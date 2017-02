Hösbacher Helfer am Bieberer Berg

03.02.2017

Wie soll man ei­nen chro­nisch klam­men Tra­di­ti­ons­ve­r­ein, der in der vier­ten Li­ga her­um­k­rebst, gut ver­kau­fen? »Die Fra­ge ha­ben wir uns auch ge­s­tellt«, sagt Se­bas­ti­an Kun­kel. Der 33-jäh­ri­ge Hös­ba­cher hat zum 1. Ja­nuar ei­ne »span­nen­de Auf­ga­be« über­nom­men: Der Spor­tö­ko­nom ist Mar­ke­tin­g­lei­ter beim Fuß­ball-Re­gio­nal­li­gis­ten Ki­ckers Of­fen­bach.

Verprellte Partner zurückholen

Praktikum bei Schäfer und Magath

»Retterspiel« gegen FC Bayern

Thorsten Schmitt

Zur Person: Sebastian Kunkel Alter: 33 Jahre

Familienstand: ledig

Wohnort: Hösbach-Schmerlenbach

Beruf: Leiter Marketing & Sales bei Kickers Offenbach

Lieblingsvereine: Bayern München, Kickers Offenbach

Hobbys: Fußball, Freunde, Kochen, Natur

Kunkel ist überzeugt, dass der OFC bei einem Zuschauerschnitt von fast 5000 »eine große Marke für regionale Unternehmen« sein kann. Gleichzeitig warnt er vor überzogenen Erwartungen, gerade was die sportliche Entwicklung angeht: »Wir geben keine Visionen aus. Das einzige, was wir versprechen, ist solide Arbeit.«Zu seinen Aufgaben gehöre es, neue Kunden zu gewinnen. »Fast noch wichtiger« sei aber, die bisherigen kennenzulernen. »Da gibt es jede Menge verprellte Partner«, sagt Kunkel. In der Vergangenheit habe der OFC wegen mangelnder Organisation manche Chance verpasst. »Da standen Leute mit wedelnden Geldscheinen vor der Tür, aber keiner hat sie angehört«, formuliert der 33-Jährige drastisch. »Wir schaffen wieder Strukturen.«Wir - das schließt zum einen Christopher Fiori ein, der seit November die Geschäfte der Kickers führt und Kunkel ins Boot geholt hat. Als »einen erfahrenen Mitarbeiter, der einen sehr wichtigen Baustein in der dringend notwendigen Restrukturierung der Geschäftsstelle darstellen wird«, wie Fiori sich zur Vorstellung des Hösbachers ausdrückte.Zum anderen drückt der Marketingleiter damit seine Verbundenheit zum neuen Arbeitgeber aus: »Es ist wichtig, dass ich mich total mit dem Verein identifiziere.« Schon vor seinem Engagement habe er ein Herz für den OFC gehabt und »schon als Kind auf der Waldemar-Klein-Tribüne gestanden«.Dabei macht Kunkel keinen Hehl daraus, dass sein eigentlicher Lieblingsverein der FC Bayern München ist. Ein Kindheitserlebnis im Olympiastadion, das 5:1 der Bayern gegen Paris St. Germain in der Champions League 1997/98, habe in ihm den Wunsch geweckt, im Fußballgeschäft mitzumischen. »Dieser Traum war immer in mir.«Doch nach der Schulzeit arbeitete Kunkel, der selbst beim FC Hösbach Fußball spielte, zunächst sechs Jahre bis 2011 als Verkäufer bei Eisen-Schädlich in Aschaffenburg. Er begann an der privaten IST-Hochschule für Management ein Fernstudium der Sportökonomie. Und schnupperte bei mehreren Praktika in die Welt des Profisports.Ein halbes Jahr beim VfL Wolfsburg, wo er den »krass charismatischen« Spieler Marcel Schäfer und Trainer Felix Magath kennenlernte. »Ich war so ziemlich der einzige, den er geduzt hat«, erinnert sich der Hösbacher Kunkel an den Coach aus Aschaffenburg. Nach Wolfsburg folgten Stationen beim DFB in Frankfurt im Bereich Talentförderung, beim FSV Frankfurt und beim damaligen Vertriebsteam von Kickers Offenbach.Die erste Festanstellung »im Sportbusiness« führte Sebastian Kunkel Anfang 2013 aber zu den Handballern des TV Großwallstadt. »Es war eine ganz schwierige Zeit, geprägt vom Abstieg aus der 1. Bundesliga und dem Insolvenzverfahren.«Kunkel ergriff »die Riesenchance« und wechselte als Marketingleiter zum damaligen Fußball-Zweitligisten FSV. »Ein toller Verein, der mehr Fans verdient hätte«, sagt der Hösbacher. Nach der vergangenen Saison habe er sein Engagement bei den Frankfurtern »selbst beendet« - nicht wegen des Abstiegs, wie er betont.Christopher Fiori, vormals Leiter Organisation und Stadionmanagement sowie Prokurist beim FSV, lotste Kunkel zum OFC. In die Regionalliga Südwest, in der der Club im Tabellenkeller steckt. Mit den auf dem Platz erzielten Zählern würden die Offenbacher eigentlich im Mittelfeld rangieren.Doch nachdem die Kickers Ende Mai 2016 einen Insolvenzantrag eingereicht hatten, wurde ein Abzug von neun Punkten verhängt. Den Insolvenzantrag zog der Verein drei Monate später zurück und hofft nun, dass auch die Strafe zurückgenommen wird. Bis Ende Februar rechnet Kunkel mit einer Entscheidung. Mit neun Punkten mehr auf dem Konto wäre die sportliche Kickers-Welt wieder halbwegs in Ordnung.Finanzielle Aufbauhilfe leistet der FC Bayern München, der am 30. August für ein »Retterspiel« am Bieberer Berg gastiert. Fast ausverkauft sei die Partie bereits, berichtet Sebastian Kunkel, der bei diesem Anlass »interessante Werbemöglichkeiten für wenig Geld« bieten will. »Wir müssen das Maximale herausholen.«