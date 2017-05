Seitz: Wir sind der Außenseiter

30.05.2017

Das War­ten hat ein En­de. Am Don­ners­tag kann die Aschaf­fen­bur­ger Vik­to­ria mit dem ers­ten Re­le­ga­ti­ons­spiel die ent­schei­den­de Etap­pe zu­rück in die Fuß­ball-Re­gio­nal­li­ga Bay­ern in An­griff neh­men. Den Ter­min kann­te

die Mann­schaft schon seit ei­ni­ger Zeit, ges­tern Abend stand end­lich auch der Geg­ner fest. Mit dem

Hauptproblem in der Abwehr

Kritik am Verband

Klaus Gast

Hintergrund: Seligenportens positive Bilanz gegen Viktoria In den vier Relegationsspielen des letzten Jahres glückte der Viktoria gegen Hof und gegen Rosenheim kein einziger Sieg und nicht einmal ein herausgespieltes Tor. Die aktuelle Verfassung der Aschaffenburger ist deutlich besser. Sie verlor in diesem Jahr nur einmal und in 24 Spielen unter Trainer Jochen Seitz überhaupt nur zwei Begegnungen. Anders der SV Seligenporten, der gerade zwei seiner letzten 16 Spiele gewinnen konnte. Gegen die Viktoria haben die Oberpfälzer aber eine positive Bilanz. Sie siegten in drei von vier Begegnungen und verloren nur einmal. Auch Trainer Roger Prinzen hat gute Erinnerungen an Aschaffenburg. In zwei Spielen mit dem 1. FCN II holte er einen Sieg und ein Unentschieden. (Klaus Gast)

SV Seligenporten kommt eine Mannschaft, die eigentlich schon abgestiegen war, aber durchdie Pleite des TSV 1860 München eine unverhoffte Chance erhält (Donnerstag, 18.30 Uhr, Stadion am Schönbusch).Unabhängig vom Gegner hat sich für Trainer Jochen Seitz nichts an der Ausgangslage geändert: »Wir sind der Außenseiter. Wir wollen wie in einem Pokalspiel gegen einen Höherklassigen antreten. Unsere Chance liegt darin, dass wir mehr Einsatz zeigen.«Immerhin hat seine Mannschaft ein kleines psychologisches Plus, denn sie konnte sich eineinhalb Wochen gezielt auf die Relegation vorbereiten, Seligenporten wusste bis gestern Abend noch nicht einmal, ob sie da überhaupt spielen dürfen.Allerdings kennt Seligenporten die Situation. Vor zwei Jahren zitterten sie ebenfalls wegen der Löwen. Weil die in letzter Minute der Relegation den Klassenerhalt in der 2. Liga schafften, musste der SV absteigen. Jetzt hat sich die Situation umgekehrt.Dabei schien die Rückkehr in die Bayernliga nur ein Jahr nach dem Aufstieg lange festzustehen. In der ganzen Saison bewegten sich die Oberpfälzer im unteren Tabellendrittel, seit dem 21. Spieltag haben sie den vorletzten Platz nicht mehr verlassen.Das Hauptproblem der Mannschaft liegt in den hinteren Reihen. 76 Gegentore sind die zweitschlechteste Bilanz der Liga. »Für mich ist schon überraschend, dass der SV so schwach aufgetreten ist«, hat Seitz mit Verweis auf Personal und Bedingungen eigentlich mehr erwartet.Kurz vor Saisonende landete der SV zumindest auf dem Trainermarkt noch einen Coup und verpflichtete, unabhängig vom Klassenerhalt, Roger Prinzen. Der frühere Nürnberger Nachwuchscoach, für vier Spiele auch in der Bundesliga an der Seitenlinie, konnte aber nur eine von vier Begegnungen gewinnen. Körperliche Defizite hat Prinzen als wichtigste Baustelle seiner neuen Mannschaft ausgemacht und einigen Akteuren eine mangelnde Einstellung angekreidet. Zumindest an Form und Mentalität dürfte er in den vergangenen Tagen intensiv gearbeitet haben.Die genaue Gegneranalyse ist für Seitz derweil schwierig. »Die Regionalliga-Videos sind verschlüsselt und der Verband gibt nichts heraus. Das ist schon sehr dubios«, kritisiert er. »Da werden wir extrem benachteiligt.« Zu viel Beachtung will er diesem Hindernis dann aber auch nicht widmen. »Wir sollten uns nicht kleiner machen. Seligenporten ist ja nicht umsonst in der Liga nur Vorletzter geworden.«Die Entscheidung erwartet er erst im Rückspiel. »Daher legen wir unser Augenmerk auf eine stabile Defensive. Wir wollen unbedingt zu null spielen - das eröffnet uns am Montag dann alle Chancen.«Mit einer Mischung aus Training, Testspiel (2:1 beim SV Erlenbach) und Entspannung hat die Viktoria die Pause überbrückt. Daniele Toch ist wieder gesund, Seitz will allerdings abwarten, ob es schon für die Startelf reicht. Ähnliche Situation bei Roberto Desch. Der hat seine Sperre abgesessen, »aber Grünewald hat die letzten drei Partien gut gespielt«, sagt der Trainer.Verzichten muss er auf Sascha Wolfert, der erst am Sonntag weder aus dem Urlaub zurückkommt. Wenn möglich, möchte dieViktoria den Aufstieg in der ersten Relegationsrunde packen. Durch den klaren Sieg von Unterhaching gegen Elversberg wird wohl ein weiterer Platz in der Regionalliga frei. Den »dürfen« dann die Verlierer der ersten beiden Begegnungen in einer Verlängerung ausspielen, die sich bis zum 13. Juni hinzieht.