Wichtige Hinweise zum Relegationsspiel

01.06.2017

Vor dem Re­le­ga­ti­ons­hin­spiel ge­gen den SV Se­li­gen­por­ten an die­sem Don­ners­tag gibt Vik­to­ria Aschaf­fen­burg noch ei­ni­ge wich­ti­ge or­ga­ni­sa­to­ri­sche Hin­wei­se.

• Dau­er­kar­ten so­wie sons­ti­ge Ak­ti­ons­kar­ten und Son­der­ra­bat­te ha­ben kei­ne Gül­tig­keit, da die Ein­nah­men ent­sp­re­chend der Vor­ga­be des Ver­ban­des zwi­schen den Kon­tra­hen­ten auf­ge­teilt wer­den müs­sen.• Der bei Ligaspielen übliche freie Eintritt für Kinder unter zwölf Jahren kann nur in der Kategorie Tortribüne/Stehränge gewährt werden.• Für die Haupttribüne benötigt jeder Besucher eine gültige Eintrittskarte.• In allen Preisen enthalten ist jeweils ein vom Verband erhobener Zuschlag (1 Euro) für die BFV-Sozialstiftung.• Anpfiff ist um 18.30 Uhr, die Abendkassen im Stadion am Schönbusch öffnen bereits 90 Minuten vorher um 17 Uhr. Selbstverständlich werden mehr Kassen also sonst üblich geöffnet sein. Dennoch empfiehlt die Viktoria, wenn möglich, etwas früher zu kommen und einige Minuten Wartezeit einzukalkulieren.Viktoria Aschaffenburg