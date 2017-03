21.03.2017

Storys

Alzenau als Testfeld für Hollerbach und Kovac

Im Städ­ti­schen Sta­di­on in Al­zenau wird am Frei­tag nicht wie ge­wohnt Hes­sen­li­gist FC Bay­ern Al­zenau dem run­den Le­der nach­ja­gen. Am Frei­tag be­kom­men die Fans dies­mal Fuß­ball auf Bun­des­li­ga-Ni­veau ge­bo­ten.

Um 18 Uhr be­st­rei­ten am Pri­schoß in der Län­der­spiel­pau­se Erst­li­ga-Sieb­ter Ein­tracht Frank­furt und die in der 2. Li­ga auf Platz zwölf lie­gen­den Würz­bur­ger Ki­ckers ein Test­spiel.



Als Ausrichter fungiert der FC Bayern Alzenau, an den auch ein Teil der Einnahmen in dessen Jugendabteilung fließen sollen. Zudem wird die soziale Einrichtung »Cafe Arbeit« - eine Alzenauer Anlaufstelle für Menschen in Armut, Erwerbslosigkeit, Rente, Alleinerziehende, Menschen mit geringem Einkommen und Menschen mit Behinderung, - einen Teilerlös als Spende erhalten. »Die Eintracht hat einen Austragungsort für dieses Spiel gesucht und ist an uns herangetreten. Diesem Wunsch haben wir selbstverständlich gerne entsprochen«, ließ FCB-Vorstandsmitglied und Marketingchef Andreas Trageser wissen.

Gespielt wird übrigens nicht auf dem von Alzenau ausschließlich genutzten Nebenplatz, sondern auf dem mit Flutlicht ausgestatteten Hauptfeld.

Rund 1000 Tickets sind bereits abgesetzt, mit mindestens noch einmal so vielen Besuchern rechnen die Verantwortlichen dann am frühen Freitagabend. Die Ticketpreise betragen 8 Euro für einen nicht überdachten Stehplatz, überdacht kostet er 10 Euro, ein Sitzplatz ist für 12 Euro zu haben. Trageser: »Viele Sitzplätze gibt es aber nicht mehr.«

Bei der zuletzt in der Liga wenig überzeugenden Eintracht ist der Test äußerst willkommen, auch wenn die Adlerträger einige Spieler an die jeweiligen Nationalmannschaften abstellen mussten. So werden sich die beiden Torhüter Lukas Hradecky und Heinz Lindner wohl in der Partie Österreich gegen Finnland gegenüberstehen. Haris Severovic spielt mit der Schweiz gegen Lettland. Dessen Landsmann Shani Tarashaj steht auf Abruf bereit, könnte möglicherweise somit dabei sein. Gleiches trifft auf Branimir Hrgota zu, der für Schweden als Ersatz bereitstünde.

Definitiv fehlen werden Eintracht-Trainer Nico Kovac am Freitag Furkan Zorba (Türkei, U19) und Aymen Barkok, der eine Einladung zur deutschen U19-Mannschaft erhalten hat. Zudem sind Mijat Gacinovic für Serbien in Georgien und Taleb Tawatha für Israel gegen Spanien am Ball. Makoto Hasebe wird den Frankfurtern wegen seiner im Spiel bei Bayern München erlittenen Knieverletzung fehlen.

Würzburgs Trainer Bernd Hollerbach muss auf weit weniger Spieler verzichten, wird dennoch wohl in erster Linie Akteuren aus der zweiten Reihe eine Chance geben. Nicht dabei sein wird definitiv Stamm-Torhüter Robert Wulnikowski, der sich bei der 1:2-Niederlage beim TSV 1860 München am vergangenen Freitag einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Der Aufsteiger ist nach seiner starken Runde bis zur Winterpause in diesem Jahr mit nur zwei Unentschieden und fünf Niederlagen gefährlich nahe an die Abstiegsplätze abgerutscht. Achim Dürr #media-0;

TEILEN UND BEWERTEN

Diesen Artikel auf Ihrer Website einbinden

Diesen Artikel einbinden Das Einbinden eines Artikels erfolgt über eine Verlinkung aus Ihrer Website heraus hin zu Main-Kick. Unser spezielles Modul generiert dabei automatisch einen HTML-Quellcode, den Sie einfach markieren und in Ihre Website kopieren können.

zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden