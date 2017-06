Eine Saison der Superlative

05.06.2017

Bes­te Heim­mann­schaft, bes­te Aus­wärts­mann­schaft. Die meis­ten Punk­te in der Vor- und Rückrun­de. Am häu­figs­ten ge­trof­fen und die we­nigs­ten Ge­gen­to­re kas­siert. Der FSV Hes­sen­thal/Mes­pel­brunn hat ei­ne Sai­son der Su­per­la­ti­ve mit dem Meis­ter­ti­tel in der Fuß­ball-Kreis­klas­se Aschaf­fen­burg 2 ge­krönt.

Nur zwei Niederlagen

Gestiegene Ansprüche

»Nichts zu verlieren«

Ingo Weber

_ 1. (1.) Hessenthal/Mespelbrunn 26 22 2 2 84 : 27 68 2. (2.) Eintr. Leidersbach 26 17 5 4 62 : 29 56 3. (3.) VfR Nilkheim 26 13 10 3 74 : 38 49 4. (4.) SV Großwallstadt 26 13 5 8 63 : 47 44 5. (8.) TSV Soden 26 11 6 9 58 : 57 39 6. (5.) Teutonia Obernau 26 10 8 8 51 : 42 38 7. (10.) FC Kickers Gailbach 26 11 4 11 70 : 66 37 8. (6.) SV Kleinostheim 26 11 4 11 43 : 48 37 9. (7.) SV Hörstein 26 10 6 10 69 : 70 36 10. (9.) TSV Mainaschaff 26 9 8 9 68 : 72 35 11. (11.) TuS Leider II 26 8 4 14 60 : 66 28 12. (12.) SV Stockstadt 26 5 8 13 36 : 52 23 13. (13.) TV Schweinheim 26 3 4 19 41 : 81 13 14. (14.) SV Dettingen II 26 1 2 23 36 : 120 5



DIE TORJÄGER

36 Tore: Dominik Stürz (Hörstein). - 25 Tore: Patrick Amrhein (Großwallstadt). - 22 Tore: Özkan Berber (Hessenthal/Mespelbrunn). - 17 Tore: Stefan Schlappa (Gailbach), Stanislav Lutenko (Nilkheim). - 15 Tore: Peter Weisenberger (Mainaschaff). - 14 Tore: Florian Roth (Gailbach), Kevin Schmitt (Soden), Florian Schwarz (Leider II). - 13 Tore: Herbert Kotzin (Mainaschaff), Manuel Sittinger (Nilkheim), Philipp Dissler (Soden).

Die Mannschaft von Trainer Steffen Schrod übernahm mit einem 5:0-Sieg über Großwallstadt am ersten Spieltag die Spitzenposition und gab sie bis zum Ende der Spielzeit nicht einmal her. In 26 Spielen sammelte sie 68 Punkte bei einer Tordifferenz von 84:27.Zu Hause blieb die Mannschaft in 13 Matches verlustpunktfrei. Insgesamt 22 Saisonsiegen stehen lediglich zwei Remis und je eine Niederlage gegen Großwallstadt und Nilkheim gegenüber. Selbst für Schrod, der die Geschicke des Vereins erst vor der Saison in die Hände genommen hatte, war mit diesem Durchmarsch nicht zu rechnen: »Doch ich wusste von vornherein, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Daher war mein persönliches Anliegen, sich von Beginn an im oberen Bereich der Tabelle zu etablieren. Das haben wir eindrucksvoll unter Beweis gestellt«, lobt der Ex-Rostocker.Angesprochen auf die Gründe des Erfolges weiß Schrod sofort eine Antwort: »Das ist relativ einfach: wir waren besser als jedes andere Team in der Liga«, sagt er mit einem Augenzwinkern und ergänzt: »Wir haben zu jeder Zeit hart gearbeitet und zusammen gestanden. Der Charakter der Mannschaft, gepaart mit dem tollen Umfeld, waren ausschlaggebend.«Schon vor der Spielzeit hatte man in persönlichen Gesprächen mit den Verantwortlichen das Gefühl, dass die Ansprüche an der Hohen Warte auch wegen der Verpflichtung Schrods gestiegen waren. Aber solch eine Saison konnten auch die kühnsten Optimisten nicht erahnen.Obwohl in den letzten knapp zehn Monaten beim FSV/SVM eigentlich alles rund lief, möchte der Trainer keinen besonderen Moment herausheben, macht aber deutlich: »Wir haben uns als Mannschaft weiter entwickelt und den nächsten Schritt gemacht. Das ist das Beste daran.« Seinen persönlichen Schritt in die Kreisklasse hat Schrod indes zu keinen Zeitpunkt bereut. In seiner Vita tauchen zwar Vereine wie Hansa Rostock oder Kickers Offenbach auf und dennoch nahm er das Angebot aus dem Spessart an, obwohl, wie er verrät, ein höherklassiger Klub im Vordergrund stand: »Das Gesamtpaket hat mich aber direkt überzeugt. Ich habe es nie bereut, im Gegenteil. Die Jungs haben einfach Lust und Spaß am Fußball.«Ob der Titel der Start einer Erfolgsstory wird, wird sich bereits in der kommenden Saison in der Kreisliga zeigen. Schrod ist klar, dass sich seine Kicker für die neue Aufgabe steigern müssen: »Und das gilt in allen Belangen, wenn wir bestehen wollen. Die Ergebnisse in dieser Spielzeit haben zwar gestimmt, die Leistungen aber nicht immer.«Die Planungen für die Kreisliga laufen jedenfalls auf Hochtouren. So kann Schrod bereits den Verlust von Sascha Roth bekannt geben, der zu seinem Heimatverein zurückkehrt. »Außerdem werden zwei neue Keeper und der ein oder andere aus der A-Jugend dazu stoßen. Alle anderen Personalien liegen noch in der Schwebe. Aber aufgrund des dünnen Kaders benötigen wir Zuwachs«, weiß der Coach.Bange wird Schrod im Hinblick auf die Kreisliga allerdings nicht. Er kennt die Stärken und das Potenzial seiner Mannschaft eben nur zu gut und traut ihr, auch als Aufsteiger, aus einem speziellen Grund eine gute Rolle zu: »Weil wir ohne Druck befreit an das Abenteuer Kreisliga ran gehen werden und nichts zu verlieren haben.« Vielleicht wartet ja erneut eine Saison der Superlative auf seine Truppe.