein Hauptaugenmerk schon auf die zweite Relegationsrunde richten. »Wir werden noch einmal alles probieren.« Dabei will er seine Mannschaft mit einem psychologischen Kniff wieder aufrichten und schraubt die Erwartungen herunter: »Jetzt haben wir doch nichts mehr zu verlieren.« Nur muss die Viktoria die schwierige Balance finden zwischen der Offensive, die mindestens zwei Tore erzielen müsste, um in eine Verlängerung zu kommen, und der Defensive, die unbedingt einen dritten, sicher vorentscheidenden Gegentreffer vermeiden soll. »Wenn es uns gelingt, in Führung zu gehen, dann wollen wir doch mal sehen, ob Seligenporten nicht zu wackeln beginnt«, will Seitz das Nervenkostüm der Oberpfälzer strapazieren.Einen Sturmlauf von Beginn an plant er trotzdem nicht. »90 Minuten haben wir Zeit, da müssen wir nicht auf Teufel komm raus stürmen.« Was er aber von seinen Spielern erwartet: »Wir müssen mehr investieren, gerade in der Abwehr. Und wir müssen besser in die Zweikämpfe kommen.«Gerade in der ersten Halbzeit am Schönbusch konnten sich die Seligenportener mehrfach ohne große Anstrengungen bis in den Strafraum spielen. Auf beiden Außenbahnen hatten die Gäste reichlich Platz. Im zentralen Mittelfeld stießen die Gästespieler nur zu oft auf keinen entschiedenen Widerstand. »In der zweiten Halbzeit haben wir dann umgestellt und uns besser aus der Affäre gezogen.«Im Rückspiel wird Seitz daher personell reagieren. Welche Wechsel er vornimmt, lässt er noch offen. Auffällig ist, dass er besonders seine drei Einwechselspieler lobt. Roberto Desch (»sehr ordentlich gespielt«), Clay Verkaj (»für viel Bewegung gesorgt«) und Daniele Toch sind Alternativen für die Startelf. Sascha Wolfert ist aus dem Urlaub zurück und fährt mit, aufgrund der fehlenden Trainingseinheiten sitzt er zunächst auf der Bank.Aller Wahrscheinlichkeit nach kann Seitz in dem Ortsteil von Pyrbaum (Landkreis Neumarkt) auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Der Verein hat mit einigen Spielern gesprochen, die ihren geplanten Urlaub noch stornieren. »Wir wollen uns nicht vorwerfen lassen, dass wir nicht alles versuchen«, sagt Seitz.Im Falle eines Scheiterns an Seligenporten hat die Viktoria in einer weiteren Runde gegen den Sieger aus den Partien Spvgg Greuther Fürth II - SV Pipinsried eine weitere Aufstiegschance. Bei den Profis bekämen die Akteure in solchen Fällen einfach danach ihren Urlaub, bei den Amateuren beginnt dann schon die Vorbereitung auf die neue Saison. Die startet am 15. Juli. Immerhin hat der Verband den Relegationsteilnehmer eingeräumt, dass sie auf Wunsch erst zehn Tage später anfangen dürfen.