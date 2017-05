Alemannen-Abstieg besiegelt

27.05.2017

Das Fuß­ball­wun­der ist aus­ge­b­lie­ben. Nach dem 2:2 im Rück­spiel der Re­le­ga­ti­on ge­gen Jahn Forch­heim ist Ale­man­nia Hai­bach aus der Fuß­ball-Bay­ern­li­ga ab­ge­s­tie­gen. Die Forch­hei­mer zie­hen in die nächs­te Run­de ein, in der sie auf den SV Er­len­bach tref­fen.

Doppelschlag

Wolfgang Schwarzkopf

Alemannia Haibach - Jahn Forchheim 2:2 Haibach: Ivkic - Heßler, Sänger, Uworuya, Gschwender - Schmitt, Bauer (54. Farbmacher), Huth (75. Feyh), Schüßler (75. Kirchner), Arslan - Kallina.

Tore: 0:1 Göbhardt (16., Handelfmeter), 0:2 David Mai (19.), 1:2 Kallina (25.), 2:2 Farbmacher (79.). - Zuschauer: 250. - Schiedsrichter: Grimmeißen (Deiningen).

Nach der 0:4-Pleite am vergangenen Mittwoch bei Jahn Forchheim hatten ohnehin nur noch die Wenigsten daran geglaubt, dass die Haibacher das zu Hause noch umbiegen können. Immerhin gelang den Grün-Weißen am Samstag mit dem Unentschieden eine kleine Wiedergutmachung. Zu mehr reichte es nicht.Der Haibacher Sportchef Peter Imhof wartete vor dem Anpfiff mit einer positiven Nachricht auf: »Coach Slobodan Komljenovic wird in der nächsten Saison in der Landesliga die Haibacher Mannschaft betreuen«, erklärte er. Dieses Versprechen habe Komljenovic der versammelten Mannschaft und dem Vorstand gegeben.Im letzten Spiel der Saison mussten die Kicker vom Hohen Kreuz ohne Christian Breunig auflaufen. Der Kapitän weilte beim Pokalendspiel in Berlin. Obwohl sie den Vorsprung aus dem Hinspiel eigentlich hätten verwalten können, begannen die Mittelfranken stürmisch. Die erste Möglichkeit hatten aber die aufopfernd kämpfenden Gastgeber in der 13. Minute. Einen Freistoß von Ephraim Uworuya konnte Forchheims Torsteher Kredel nicht festhalten. Den Abpraller jagte Christian Huth in den blauen Himmel.Besser machte es der Landesliga-Zweite. Und zwar gleich mit einem Doppelschlag, beim ersten Treffer unter gütiger Mithilfe von Uworuya. Der nahm völlig unnötig den Ball mit der Hand auf der linken Strafraumseite. Klarer Fall, Elfmeter. Göbhardt ließ sich nicht zweimal bitten. Nur wenig später besorgte David Mai mit einem Verlegenheitsschuss das 2:0 für die spielerisch überzeugenden Forchheimer. Es war der 100. Saisontreffer - also ein kleines Jubiläum - für den Jahn.Weil aber die Einstellung bei den Grün-Weißen stimmte, kamen die Schützlinge von Übungsleiter Komljenovic in der 25. Minute nach Vorarbeit von Huth durch einen Kopfball von Niklas Kallina zum Anschluss. Das war Balsam auf die wunde Seele der Alemannia. Und beinahe wäre den Männern aus der Vorspessartgemeinde noch vor der Pause der Ausgleich gelungen, aber Slava Bauer hatte sein Visier zu hoch eingestellt. Fazit zur Pause: Die Führung für die Elf von Christian Springer war verdient, aber Haibach hielt dagegen.Die zweiten 45 Minuten gehörten überwiegend den Grün-Weißen. Sie bedrängten den Gegner, holten auch einige Eckbälle heraus. Die Gäste schalteten zwei Gänge zurück, verlegten sich nun auf Konter. Für die Haibacher zwang Faruk Arslan den Keeper aus Forchheim zu einer Prachtparade. Und auch Uworuya brachte der Gäste-Schlussmann in der 66. Minute nach einem Alleingang des Haibachers fast zur Verzweiflung. Dann wurde ein Kallina-Versuch gerade noch abgeblockt.In der Schlussphase sahen die Alemannen ihre unermüdlichen Bemühungen mit dem 2:2 durch Patrick Farbmacher belohnt. Nachdem auf der Gegenseite Bajic an Kristijan Ivkic gescheitert war, blieb es beim Unentschieden.