Haibach braucht ein Fußballwunder

24.05.2017

Nach ei­ner deut­li­chen 0:4 (0:2)-Schlap­pe im Re­le­ga­ti­ons­hin­spiel bei Jahn Forch­heim steht Ale­man­nia Hai­bach un­mit­tel­bar vor dem Ab­s­tieg aus der Bay­ern­li­ga. Im Rück­spiel der ers­ten Re­le­ga­ti­ons­run­de be­nö­t­i­gen die Man­nen von Trai­ner Slo­bo­dan Koml­je­no­vic schon ein Fuß­ball­wun­der, um noch in die nächs­te Run­de ein­zu­zie­hen.

Bitterer Doppelschlag

»Das war zu wenig«

Wolfgang Schwarzkopf

Jahn Forchheim - Alemannia Haibach 4:0 Haibach: Ivkic - Schrod, Sänger, Fröhlich (56. Bauer), Uworuya - Franz (48. Gschwender), Huth, Arslan, Farbmacher -Breunig (46. Feyh).

Tore: 1:0 Mönius (42.), 2:0 Mai (44.), 3:0 Selmani (72.), 4:0 Göbhardt (83.). - Zuschauer: 568 - Schiedsrichter: Potemkin (Kronach) - Rote Karte: Schrod (42., Notbremse).

Das Spiel in Forchheim begann mit fast viertelstündiger Verspätung. Viele Fans begehrten noch Einlass vor den Stadiontoren, der Schiedsrichter hatte ein Einsehen und wartete. Das Interesse war vor allem auf Seiten der Gastgeber-Fans war riesengroß.Die Gäste richteten vom Anpfiff weg ihr Augenmerk auf eine sichere Abwehr, wollten möglichst lange ein 0:0 halten. Diese Taktik ging auch bis kurz vor der Pause auf. Dann kam es innerhalb von zwei Minuten knüppeldick für die Kicker von Trainer Slobodan Komljenovic.Zuerst leistete sich Tobias Schrod eine Notbremse außerhalb des Strafraums. Die Folge: Rote Karte. Der anschließende Freistoß wurde noch unglücklich abgefälscht: 1:0 für Forchheim. Und nur 120 Sekunden später nutzten die Mittelfranken das Chaos in der Deckung der Grün-Weißen. Mai traf nach Doppelpass ins Schwarze.Die wenigen Höhepunkte in den ersten 45 Minuten vor dem Doppelschlag gegen Haibach sind schnell aufgezählt: In der ausgeglichenen Anfangsphase prüften Yannik Franz und Ephraim Uworuya den gegnerischen Torwart. Ein Freistoß von Christian Breunig ging über den Jahn-Kasten. Dann nahm der Druck des Landesligisten immer mehr zu.Trotz Unterzahl wollten die Grün-Weißen nach dem Wiederanpfiff das Schicksal noch bezwingen. Komljenovic wechselte innerhalb kurzer Zeit Johannes Feyh für Breunig, Michel Gschwender für Franz und Slava Bauer für Lukas Fröhlich ein. Ein Treffer sollte es wenigstens sein für die Haibacher.Aber es kam ganz anders. Das 3:0 für die Platzherren bedeutete eine Vorentscheidung für den Vizemeister der Landesliga Nordwest. Göbhardt machte den Kantersieg für Forchheim schließlich perfekt.Die Alemannen hatten im zweiten Abschnitt keine reelle Chance. »Am verdienten Sieg des Jahn gibt es nichts zu rütteln«, sagte Haibachs Pressesprecher Steffen Imhof. »Das war heute zu wenig, zumal auch Michel Sauer hätte ausgewechselt werden müssen. Er humpelte nur noch über das Spielfeld, aber wir durften keinen neuen Mann mehr bringen.«