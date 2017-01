15.01.2017

Turniere und Pokale AB/MIL

Strietwald krönt sich zum Kreismeister

Sechs Sie­ge in sechs Spie­len, 14:4 To­re: Die Fuß­bal­ler des SG Striet­wald hat sich in der Amor­ba­cher Par­zi­val-Hal­le den Ti­tel des Hal­len­k­reis­meis­ters ge­si­chert. In ei­nem in der Schluss­pha­se dra­ma­ti­schen End­spiel setz­te sich der A-Klas­sist ge­gen Kreis­li­gist TSV Pflaum­heim mit 5:2 durch. Bei­de Fi­na­lis­ten ver­t­re­ten den Fuß­ball­kreis Aschaf­fen­burg am kom­men­den Sams­tag bei der Be­zirk­s­en­drun­de in Mün­ner­stadt.



Die Strietwälder sahen im Finale nach drei Vierteln der 20 Minuten Spielzeit wie der sichere Sieger aus. Sascha Cicek (6. und 12.) sowie Daniel Scherf (15.) hatten für die SG eine 3:0-Führung herausgeschossen. Auf der Gegenseite scheiterten für Pflaumheim Andre Schleunung, Julian Morr, Philipp Maurer und David Groha immer wieder am herausragenden SG-Keeper Michael Fischer, der im Endspiel den etatmäßigen Torsteher Arif Samast glänzend vertrat.



Hektische Schlussphase



Doch als Luca Zucchi in der 17. Minuten das 1:3 für den TSV markierte und Dennis Stenger eine Minute später der Anschlusstreffer gelang, kam noch einmal Spannung auf. Zunächst ließen die Unparteiischen bei einem Foulspiel der SG Vorteil gelten; Stenger und David Groha vergaben jedoch die Doppelchance zum Ausgleich.

Gleichzeitig haderten die Pflaumheimer mit den Referees, da die vorausgegangene Regelwidrigkeit das vierte Foul der Strietwälder gewesen wäre und daher einen Strafstoß vom Zehn-Meter-Punkt nach sich gezogen hätte. In der aufkommenden Hektik nutzte SG-Spielertrainer Frank Fischer eine Chance zum 4:2; Marra Bamba traf Sekunden vor Schluss zum 5:2-Endstand für die Siedler.

»Damit ist uns gegen Pflaumheim die Revanche gelungen für die 0:2-Endspielniederlage am Vorsonntag beim Turnier in Hörstein«, sagte SG-Routinier Frank Fischer. »Nach verhaltenem Start haben wir hier alle Spiele souverän gewonnen und haben deshalb den Titel verdient.«

Pflaumheims Coach Stefan Stenger gratulierte dem verdienten Sieger: »Für uns wäre aber nach dem 2:3-Anschlusstreffer durchaus noch mehr drin gewesen. Insgesamt geht aber der Sieg für Strietwald in Ordnung.«



Ausgleich kurz vor Schluss



Im Halbfinale hatten die Pflaumheimer gegen Amorbach nach einem Treffer von Nico Fertig bis zwölf Sekunden vor Schluss mit 0:1 zurückgelegen und war am überragenden gegnerischen Torwart Joshua Langer fast verzweifelt. Dann markierte Groha doch noch den Ausgleich. Im Sechsmeterschießen trafen Stenger und Zucchi für Pflaumheim; bei Amorbach scheiterten Fertig und Alexander Kuger an Pflaumheims Keeper Patrick Becker.

Strietwald kam im Halbfinale gegen Hörstein zu einem nie gefährdeten 3:0-Erfolg. Vorne trafen zweimal Victor Chonka und Sebastian Zang, hinten entschärfte Keeper Samast selbst besten Chance der Hörsteiner.



Bezirksligist Leider punktlos



Im Spiel um Platz drei erzielten Fertig, Jonas Tannenberger und Kuger die Tore für Amorbach; für Hörstein war Tim Weisser erfolgreich. Enttäuschend war das Abschneiden des einzigen Bezirksligisten im Feld. Der TuS Leider verabschiedete sich ohne einen einzigen Punkt aus der Parzival-Halle.

Ludwig Adrian

Hallenfußball in Zahlen: Kreismeisterschaft Aschaffenburg Gruppe A: 1. SG Strietwald 12 Punkte/ 6:2 Tore; 2. TSV Amorbach 9/9:3; 3. DJK Breitendiel 6/10:9; 4. FC Eichenberg 3/5:10; 5. TuS Leider 0/3:9.

Gruppe B: 1. TSV Pflaumheim 9/12:6; 2. SV Hörstein 8/11:6; 3. FC Unterafferbach 4/6:7; 4. Miltenberger SV 4/8:6; 5. Türk TSC Wörth 3/4:16.

Halbfinale: SV Hörstein - SG Strietwald 0:3; TSV Amorbach - TSV Pflaumheim 1:3 nach Sechsmeterschießen

Spiel um Platz 3: TSV Amorbach - SV Hörstein 3:1

Finale: SG Strietwald - TSV Pflaumheim 5:2



Für die Bezirksendrunde am 21. Januar in Münnerstadt sind beide Finalteilnehmer qualifiziert. Ausrichter TSV Amorbach sicherte sich durch ein 3:1 gegen den SV Hörstein den dritten Platz und bekam von Kreisspielleiter Philipp Gottschalk ein Sonderlob für die hervorragende Organisation. Die drei eingesetzten Schiedsrichter Marina Bachmann (Großwallstadt), Florian Sellmer (Essenbach) und Benedikt Bruns (Mensengesäß) leiteten die überaus fairen Spiele vor insgesamt knapp 200 Zuschauern souverän.Die Strietwälder sahen im Finale nach drei Vierteln der 20 Minuten Spielzeit wie der sichere Sieger aus. Sascha Cicek (6. und 12.) sowie Daniel Scherf (15.) hatten für die SG eine 3:0-Führung herausgeschossen. Auf der Gegenseite scheiterten für Pflaumheim Andre Schleunung, Julian Morr, Philipp Maurer und David Groha immer wieder am herausragenden SG-Keeper Michael Fischer, der im Endspiel den etatmäßigen Torsteher Arif Samast glänzend vertrat.Doch als Luca Zucchi in der 17. Minuten das 1:3 für den TSV markierte und Dennis Stenger eine Minute später der Anschlusstreffer gelang, kam noch einmal Spannung auf. Zunächst ließen die Unparteiischen bei einem Foulspiel der SG Vorteil gelten; Stenger und David Groha vergaben jedoch die Doppelchance zum Ausgleich.Gleichzeitig haderten die Pflaumheimer mit den Referees, da die vorausgegangene Regelwidrigkeit das vierte Foul der Strietwälder gewesen wäre und daher einen Strafstoß vom Zehn-Meter-Punkt nach sich gezogen hätte. In der aufkommenden Hektik nutzte SG-Spielertrainer Frank Fischer eine Chance zum 4:2; Marra Bamba traf Sekunden vor Schluss zum 5:2-Endstand für die Siedler.»Damit ist uns gegen Pflaumheim die Revanche gelungen für die 0:2-Endspielniederlage am Vorsonntag beim Turnier in Hörstein«, sagte SG-Routinier Frank Fischer. »Nach verhaltenem Start haben wir hier alle Spiele souverän gewonnen und haben deshalb den Titel verdient.«Pflaumheims Coach Stefan Stenger gratulierte dem verdienten Sieger: »Für uns wäre aber nach dem 2:3-Anschlusstreffer durchaus noch mehr drin gewesen. Insgesamt geht aber der Sieg für Strietwald in Ordnung.«Im Halbfinale hatten die Pflaumheimer gegen Amorbach nach einem Treffer von Nico Fertig bis zwölf Sekunden vor Schluss mit 0:1 zurückgelegen und war am überragenden gegnerischen Torwart Joshua Langer fast verzweifelt. Dann markierte Groha doch noch den Ausgleich. Im Sechsmeterschießen trafen Stenger und Zucchi für Pflaumheim; bei Amorbach scheiterten Fertig und Alexander Kuger an Pflaumheims Keeper Patrick Becker.Strietwald kam im Halbfinale gegen Hörstein zu einem nie gefährdeten 3:0-Erfolg. Vorne trafen zweimal Victor Chonka und Sebastian Zang, hinten entschärfte Keeper Samast selbst besten Chance der Hörsteiner.Im Spiel um Platz drei erzielten Fertig, Jonas Tannenberger und Kuger die Tore für Amorbach; für Hörstein war Tim Weisser erfolgreich. Enttäuschend war das Abschneiden des einzigen Bezirksligisten im Feld. Der TuS Leider verabschiedete sich ohne einen einzigen Punkt aus der Parzival-Halle.#media-0;

TEILEN UND BEWERTEN

Diesen Artikel auf Ihrer Website einbinden

Diesen Artikel einbinden Das Einbinden eines Artikels erfolgt über eine Verlinkung aus Ihrer Website heraus hin zu Main-Kick. Unser spezielles Modul generiert dabei automatisch einen HTML-Quellcode, den Sie einfach markieren und in Ihre Website kopieren können.

zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden