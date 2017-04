Rechtenbach stellt sich die A-Frage

04.04.2017

Beim TSV Rech­ten­bach ru­mort es der­zeit auf höchst un­ge­wöhn­li­che Wei­se. Und das liegt nicht di­rekt da­ran, dass der Ta­bel­len­zwei­te der Fuß­ball-A-Klas­se Würz­burg 5 am Sonn­tag die zwei­te Sai­son­nie­der­la­ge kas­siert hat. Son­dern da­ran, dass bei die­ser 2:5-Plei­te ge­gen den di­rek­ten Ri­va­len FV Mit­tel­sinn/Ober­sinn mög­li­cher­wei­se nicht je­der Spie­ler al­les ge­ge­ben hat.

TSV Rechtenbach - FV Mittelsinn/Obersinn 2:5 Tore: 0:1 Kim Ullrich (9.), 1:1 Podak (46./FE), 1:2 Laudenbach (57.), 2:2 Podak (60.), 2:3 Künstler (74.), 2:4 Laudenbach (81.), 2:5 Künstler (90.). - Zuschauer: 35. - SR: M. Schneider. - Gelb-Rot: Manuel Staub (85., TSV).

Ein paar Spieler hätten nach der Partie darüber diskutiert, dass »ihnen heute die hundertprozentige Motivation gefehlt hat«, wie TSV-Trainer Armin Staub verrät.Und Staub, der am Saisonende bekanntlich ebenso wie sein gleichberechtigter Trainerkollege Alexander Podak sein Amt in Rechtenbach abgibt, nennt auch den Grund: Am Donnerstagabend, also zweieinhalb Tage vor dem wichtigen Spiel, habe sich bei einer Abstimmung im Spielerkreis das Bild ergeben, dass ungefähr die Hälfte der Mannschaft gar nicht aufsteigen wolle. Das wiederum könnte jene, die nächstes Jahr in der Kreisklasse spielen möchten, demotiviert haben.Ein A-Klassen-Team, das sportlich aufsteigt, aber den Aufstieg dann nicht wahrnimmt - das wäre im Landkreis etwas Neues, ausgenommen Fusionsfolgen oder Abmeldungen. Staub selbst hatte zwar zu früheren Zeitpunkten immer wieder mal gesagt, dass die A-Klasse für den TSV im Grunde die beste Liga sei, entsprechend findet er die Debatte an sich »okay«. Was Staub aber nicht okay findet, ist der Zeitpunkt dieser Diskussion im Spielerkreis - »der war unglücklich«. Und der liegt ihm im Magen nach dem 2:5, das ihn stark enttäuscht hat.Kollege Podak will den Sachverhalt nicht näher kommentieren, sagt aber zumindest: »Wenn ich Fußball spiele, will ich aufsteigen.« Er tue alles für den Aufstieg, »was noch geht«, entsprechend ungünstig findet er wie Staub den Zeitpunkt der Aufstiegsdebatte - obwohl auch Podak die Gedanken an sich berechtigt findet.Denn die schwierigen Gegebenheiten sind bekannt: In Rechtenbach gibt es mangels Nachwuchs chronisch eine dünne Personaldecke, die durch den baldigen Verlust von Führungsspieler Podak noch dünner wird. Da kann man in der Kreisklasse schnell zum Fallobst werden, was manche Spieler offensichtlich keinesfalls sein wollen.Abteilungsleiter Uwe Väthjunker verweist darauf, bei der Spielerabstimmung am Donnerstag nicht da gewesen zu sein und will keinen Kommentar abgeben. Damit bleibt vorerst offen, wie sich die Vereinsspitze in der Aufstiegsfrage positioniert.Der künftige Trainer Harald Karl betont, dass er in diesem Konflikt neutral bleiben wolle - »ich bin da weder Pro noch Kontra«. Er würde sich als Spieler allerdings allgemein »nicht hinstellen und sagen, dass ich nicht aufsteigen will«. Daher verwundere ihn die entsprechende Haltung eines Teils der Mannschaft.Die Bedenken wegen des kleinen Kaders in Rechtenbach teilt Karl und sieht daher im Aufstiegsfall einen Bedarf für drei bis vier starke Zugänge. »Wenn wir nicht aufsteigen, bin ich nicht böse. Und wenn wir sportlich aufgestiegen sind, bin ich Trainer in der Kreisklasse«, formuliert Karl seine allgemeinen Gedanken.Dass Staub und Podak sich am liebsten mit dem Aufstieg oder gar dem Titel vom TSV verabschieden möchten, ist nachvollziehbar. »Ich weiß nicht, ob es dazu beigetragen hat, dass wir verloren haben«, sagt Podak über die Spielerabstimmung vor der 2:5-Niederlage. Aber falls auch Rechtenbacher Motivationsprobleme ein Hintergrund davon waren, dass der FV Mittelsinn/Obersinn bei Bissigkeit und Zweikampfstärke »überlegen« (Staub) war, könnte der TSV seine derzeitige gute Tabellensituation schon bald verspielt haben.Denn die Lage in der Liga ist eng: Rechtenbach liegt nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Wombach sowie nur noch zwei vor Mittelsinn/Obersinn und vier vor dem SV Rieneck. Da können Nuancen über Titel und Relegationsplatz zwei entscheiden - also auch die Motivationslage einzelner Spieler.