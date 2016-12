»Man hat keine Minute Zeit zum Verschnaufen«

22.12.2016

End­lich Win­ter­pau­se! Die Bun­des­li­ga­spie­ler dür­fen nach den letz­ten Spie­len die­ses Jah­res durch­schn­au­fen und über den Jah­res­wech­sel die Bei­ne hoch­le­gen. Für ei­nen Fuß­bal­ler aus Aschaf­fen­burg fan­gen jetzt aber erst die stres­si­gen Ta­ge an. Jo­se Ho­le­bas hat ge­ra­de erst ei­ne eng­li­sche Wo­che hin­ter sich und ist mit dem FC Wat­ford in der eng­li­schen Pre­mier Lea­gue be­reits wie­der am zwei­ten Weih­nachts­fei­er­tag ge­for­dert.

Andreas Schantz

Zur Person: Jose Holebas Jose Holebas wurde am am 27. Juni 1984 in Aschaffenburg als Sohn eines Griechen und einer Deutsch-Amerikanerin geboren. Beim FC Südring kickte er als Kind. Weitere Stationen in der Jugend waren FC Kleinwallstadt und Teutonia Obernau. Im Alter von 18 Jahren schien die Fußballerkarriere beendet, bevor sie richtig angefangen hatte. Nach der Geburt seiner Tochter hörte Holebas zunächst mit dem Fußballspielen auf, um im Schichtdienst Geld für die Familie zu verdienen. Erst auf Drängen seines Onkels begann er 2002 wieder beim SV Damm. Drei Jahre später wechselte er zu Viktoria Kahl in die Landesliga, wo er Spähern des TSV 1860 München auffiel. In München spielte er sich in den Profikader (Zweitliga-Debüt am 21. September 2007 gegen FC St. Pauli). Wichtig für seine folgende Karriere: In der Spielzeit 2009/10 wurde Holebas von Trainer Ewald Lienen aus dem Sturm auf die linke Verteidigerposition gezogen. Mit großem Erfolg. Als Lienen 2010 zu Olympiakos Piräus in die Super League wechselte, ging der Aschaffenburger mit. In Griechenland wurde er viermal Meister und zweimal Pokalsieger. Außerdem nutzte er die Möglichkeit, die griechische Staatsbürgerschaft anzunehmen, um in die griechische Nationalmannschaft berufen zu werden. Es folgten 27 Einsätze im Nationaltrikot, darunter Spiele bei EM und WM, ehe er im Oktober seinen Rücktritt erklärte. Zuvor war er 2014 zum AS Rom in die italienische Serie Agewechselt, von wo aus sein Weg 2015 in die englische Premier League zum FC Watford führte. (Andreas Schantz)

Doch das ist erst der Anfang. Mit dem Medienhaus Main-Echo sprach der Linksverteidiger über die Belastungen im Profifußball, die Aussichten mit seinem Club und seine Pläne für die Zukunft.Das ist recht anstrengend. Das ist nicht zu vergleichen mit einer englischen Woche in Deutschland. Hier hast du nicht eine, sondern mehrere, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Ich finde das einen Wahnsinn. Wir haben ein Spiel am 26., dann spielst du an Neujahr und gleich wieder am 3. Januar. Das sind kräftezehrende Spiele.Mal sehen, wie wir das dieses Jahr handhaben. Voriges Jahr habe ich ja kaum gespielt, da hatte ich Probleme mit dem Trainer und stand kurz vor einem Wechsel. Der neue Trainer kennt mich von Italien: Und jeder der mich kennt weiß, dass ich immer hundert Prozent auf dem Platz gebe. Ich bin nicht der lässige Typ, der einfach sagt: Komme, jetzt spielen wir mal. Viel kann man nicht machen. Da ist Regeneration angesagt, Massagen und dergleichen. Wir trainieren dann extrem weniger. Das sind dann höchsten leichte Technikeinheiten, etwas Abläufe einstudieren. Trainieren kann man vom 26. Dezember bis 7. Januar nicht wirklich. Ansonsten trainieren wir einmal am Tag recht intensiv.Das ist eigentlich unmöglich. Hier gibt es ja keine Winterpause. Daher muss ich organisieren, dass ich meine Familie über Weihnachten nach England hole. Anders geht es nicht. Familienbesuch in Deutschland ist nicht möglich. Truthahn gibt es aber auf jeden Fall.Wir haben sehr gut begonnen, waren auf dem siebten Platz. Wir hatten sogar die Möglichkeit, weiter nach oben zu klettern, haben dann aber Spiele, die du gewinnen musst, verloren. Seit fünf Wochen straucheln wir ein bisschen. Wir haben zwar gegen ManU, Leicester und Everton gewonnen, haben dafür aber gegen Stoke und jetzt gegen Schlusslicht Sunderland verloren. Da muss man aufpassen. In der Premier League kannst du gegen jeden gewinnen und gegen jeden verlieren. Man muss konzentriert an die Sache herangehen. Das ist das, was ich momentan bei uns bemängele: Seit einem Monat sind wir in manchen Situationen einfach nicht konzentriert. Spiele, die wir in der Hand haben und kontrollieren, verlieren wir noch. Das ist momentan unser Manko. Das darf dir nicht passieren, wenn du oben dranbleiben willst. Da fehlt die Klasse, die die großen Teams einfach haben. Die wissen, was sie zu tun haben, und gewinnen dann solche Drecksspiele mit 1:0. Ich bin guter Dinge, dass wir Minimum auf den siebten Platz kommen können. Mein Ziel ist schon die obere Tabellenhälfte.Hier wird recht tempobetont Fußball gespielt. Hier hat man keine Minute Pause zum Verschnaufen. Aber jede Liga hat ihre eigenen Stärken. In Italien ist es mehr der taktische Bereich, in Deutschland ist es der physische Bereich, aber auch die Taktik und hier in England geht es hin und her - Kick and Rush. Die eine Mannschaft wehrt gerade den Angriff ab, da läuft der Angriff auf das andere Tor. In der englischen Liga ist Fitness angesagt.Jeder weiß, dass ich ein etwas emotionaler Mensch bin. Wir bekommen zwar vor jeder Saison durch Schiedsrichter eine Einweisung, was mit Gelb oder Rot geahndet wird. Ich habe aber den Eindruck, dass man mit den Schiedsrichtern heutzutage nicht mehr reden kann. Wenn ein Foul gepfiffen wird und man zum Schiedsrichter geht, wird man gleich weggeschickt. Das gab es früher nicht. Da konnte man noch fragen, wieso, weshalb. Jetzt muss man gleich weg, sonst gibt es die Gelbe Karte. Das war bei mir jetzt zweimal der Fall, dass ich mich aufgeregt habe und Gelb bekam. Einmal wegen einer Verzögerung bei einem Einwurf. Und dann bin ich ja Verteidiger. Da kommt es schon vor, dass es mal rumpelt. So lange das keine Rote ist, ist mir das egal.Das kann ich jetzt noch überhaupt nicht beantworten. Chelsea hat ganz schlecht angefangen und jetzt haben die eine Serie und stehen ganz oben. Liverpool ist für mich auch eine Topmannschaft. Aber auch Liverpool und Arsenal verlieren mal ein leichtes Spiel. Das passiert Chelsea momentan nicht. Es ist aber noch zu früh zu sagen, wer um den Titel spielt.Da muss ich kurz ausholen. Wir spielen oft ein 3-5-2-System. Was ich da spiele nennt man Wingback, das ist Verteidiger und Mittelfeldspieler in einem. Man ist dabei hinten, aber auch vorne. Das heißt, du beackerst die ganze linke Seite. Dafür muss man fitnessmäßig gut drauf sein. Mir kommt das absolut entgegen. Ich habe auch schon zwei Tore mit Fernschüssen erzielt und hatte weitere gute Chancen. Ich rangiere auf dieser Position auf Platz eins in der Liga. Und ich spiele bei einem mittelklassigen Verein. Wie wäre es nur, wenn ich bei einem Topclub wäre?Ja, anfangs gab es Irritationen. Ich habe das in einem Interview betont, dass die Menschen falsche Vorstellungen von mir hatten aufgrund der Vorkommnisse in der vorigen Saison. Der damalige Trainer hat mich schlecht gemacht. Es ging nicht nur mir so. Wir waren Transfers, die das Team verstärkt haben. Ich habe damals nur die Spiele gegen Topteams gespielt. Seine Intention war wohl, dass ich schlecht aussehe bei den Spielen. Aber diese Angriffsfläche habe ich ihm nicht geboten. Ich habe immer top gespielt. Er hat viele Spieler in den Dreck gezogen. Deshalb wollte ich im Januar weg. Ich hatte auch Angebote, auch aus