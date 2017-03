01.03.2017

Marcel Schäfer verlässt Wolfsburg – sofort!

Marcel Schäfer steht dem VfL Wolfsburg im Bundesliga-Abstiegskampf nicht mehr zur Verfügung. Der Straßbessenbacher wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Tampa Bay Rowdies in die United Soccer League, der zweithöchsten Profiliga in den USA und Kanada.

In Nordamerika wird der 32-Jährige in erster Linie als Spieler tätig sein, darüber hinaus aber auch Erfahrungen im Club-Management sammeln. Spätestens 2019 wird der Rekord-Feldspieler der Wölfe zum VfL zurückkehren und eine Management-Funktion im Bereich Sport übernehmen, eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnete er am Mittwoch. Für die Grün-Weißen bestritt der Linksverteidiger 256 Bundesliga-Spiele, in denen ihm 13 Tore und 39 Assists gelangen. Damit liegt Marcel Schäfer aktuell nur drei Partien hinter Wölfe-Torwart Diego Benaglio (259 Einsätze), mit dem gemeinsam er 2009 Deutscher Meister sowie 2015 Pokalsieger und Supercup-Sieger wurde. Zudem schloss der studierte Sport-Manager im August 2016 am VfL-Campus in Wolfsburg eine Weiterbildung im Fußballmanagement ab. tees/dpa

