Axel Klein hält Elsenfeld in der Kreisliga

30.05.2017

Re­le­ga­ti­on zur Kreis­li­ga Aschaf­fen­burg/Mil­ten­berg: El­sa­va El­sen­feld - Ein­tracht Lei­ders­bach 2:1. - Die El­sa­va El­sen­feld hat dank zwei­er To­re des re­ak­ti­vier­ten Goal­get­ters Axel Klein die Kreis­li­ga für ein wei­te­res Jahr ge­bucht. Im letz­ten Match des schei­den­den Trai­ners Vol­ker Sed­lacek mach­te Klein den Un­ter­schied.

Chancen auf beiden Seiten

Ludwig Adrian

Elsava Elsenfeld - Eintracht Leidersbach 2:1 Elsenfeld: Andres, Käferlein, Hillerich, Brandl, Schmidt, Kaiser, Stürmer, Schuck, Retsch, Klein, Sagdic, Schreck, Langer, Klug, Roos.

Leidersbach: Markus Bachmann, Schleifmann, Zimmermann, Christoph Bachmann, Orth, Elsässer, Diener, Lukas Bachmann, Bildstein, Chevalier, Scheuring, Feyh, Czech, Rüppel, Pfeifer, Geis.

Tore: 1:0 Axel Klein (25.), 1:1 Sebastian Feyh (46.), 2:1 Axel Klein (82.). - Zuschauer: 750. - Schiedsrichter: Simon Marx (Aschaffenburg).

Kleins Treffer waren allein das Eintrittsgeld wert. Beim 1:0 in der 25. Minute wuchtete er eine Flanke aus dem Halbfeld volley aus 22 Metern in die Maschen. Das 2:1 köpfte er nach einer Ecke aus schier unmöglichem Winkel ins kurze Eck (82.). Nachdem Leidersbachs überragender Keeper Markus Bachmann in drei Situationen gegen Klein sensationell gehalten hatte (16., 72. und 75.) machte er bei der Ecke, die am Fünfmeterraum entlang segelte eine unglückliche Figur.Die Elsava eröffnete das Entscheidungsspiel mit einem Lattentreffer von Sagdic Nazim in der dritten Minute. Auf der Gegenseite bot sich Leidersbachs Torjäger Manuel Bildstein in der 8. Minute eine Riesenchance. Er schloss aber zu früh ab und scheiterte an Elsenfelds Keeper Martin Andres. Zwei Minuten später köpfte Leidersbachs Daniel Scheuring knapp über das Gehäuse. Nach dem 1:0 für die Elsava durch Klein traf Scheuring im Gegenzug per Kopf scheinbar zum 1:1. Der Unparteiische aber hatte zuvor ein Foul von Scheuring gesehen und gab das Tor nicht. Mitte der ersten Halbzeit verflachte die furios gestartete Partie etwas.Direkt nach Wiederbeginn köpfte der eingewechselte Co-Trainer Sebastian Feyh einen Freistoß von Chevalier mit dem Hinterkopf zum Ausgleich ein. Jetzt war die Eintracht am Drücker. Zwingende Chancen aber blieben aus. Ab Mitte des zweiten Durchgangs übernahm wieder der Kreisligist das Kommando. Was folgte, war ein Duell Axel Klein gegen Torwart Markus Bachmann, bei dem der Leidersbacher Torwart zweimal die Oberhand behielt. Kleins Kopfball in der 82. Minute ließ er ins kurze Eck rutschen.Leidersbach probierte es in der Schlussphase mit der Brechstange und langen Bällen. Das Anrennen war aber nicht mehr von Erfolg gekrönt. Die vielen Elsenfelder Fans feierten ihren Kreisligisten frenetisch.»Wir sind in der ersten Halbzeit nur schwer ins Spiel gekommen, hatten zu viel Respekt vor dem Kreisligisten. In der Halbzeit haben wir unser System etwas umgestellt. Mit dem Ausgleich gleich nach Wiederbeginn waren wir dann sehr gut im Spiel. Mit etwas Glück hätten wir sogar in Führung gehen können. Es war bitter für uns, dass wir ausgerechnet durch eine Standardsituation das unglückliche 1:2 gefangen haben. Wir sind natürlich brutal enttäuscht über das Ergebnis. Mit dem Leistung meiner Truppe bin ich zufrieden. Unterm Strich hat heute die glücklichere Mannschaft gewonnen.«»Meine Mannschaft hat in der ersten Halbzeit noch zwei gute Chancen vergeben. Der Ausgleich direkt nach der Pause war für uns erst einmal ein Nackenschlag. Wir konnten uns erst Mitte der zweiten Halbzeit wieder befreien. Am Freitag haben wir noch Standards trainiert. Toll, dass es sich heute ausgezahlt hat.«»Es ist ein schönes Gefühl für mich, dass ich der Mannschaft heute noch einmal helfen konnte. Ich habe viermal trainiert, zwei Spiele gemacht und heute zweimal getroffen. Das war einfach super!«