der Premier League. Aber der Verein hat mich nicht gelassen. Daher war ich recht sauer. Ich will spielen und nicht auf der Bank sitzen oder zu Hause sein. Ich war ja mehr zu Hause als im Kader.Er kennt mich aus Italien. Ich glaube, dass mich sein Vorgänger gar nicht gekannt hat. Es gibt Spieler die Ja und Amen sagen. Ich bin halt ein Spieler, der seine eigenen Ansichten äußert. Der neue Trainer hat mehr Erfahrung, Mazzarri ist ein Top-Trainer.In England gibt es weniger die Extrem-Fans. In Griechenland und Italien leben viele den Fußball. Bei Olympiakos Piräus waren die Top-Fans. Auch in Rom waren überragende Fans. Hier ist es ein bisschen anders. Die Engländer machen zwar auch Stimmung, aber es gibt keine Ultras in den Stadien. Der Support der Fans ist aber gut.Jeder weiß, dass die Clubs viele TV-Gelder haben. Es ist aber nicht so, dass wir hier in Saus und Braus leben, du das und jenes bekommst.Weil Trainer Michael Skibbe mir gegenüber null Respekt gezeigt hat. Ich war fast fünf Jahre Stammspieler. Ich habe nichts dagegen, wenn der Trainer sagt: Ich nehme diesen Spieler, weil er momentan besser drauf ist. Wenn jemand besser trainiert als ich, akzeptiere ich so etwas. Aber das war nicht der Fall. Ich spiele Premier League und sitze in der griechischen Nationalmannschaft auf der Bank. Das war beim Qualifikationsspiel gegen Gibraltar so, beim Testspiel gegen Holland. Skibbe begründete das unter anderem damit, dass Gibraltar ein schwacher Gegner sei. Außerdem wollte er mich auf einer anderen Position einsetzen. Ich habe ihm gesagt, dass ich linker Verteidiger bin und auch auf dieser Position spielen will und nicht im Mittelfeld. Bei der nächsten Einladung zur Nationalmannschaft saß ich wieder auf der Bank. Da habe ich mir gesagt: Jetzt ist Schluss. Der Grund, warum ich aufgehört habe, ist der Trainer. Mein zweiter Grund: Nun kann ich mich auf meinen Verein FC Watford konzentrieren.Ich kann noch locker vier bis fünf Jahre spielen. Ich habe ja auch relativ spät mit dem Profisport angefangen. Ich habe mit 21 die Kurve gekriegt, in einem Alter, in dem andere schon recht weit sind. Ich habe mir aber schon Gedanken gemacht. Ich habe mein eigenes Label geschaffen und eine Firma gegründet. Das ist Streetware Fashion. Die Mützen trage ich schon, deshalb fragen schon manche Leute, wo ich das her habe. Das Logo habe ich übrigens selbst entworfen. Daran habe ich zwei Jahre gearbeitet. Start soll Ende Januar sein. Zunächst als Online-Angebot, Firmensitz ist aber in Deutschland. Falls es gut anläuft, können auch Shops folgen. Das wird jedenfalls eine interessante Geschichte.Das werde ich sehen. Die Premier League ist aber immer ein Thema. Man sieht ja, was die Vereine zahlen, wenn sie einen Spieler haben wollen. Super finde ich an der Premier League: Egal, wie alt du bist - wenn du deine Leistung bringst, wirst du dafür auch entlohnt. Dann holen die Vereine auch einen Spieler, der 30 ist. Das ist in Deutschland und anderen Ligen nicht der Fall. Da wird oft auf jüngere Spieler gesetzt. Das bemängele ich an Deutschland: Dort wird nur aufs Alter geschaut. In England ist das anders: Wenn der Spieler fit ist, ist es eigentlich egal, wie alt er ist.Das ist super. Warum den kleineren keine Chance geben? Jetzt schießen die großen Vereine wie Dortmund und Bayern gegen den Dosenclub. Was ist das denn für eine Geschichte? Spielt Wolfsburg etwa nur für VW? Das finde ich ungerecht, was über Leipzig verbreitet wird. Es kam ja jetzt wieder eine Ansage von Hoeneß: Transfers von 200 Millionen Euro hält er für möglich, weil er sieht, was los ist. Jeder weiß, dass Red Bull Geld hat, sonst hätten sie ja keine drei Vereine - Leipzig, Salzburg und New York. Die sehen halt das Potenzial, das im Fußball steckt.Der FC Südring ist ja eigentlich tot. Keine richtige Jugendarbeit, nur die erste Mannschaft. Sie machen zwar immer wieder Veranstaltungen, ich war ja auch dort. Das Hefner-Alteneck-Viertel: Wenn ich dort bin und das seh, würde ich am liebsten das ganze Viertel kaufen. Das ist ja Wahnsinn, was dort gemacht wird: Alles wird abgerissen, neu bebaut mit Eigentumswohnungen. Von Kahl bekomme ich noch etwas mit. Mein Cousin Patrick Smith spielt ja dort. Das verfolge ich noch etwas. Die krebsen ja auch wieder unten rum. Traurig. Die Viktoria interessiert mich nicht. Die Löwen verfolge ich hingegen noch. Aber da ist ja immer noch Feuer im Haus. Den neuen Trainer Pereira kenne ich persönlich nicht. Als er in Piräus war, war ich schon weg - in Rom.Wir haben einige Spiele dumm verloren. Wenn wir die möglichen neun Punkte dazuzählen, haben wir auch 30 Punkte und sind oben dabei. Wir haben ja bewiesen, dass wir es können: Wir haben ManU geschlagen, wir haben Everton geschlagen.Von Klassenerhalt als Ziel möchte ich gar nicht reden. Vorige Saison war das der Fall. Da haben wir keinen Fußball gespielt. Das war lange Bälle schießen und schauen, was passiert. Mit der Qualität, die wir jetzt in der Mannschaft haben, bin ich zuversichtlich, dass wir einen Top-Ten-Platz erreichen. Unser Trainer möchte auf jeden Fall Platz sieben erreichen.Die Gesundheit ist immer das Wichtigste. Und dass in der Familie alles okay ist. Und dann kommt der Verein. Ich hoffe, dass das Jahr gut anfängt mit dem Verein.