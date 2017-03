1. FC Hösbach will »auf der Welle reiten«

03.03.2017

Sch­nel­le Päs­se, ei­ni­ge Bein­schüs­se und Spie­le­rei­en mit der Ha­cke. Das al­les wirkt wie ein ge­wöhn­li­ches Hal­len­fuß­ball­trai­ning, aber bei ge­naue­rem Hin­se­hen auch wie­der nicht. Der Ball springt nicht rich­tig auf und das Spiel wirkt krea­ti­ver. Beim Be­such des Trai­nings des 1. FC Hös­bach wird sch­nell klar, dass Fut­sal nicht ein­fach nur Hal­len­fuß­ball ist.

Dünn besetzt

Kilian Amrhein

Hintergrund: Warum gibt es beim 1. FC Hösbach Futsal? Leif Schinkmann, nun Leiter der Abteilung Futsal, suchte einen Partner zur Umsetzung eines Futsalvereins und kam so im November 2016 auf den 1. FC Hösbach zu, »da dieser ein sehr gut geführter Verein ist«, so Schinkmann. FCH-Vorstandsvorsitzender Jürgen Fleckenstein war sofort von der Idee angetan: »Der Futsal ist ein aufstrebender Sport. Wir wollten diese Chance unbedingt wahrnehmen und unser Ballsportangebot erweitern.« Ein weiterer Vorteil sei, dass sich die Abteilung selbst organisiere, und so keine Mehrarbeit für den Verein entstehe. So profitierten beide Seiten. (kima)

Vor einigen Wochen gründete der 1. FC Hösbach als erster Verein der Region eine Futsal-Abteilung. Rund um den Abteilungsleiter Leif Schinkmann und Trainer Luigi Antonica bildete sich ein Team aus derzeit zehn Spielern zwischen 17 und 33 Jahren.Die Teammitglieder wohnen verstreut in der Region, spielen auch klassischen Vereinsfußball und treffen sich jeden Freitagabend zusätzlich zum Futsaltraining. Und das ist aufgrund der Unterschiede auch notwendig.Doch in welchen Punkten unterscheidet sich Futsal überhaupt vom Fußball? Der Spielball ist rund, jedoch im Vergleich zum Fußball kleiner wie auch sprungreduziert, und ein Spiel dauert nicht 90, sondern zweimal 20 Minuten. Gespielt wird in der Halle auf der Fläche eines Handballfeldes. Dort stehen sich je Team vier Feldspieler und ein Torwart, der ein Handballtor hütet, gegenüber.Was daraus entsteht, ist ein dynamisches und taktisch geprägtes Kombinationsspiel. »Jeder ist immer im Spiel - man hat viel mehr Ballkontakte als beim Fußball. Futsal ist taktisch gesehen komplexer«, schätzt Coach Luigi Antonica, der wie Abteilungsleiter Leif Schinkmann bereits bei der Futsalmannschaft von Eintracht Frankfurt aktiv war, den Hallensport ein.Dutzende Standardvarianten, lange Passstafetten und schnelle Kombinationen stehen im Vordergrund. Und Technik. Die gehörte bekanntermaßen jahrzehntelang nicht zu den deutschen Fußballtugenden.»In Technikerländern wie Brasilien oder Spanien wachsen die Kinder mit dem Futsal auf, in Deutschland gibt es da gar keine Strukturen. Das muss besser werden«, kritisiert Antonica, der aktiv auch beim SV Germania Babenhausen Fußball spielt, den Stellenwert des Futsals in Deutschland, die Fifa erklärte den Futsal hingegen zur offiziellen Variante des Hallenfußballs.Spätestens seit der Gründung der deutschen Nationalmannschaft vor knapp einem Jahr befindet sich der Sport aber auch in Deutschland im Aufschwung. Für die EM-Qualifikation reichte es für die Nationalmannschaft mit einem Sieg und zwei Niederlagen in einer Gruppe mit Estland, Armenien und Lettland noch nicht.In Zukunft könnte der Hallenfußball in Deutschland aber Zuwachs bekommen: »Wir wollen auf der Welle reiten und der erste Futsal-Verein der Region sein. Wir hoffen aber, dass bald noch einige Vereine nachziehen werden«, erklärt Abteilungsleiter Leif Schinkmann den Schritt zur Gründung.Ab September 2017 will der 1. FC Hösbach auch am Ligabetrieb, der in den Wintermonaten stattfindet, teilnehmen: Da die Auswärtsfahrten im bayerischen Bereich zu weit sind, hat sich der Verein für die Verbandsliga in Hessen beworben. Um dort aber konkurrenzfähig zu sein, kann das derzeit dünnbesetzte Futsal-Team weitere Mitspieler gut brauchen.