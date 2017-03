24.03.2017

Storys

Schad und Ochs hoffen auf WM-Berufung

Nach dem 1:0 der deutschen Fußball-U20-Nationalelf gegen die Schweiz dürfen sich zwei Talente aus unserer Region Hoffnung auf eine WM-Teilnahme machen.

Als Dau­er­b­ren­ner darf er sich be­rech­tig­te Hoff­nun­gen ma­chen auf die WM-Teil­nah­me: Der We­ni­gum­städ­ter Do­mi­nik Schad hat­te beim 1:0-Sieg der deut­schen U 20-Aus­wahl ge­gen die Schweiz im ach­ten Spiel der Mann­schaft von Trai­ner Gui­do St­reichs­bier sei­nen ach­ten Ein­satz. Am Don­ners­ta­g­a­bend in El­vers­berg stand der 20-jäh­ri­ge De­fen­siv­mann vom Fuß­ball-Zweit­li­gis­ten Greu­ther Fürth über die ge­sam­te Spiel­zeit auf dem Platz.



Der Wertheimer Philipp Ochs von Bundesligist Hoffenheim, der ebenfalls zur Startformation gehörte, wurde kurz vor dem Abpfiff ausgewechselt. Nach nun sechs U 20-Einsätzen steht der Stürmer weiter bei vier Toren.

Remis reicht für Platz eins

Den Siegtreffer für das DFB-Team in Elversberg, das am Montag in Biel zum Abschluss einer internationalen Spielrunde erneut auf die Schweiz trifft, erzielte in der 64. Minute Fabian Reese von Schalke 04. Ein Remis würde den Deutschen reichen, um das Vier-Nationen-Turnier mit den weiteren Teilnehmern Polen und Italien auf Platz eins abzuschließen.

Saisonhöhepunkt für die deutsche U 20 ist aber die Weltmeisterschaft in Südkorea vom 20. Mai bis 11. Juni. Ende März wird DFB-Trainer Streichsbier seinen vorläufigen Kader mit 35 Spielern nominieren; auf das endgültige Aufgebot muss er sich erst zehn Tage vor Turnierbeginn festlegen. Wenn die bisherigen Einsätze und Torerfolge ein Fingerzeig sind und sofern sich keiner der beiden verletzt, trifft Deutschland in der Vorrunde mit Dominik Schad und Philipp Ochs auf Venezuela, Mexiko und Vanuatu. Thorsten Schmitt

TEILEN UND BEWERTEN

Diesen Artikel auf Ihrer Website einbinden

Diesen Artikel einbinden Das Einbinden eines Artikels erfolgt über eine Verlinkung aus Ihrer Website heraus hin zu Main-Kick. Unser spezielles Modul generiert dabei automatisch einen HTML-Quellcode, den Sie einfach markieren und in Ihre Website kopieren können.

zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden