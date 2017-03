15.03.2017

Storys

Eintracht spielt in Alzenau gegen die Kickers

Zweit­li­gist Würz­bur­ger Ki­ckers hat in der Län­der­spiel­pau­se ein Test­spiel ge­gen Ein­tracht Frank­furt ve­r­ein­bart.

Das Spiel steigt am Frei­tag, 24. März, um 18 Uhr in Al­zenau. Der Vor­ver­kauf be­ginnt am Sams­tag wäh­rend des Hes­sen­li­ga-Heim­spiels ge­gen Gries­heim ab 14.30 Uhr.



Ein Steh­platz kos­tet 8 Eu­ro, ein über­dach­ter Steh­platz 10, der über­dach­te Sitz­platz 12 Eu­ro. Für er­mä­ß­ig­te Kar­ten lie­gen die Prei­se je 2 Eu­ro un­ter dem Nor­mal­preis.

Ab Montag beginnt der Vorverkauf im Info-Center im Rathaus und in der Geschäftsstelle des FCB. Die Stadionkassen am Spieltag sind ab 16 Uhr geöffnet. Teilerlöse des Ticketverkaufs gehen ans Café Arbeit in Alzenau sowie die Jugendabteilung des Vereins. Andrea Jost

TEILEN UND BEWERTEN

Diesen Artikel auf Ihrer Website einbinden

Diesen Artikel einbinden Das Einbinden eines Artikels erfolgt über eine Verlinkung aus Ihrer Website heraus hin zu Main-Kick. Unser spezielles Modul generiert dabei automatisch einen HTML-Quellcode, den Sie einfach markieren und in Ihre Website kopieren können.

zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden