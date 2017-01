Strietwald und Pflaumheim Außenseiter

19.01.2017

Die Sport­hal­le in Mün­ner­stadt ist am Sams­tag Au­s­tra­gung­s­ort der Be­zirk­s­ti­tel­kämp­fe um den 34. Lot­to-Bay­ern-Hal­len­cup der Fut­sal-Fuß­bal­ler. Ab 15.30 Uhr kämp­fen zwölf Teams in drei Grup­pen um die Kro­ne in Un­ter­fran­ken und die Teil­nah­me an den baye­ri­schen Ti­tel­kämp­fen. Ab 20 Uhr stei­gen die vier Vier­tel­fi­nals, um 21.20 die Halb­fi­nals und das End­spiel wird als »Nacht­schicht« um 22.10 Uhr an­gep­fif­fen.

Keine Angst vor großen Namen



Ludwig Adrian

Die Gruppeneinteilung Gruppe A: 1. FC Geesdorf (Bezirksliga Ost, Kreismeister Schweinfurt), FC Sand (Bayernliga Nord, Titelverteidiger), DJK Salz (Kreisklasse Rhön, Vizemeister Rhön), TSV Retzbach (Kreisliga 2 Würzburg, dritter Kreismeister Würzburg)

Gruppe B: TSV Münnerstadt (Bezirksliga Ost, Veranstalter), FT Schweinfurt (Bezirksliga Ost, dritter Kreismeister Schweinfurt), TG Höchberg (Landesliga Nordwest, Kreismeister Würzburg)

SG Strietwald (A-Klasse 2 Aschaffenburg, Kreismeister AB)

Gruppe C: SV Euerbach-Kützberg (Bezirksliga Ost, Vizemeister Schweinfurt), TSV-DJK Wülfershausen (Kreisklasse Rhön 3, Kreismeister Rhön), TSV Rottendorf (Bezirksliga West, Vizemeister Würzburg), TSV Pflaumheim (Kreisliga Aschaffenburg , Vizemeister AB)

Aus dem Fußballkreis Aschaffenburg gehen mit Kreisligist TSV Pflaumheim und Kreismeister SG Strietwald zwei Teams an den Start, die von der Papierform her Außenseiter sind. Dabei dürften sich beide Clubs in ihrer Rolle wohl fühlen, denn sie können gegen Top-Teams von der Bayernliga über die Landesliga und Bezirksligen nur positiv überraschen.Mit dem Bayernligisten FC Sand geht der Vorjahressieger (3:0 im Finale gegen Rimpar) als Favorit in der Gruppe A ins Rennen. Die Sander kämpfen in der Gruppenphase zunächst mit dem Vizemeister 2015, dem 1. FC Geesdorf, der sich die Kreismeisterschaft in Schweinfurt holte. Kreisligist TSV Retzbach, Dritter bei den Würzburger Kreismeisterschaften und Kreisklassist DJK Salz, Vizemeister der Rhön, wollen als Außenseiter ihre Chance suchen.Der Aschaffenburger Kreismeister, A-Klassist SG Strietwald, startet als klassenniedrigstes Team in Gruppe B. Angst vor großen Namen haben die Hallenfüchse aus Strietwald aber nicht. Das Team um Spielertrainer Frank Fischer überzeugte beim Kreisturnier in Amorbach mit sechs Siegen in sechs Spielen. Fischer erinnert sich noch gut an die großartigen Hallenerfolge der SG, die 1999 den Bezirkstitel holte. Ziel in Münnerstadt ist für die SG das Erreichen des Viertelfinales. Neben den beiden Ersten der drei Gruppen erreichen auch die beiden besten Dritten dieses Viertelfinale.»Wir haben zuletzt 2011 am Futsal-Bezirksfinale teilgenommen. Als A-Klassist wollen wir für die eine oder andere Überraschung sorgen. Wir wollen das Viertelfinale erreichen, alles andere ist Zugabe«, teilen Frank Fischer und SG-Vorsitzender Reinhold Brandmüller mit.Das dürfte für die Aschaffenburger schwer genug werden, denn mit dem Landesligisten TG Höchberg und den Bezirksligisten FT Schweinfurt und Veranstalter TSV Münnerstadt ist die Konkurrenz für die SG riesengroß.Der Aschaffenburger Vizekreismeister TSV Pflaumheim trifft in der Gruppe C auf den Titelträger 2015, den SV Euerbach-Kützberg, Vizemeister im Kreis Schweinfurt sowie auf den Würzburger Vizemeister Bezirksligist TSV Rottendorf.Aus der Kreisklasse ergänzt der Rhöner Kreismeister TSV-DJK Wülfershausen das Viererfeld. Pflaumheims Betreuer Stefan Stenger nannte für das Turnier in Münnerstadt »Spaß haben, für eine Überraschung sorgen und den Kreis Aschaffenburg gut vertreten« als die Hauptziele des TSV.