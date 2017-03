Portugiese auf der Borussia-Südtribüne

07.03.2017

Wenn am Mitt­woch­a­bend die Mann­schaf­ten von Bo­rus­sia Dort­mund und Ben­fi­ca Liss­a­bon im Dort­mun­der Sta­di­on au­f­ein­an­der­tref­fen, dann ist das für Pe­dro Fi­guei­re­do aus Freu­den­berg (Main-Tau­ber-Kreis) mehr als ein ge­wöhn­li­ches Cham­pi­ons-Lea­gue-Spiel. Von Kin­des­bei­nen an ist Pe­dro lei­den­schaft­li­cher An­hän­ger von Ben­fi­ca. Aber seit über 20 Jah­ren schlägt sein Herz auch für den BVB.

Pedro Figueiredo wurde 1979 in Oliveira do Hospital im Herzen Portugals geboren. Benfica-Fan ist er, seit er denken kann, obwohl er es in seiner Familie damit nicht immer leicht hatte. »Mein Onkel ist Fan von Sporting Lissabon. Als ich klein war, wollte er mir ein Fahrrad schenken und mich damit zum Sporting-Fan machen«, erzählt er.Doch Pedro blieb seinem Verein treu und bereut es bis heute nicht. Sein erstes Spiel im Stadion sah er als kleiner Junge unter 130 000 Zuschauern, damals noch in der alten Benfica-Arena - ein Erlebnis, das sich bei ihm eingeprägt hat.Seitdem hat Figueiredo aber auch einige dunkle Stunden seines Vereins miterlebt. Zwei Endspielniederlagen Benficas hat er live im Stadion verfolgt: 2013 in der Europa League gegen Chelsea durch ein Tor in der Nachspielzeit, ein Jahr später im Elfmeterschießen gegen den FC Sevilla .Eigentlich sei er nicht abergläubisch, aber »so langsam könnte an dem Guttmann-Fluch etwas dran sein«, sagt Figueiredo. Der Legende nach hat Benficas ehemaliger Trainer Béla Guttmann nach seiner Entlassung 1962 prophezeit, der Verein werde »in Europa 100 Jahre keine Titel mehr gewinnen.« Tatsächlich verlor der portugiesische Rekordmeister seit dem alle Endspiele in internationalen Wettbewerben.Figueiredos zweite Liebe Borussia Dortmund gewann den letzten europäischen Titel 1997. Damals lebte Pedro bereits seit sieben Jahren in Deutschland. Sein Herz für den BVB entdeckte er über den damaligen portugiesischen Superstar Paulo Sousa, der bei Benfica seine Karriere begonnen hatte. Sousa war zur Saisonbeginn zu den Westfalen gewechselt und spielte beim 3:1-Sieg im Champions-League-Finale trotz Verletzung durch.Bislang war es für den 37-jährigen Figueiredo, der sich seit vielen Jahren ehrenamtlich beim SC Freudenberg engagiert, nie ein Problem, Fan von zwei Vereinen zu sein. Dortmund und Benfica begegneten sich zuletzt vor rund 53 Jahren, damals feierte die Borussia nach einem 1:2 im Hinspiel zu Hause einen 5:0-Sieg.Als Pedro vor einigen Jahren zum ersten Mal in der Dortmunder Arena war, verfestigte sich seine Leidenschaft für den BVB. Vor allem von der mächtigen Südtribüne, der größten Stehplatztribüne Europas, war er beeindruckt.Von dort aus wird er auch das Champions-League-Spiel seiner beiden Lieblingsvereine an diesem Mittwoch verfolgen. Über Freunde ist er an die begehrten Tickets gekommen und die Vorfreude auf die Partie ist riesig.Im roten Benfica-Trikot wird er sich kaum auf der Südtribüne blicken lassen können. Vielleicht, sagte er im Vorfeld, gehe er im neutralen Outfit, er wisse es aber noch nicht. »Ich muss mich für keinen der beiden Vereine entscheiden, ich kann das Spiel ganz entspannt sehen«, erklärt Figueiredo, der seit zwölf Jahren Besitzer und Koch der Pizzeria »Pinocchio« in Freudenberg ist.Zwischen Benfica und dem BVB sieht er einige Gemeinsamkeiten. »Dortmund setzt auf junge, talentierte Spieler. Sie mussten sich vor einigen Jahren alles selbst aufbauen und haben eine gute Vereinsführung. Das ist bei Benfica nicht anders.«Die Fankultur sei bei beiden Clubs sehr ähnlich. Treueund Leidensfähigkeit würden sowohl im Ruhrgebiet als auch in Portugals Hauptstadt groß geschrieben.Bleibt die Frage nach dem Ausgang der Partie; das Hinspiel hat Benfica trotz drückenden Überlegenheit der Gäste aus Dortmund mit 1:0 gewonnen. »Ich glaube, es wird ein enges Spiel, aber Dortmund ist besser besetzt als Lissabon«, sagt Pedro Figueiredo und tippt auf ein Weiterkommen des BVB.Sollte er Recht behalten, hofft der Mann mit den zwei Herzen in der Brust auf einen Dortmunder Durchmarsch bis ins Finale. Dann würde Figueiredo vielleicht endlich mal einen Endspielsieg sehen. Anders als Benfica Lissabon ist die Borussia ja nicht mit einem Fluch belegt.