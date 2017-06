Daniel Haas: »Mit Aue im Camp Nou wäre witzig«

19.06.2017

Da­ni­el Haas (33) war Tor­wart beim BSC El­sen­feld, bei Ein­tracht Frank­furt und bei Han­no­ver 96. Bei der TSG Hof­fen­heim hat er das Fuß­ball­wun­der mit dem Sprung von der Re­gio­nal­li­ga in die Fuß­ball-Bun­des­li­ga mi­t­er­lebt. Nach sie­ben Jah­ren Hof­fen­heim wech­sel­te Haas 2012 zum Zweit­li­gis­ten 1. FC Uni­on Ber­lin. Seit der letz­ten Sai­son spielt er beim Zweit­li­gis­ten Erz­ge­bir­ge Aue.

Martin Roos

Zur Person: Daniel Haas Geburtsdatum: 1. August 1983

Geburtsort: Erlenbach

Größe: 1,89 Meter

Gewicht: 88 Kilogramm

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Position: Torwart

Bisherige Vereine: BSC Elsenfeld, Eintracht Frankfurt, Hannover 96, TSG Hoffenheim, 1. FC Union Berlin, Erzgebirge Aue

Da­ni­el Haas (33) war Tor­wart beim BSC El­sen­feld, bei Ein­tracht Frank­furt und bei Han­no­ver 96.Bei der TSG Hof­fen­heim hat er das Fuß­ball­wun­der mit dem Sprung von der Re­gio­nal­li­ga in die Fuß­ball-Bun­des­li­ga mi­t­er­lebt. Nach sie­ben Jah­ren Hof­fen­heim wech­sel­te Haas 2012 zum Zweit­li­gis­ten 1. FC Uni­on Ber­lin. Seit der letz­ten Sai­son spielt er beim Zweit­li­gis­ten Erz­ge­bir­ge Aue.Unser Medienhaus sprach mit Daniel Haas über seinen Club, seine derzeitige Situation und über seine Zukunft.Aue ist ein traditionsreicher Verein, der eng mit der Region verwurzelt ist. Jeder hier ist mit Herzblut bei der Sache. Mir gefällt es sehr gut. Wir haben eine gute Truppe und das Umfeld ist sehr herzlich. Man hat es mir einfach gemacht, mich dort einzulebenIch denke, wir würden uns alle über eine entspannte Saison ohne Abstiegsangst freuen.Ja, in Aue wie auch bei meinen bisherigen Stationen habe ich das Glück, mit netten, angenehmen Kollegen zusammenzuarbeiten. Wir haben ein gutes Arbeitsklima und lachen viel.Natürlich würde ich gerne spielen, aber in erster Linie geht es darum dem Verein und der Mannschaft weiter zu helfen. Das werde ich tun, in welcher Funktion auch immer.Das hoffe ich jedenfalls, und ich denke, es ist auch einer der Gründe, warum mein Vertrag verlängert wurde.Das kann man schwer absehen. Im Fußball ist es schwer, die nächsten Jahre vorauszuplanen.So lange wie möglich. Bis jetzt bin ich von größeren Verletzungen verschont geblieben und ich hoffe, dass bleibt auch weiterhin so.Zurzeit mache ich meine Fitnesstrainerlizenz und möchte nach meiner Karriere in diesem Bereich arbeiten. Ob im Fußball oder rein im Fitnessbereich weiß ich noch nicht.Mit Aue im Santiago Bernabeu oder Camp Nou wäre schon eine witzige Vorstellung.Es sind eher einzelne Szenen als ganze Spiele, die über die Jahre hängen geblieben sind.Ja, es war eine tolle Zeit in der viel entstanden ist. Es ist ein schönes Gefühl, ein Teil dieser Entwicklung gewesen zu sein.Mit meiner Frau und meinen Kindern lebe ich am Rande von Berlin. Da ich zurzeit zwischen Aue und Berlin pendeln muss, fehlt mir leider die Zeit für mehr als einen Besuch im Jahr. Über meine Familie verfolge ich aber stets die lokalen Geschehnisse.Natürlich braucht es Talent und Ehrgeiz und mit Sicherheit eine gehörige Portion Glück um Profi zu werden. Aber jeder, der diese Karriere anstrebt muss sich bewusst sein, dass auch eine Menge Verzicht damit einhergeht. Ein Großteil meiner Jugend hat sich zwischen Schule und Fußballplatz angespielt. Da blieb viel Freizeit auf der Strecke. Letztlich war es dennoch der richtige Weg.