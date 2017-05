26.05.2017

Relegation AB/MIL

Jokertor lässt Oberafferbach jubeln

Re­le­ga­ti­on zum Auf­s­tieg/Ver­b­leib in der A-Klas­se: SV Kö­n­igs­ho­fen - FC Obe­raf­fer­bach 0:1 (0:0). - Der FC Obe­raf­fer­bach hat über die Re­le­ga­ti­on den Ver­b­leib in der A-Klas­se per­fekt ge­macht. Ge­gen den SV Kö­n­igs­ho­fen reich­te ein spä­tes Tor von Jo­ker Jo­nas Stei­nel zum Sieg. Kö­n­igs­ho­fen muss da­ge­gen auch in der nächs­ten Sai­son in der B-Klas­se spie­len.

Zerfahrene Anfangsphase

In den ersten 20 Minuten war das Spiel, das auf dem Sportplatz der Sportfreunde Sailauf über die Bühne ging, zerfahren und gespickt mit Fehlern auf beiden Seiten. Die sich bietenden Gelegenheiten konnten aber nicht genutzt werden. In der Folge übernahm Oberafferbach mehr und mehr das Kommando und war insgesamt die bessere Mannschaft. Bis zur Pause gab es jedoch wenig Höhepunkte, so dass torlos die Seiten gewechselt wurden.

Schöne Einzelaktion

Nach der Pause spielte eigentlich nur noch der FCO, während der SVK mehr und mehr abbaute. Doch Oberafferbach ließ auch beste Chancen liegen. »Wir hatten das Spiel zwar im Griff, aber ein 0:0 ist immer gefährlich«, sagte FC-Sprecher Richard Eisert nach der Partie.

So dauerte es bis zur 83. Minute bis der erlösende und verdiente Treffer für den FC fiel. Jonas Steinel tankte sich im Strafraum des SV an einem Mann vorbei und schloss mit einem Schuss in den Winkel ab. Königshofen hatte in den letzten Minuten nichts mehr zuzusetzen und so schaukelte Oberafferbach den knappen Sieg über die Zeit.

Eisert verteilte nach den spannenden 90 Minuten seiner gesamten Mannschaft ein Lob: »Wir haben endlich mal wieder zu Null gespielt. Ab der 25. Minute haben wir kaum noch etwas zugelassen. Am Ende war unsere Überlegenheit einfach zu groß.« - Tor: 0:1 Steinel (83.). - Schiedsrichter: Peter Flach.

Ingo Weber

