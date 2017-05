Mömlingen setzt das Hinspiel in den Sand

24.05.2017

Trotz ei­ner 1:0-Halb­zeit­füh­rung setz­te der Vi­ze­meis­ter des Fuß­ball­k­rei­ses Aschaf­fen­burg/Mil­ten­berg, die Möm­lin­ger Vik­to­ria, das ers­te Re­le­ga­ti­ons­spiel um den Auf­s­tieg in die Be­zirks­li­ga Un­ter­fran­ken-West ge­gen die SG Hett­stadt mit 1:2 in den Sand. Jetzt müs­sen die Möm­lin­ger am Sams­tag in Hett­stadt al­les auf ei­ne Kar­te set­zen, um noch in die nächs­te Run­de um den Auf­s­tieg in Un­ter­fran­kens höchs­te Klas­se ein­zu­zie­hen.

Großchance zum 2:0

Viktoria Mömlingen - SG Hettstadt 1:2 Mömlingen: Gerner, Bystrek, Niklas Büttner (82. Müßig), Fischer, Krämer, Maier, Hein (63. Schuler), Greger, Marco Büttner, Niemert, Niklas Rollmann.

Tore: 1:0 Niklas Rollmann (7.) 1:1 Lukas Cichon (57.), 1:2 Steffen Rögele (62.). - Zuschauer: 500. - Schiedsrichter: Peter Schmitt (FC Thulba).

Sie sollten sich dabei ein Beispiel an den Großostheimer Rasenspielern nehmen, die im Vorjahr ihr Relegationsspiel gegen den gleichen Gegner in Hettstadt mit 3:2 gewinnen konnten. Dieses Resultat würde der Viktoria zum Einzug in die nächste Runde reichen.Vor 500 Zuschauern starteten beide Clubs druckvoll. Der Gast besaß durch Torjäger Lukas Cichon nach vier Minuten die erste Großchance. Mömlingens Keeper Alexander Gerner entschärfte den Kopfball aber bravourös.Nur drei Minuten später die Führung für die Einheimischen. Viktoria-Spielertrainer Tobias Bystrek profitierte von einem Ballverlust der SG im Mittelfeld. Seinen Pass setzte Niklas Rollmann zum 1:0 in die Maschen. Nach 20 Minuten beinahe das 2:0 für den Aschaffenburger Vizemeister. Ein Abwehrspieler der Hettstädter rutschte auf dem glatten Geläuf weg, der Ball sprang Marco Büttner vor die Füße. Der etwas überraschte Büttner schoss aus fünf Metern den Gästetorwart Oliver Weippert an.In der Folge dominierten die Gäste aufgrund ihrer spielerischen und läuferischen Überlegenheit. »Die haben ein tolles Kurzpassspiel aufgezogen und in allen Situationen nach spielerischen Lösungen gesucht. Wir haben in dieser Phase nur auf Konter gelauert«, kommentierte Mömlingens Sprecher Jörg Graumann. Bei einem aussichtsreichen Konter in der 35. Minute setzte Bystrek das Leder nur knapp über das Gehäuse.Zwei Minuten nach Wiederbeginn vergaben die Einheimischen die nächste Großchance zum 2:0. Mömlingens überragender Tobias Bystrek traf per Kopfball nur das Aluminium, der Abpraller von Niklas Rollmann landete in den Beinen eines Hettstädter Verteidigers.Innerhalb von nur fünf Minuten verschenkten die Mömlinger ihre Führung. Gästegoalgetter Lukas Cichon (36 Ligatore) schnappte sich an der Mittellinie das Leder. »Er läuft und läuft und läuft, wir geben nur Begleitschutz. Dann zieht er aus 23 Metern ab und markiert das 1:1«, schildert Graumann die Situation. Doch es kam noch dicker: Gästespielertrainer Steffen Rögele, ein 41-jähriger ehemaliger Zweitligaspieler, wechselt sich in der 58. Minute ein. Vier Minuten später zirkelt er einen Freistoß zum 1:2 in die Maschen. Alexander Gerner im Tor der Viktoria war ebenso chancenlos wie beim Ausgleich.»Wir haben in dieser Phase etwas die Ordnung verloren, Hettstadt hat mächtig gedrückt, aber Alex Gerner hat nichts mehr zugelassen. Die letzten beiden Chancen waren auf unserer Seite. Dennis Müßig scheiterte in der 90. Minute knapp am Gästetorwart und in der vierten Minute der Nachspielzeit verzog unser Philipp Fischer aus elf Metern. Hettstadt hat mich spielerisch überzeugt. Der Gast hat sehr effektiv gespielt und nicht unverdient bei uns gewonnen«, resümierte Graumann. Ludwig Adrian#media-0;