Erlenbach mit den besten Chancen

31.05.2017

Zwei­te Re­le­ga­ti­ons­run­de zur Fuß­ball-Bay­ern­li­ga Nord, Hin­spiel: Jahn Forch­heim - SV Er­len­bach 0:2 (0:2). - Der SV Er­len­bach hat bes­te Chan­cen, nach ei­ner ins­ge­s­amt doch ent­täu­schend ver­lau­fe­nen Sai­son über die Re­le­ga­ti­on den Klas­sen­er­halt in der Bay­ern­li­ga Nord zu schaf­fen.

Kellner trifft nach acht Minuten

Rückstand lähmt Gastgeber

»Zu kompliziert gespielt«

Albrecht Baume

Jahn Forchheim - SV Erlenbach 0:2 Forchheim: Kredel, Patrick Mai, Bauernschmitt, Zametzer (72. Schäferlein), Müller (46. Bajric), Selmani, David Mai, Gumbrecht, Wieczorek (62. Ei, Mönius, Göbhardt. - Erlenbach: Christos Patsiouras, Letellier, Krug, Tschumak, Erdem (47. Neuberger), Eren (90. Badowski), Hörst, Traut (87. Sevim), Fleckenstein, Kellner, Kaplan. - Tore: 0:1, 0:2 Kellner (8., 40.). - Zuschauer: 600. - Schiedsrichter: Haslberger (St. Wolfgang).

In Forch­heim setz­ten sich die Er­len­ba­cher mit 2:0 durch - es war der ers­te Er­len­ba­cher Sieg in Forch­heim über­haupt.Somit würde im Rückspiel (Samstag, 16 Uhr Waldstadion Erlenbach) selbst eine knappe Niederlage schon ausreichen.Erlenbachs Interimscoach Hartmut Heinrich hatte offenbar die richtigen Lehren aus dem misslungenen Haibacher Auftritt in Forchheim gezogen. Während die Alemannen schon zur Pause mit 0:2 im Hintertreffen lagen und am Ende gar mit 0:4 unterlagen, machten die Erlenbacher es weitaus besser und führten zu diesem Zeitpunkt mit 2:0. Arwed Kellner ließ die Gäste vom Untermain schon nach acht Minuten per direkt verwandeltem Freistoß aus 22 Metern direkt ins Tordreieck zum ersten Mal jubeln.Der Rückstand wirkte lähmend auf das Forchheimer Spiel, von der sonstigen Offensivstärke war in der Folge wenig zu sehen. Abteilungsleiter Uwe Schüttinger von den Platzherren: »Nach 45 Minuten war ich schon ziemlich konsterniert über unsere eigene Leistung, wir sind überhaupt nicht in die Gänge gekommen.«Erneut war es Kellner, der nach 40 Minuten zum zweiten Mal fast genau von der gleichen Stelle per Freistoß traf. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild freilich deutlich, denn die Oberfranken machten mächtig Dampf und berannten fast ausschließlich das Gästetor. Doch deren Keeper Christos Patsiouras hatte einen Sahnetag erwischt und erwies sich als sicherer Rückhalt.Mit ihren Kontern strahlten die Erlenbacher dagegen große Torgefährlichkeit aus. Heinrich: »Wir hatten drei glasklare Möglichkeiten, um das 2:0 zu machen. Heute war immer wieder Kellner torgefährlich, anscheinend hat er sich das alles für die Relegation aufgehoben. Aber es war heute ein wirklich gutes Match von beiden Mannschaften, beide haben auf Sieg gespielt. Und es ist genauso gekommen, wie ich es vorher gesagt habe.«Schüttinger nach Spielende: »Wir haben es heute zu kompliziert gespielt, immer noch mal den Querpass statt den Abschluss gesucht. Jetzt sind wir natürlich in der Außenseiterrolle, aber vielleicht ist im zweiten Spiel das Glück mit uns. Im Fußball hat man schon die unglaublichsten Sachen erlebt.«