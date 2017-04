FCU mit Wahnsinns-Comeback im Spitzenspiel

15.04.2017

Soll­te der FCU die Meis­ter­schaft in der Fuß­ball-Kreis­klas­se Aschaf­fen­burg 1 in die­ser Sai­son un­ter Dach und Fach brin­gen, wird man in Un­teraf­fer­bach noch lan­ge von die­sem Os­ter­sams­tag 2017 er­zäh­len. Beim Sie­ben-To­re-Spek­ta­kel ge­gen Ver­fol­ger Wal­da­schaff dreh­te der Spit­zen­rei­ter in der zwei­ten Halb­zeit ei­nen 1:3-Rück­stand noch in ei­nen Last-Mi­nu­te-Sieg.

Kreisklasse Aschaffenburg 1 im Stenogramm TSV Rothenbuch - FC Eichenberg 1:3. - Tore: 0:1 Fleckenstein (28./FE), 0:2 Fleckenstein (50.), 0:3 Fleckenstein (60.), 1:3 Markus Binsack (86.). - Zuschauer: 133. - SR: Purschke (Schaafheim).

FC Laufach - TSV Keilberg II 0:0. - Zuschauer: 50. - SR: Buhlein (Offenbach).

SV Straßbessenbach - VfL Krombach 1:4. - Tore: 0:1 Naumann (28.), 0:2 Dobler (37.), 1:2 Arlandt (70.), 1:3 Ehser (80.), 1:4 Dobler (81.). - Zuschauer: 80. - SR: Bein (Hausen).

SG Heigenbrücken - Bavaria Wiesen 1:1. - Tore: 0:1 Dominik Englert (71.), 1:1 Matheus Körner (79.). - Zuschauer: 200. - SR: Lengeling (Hösbach-Bahnhof). - Gelb-Rot: Dennis Breunig (75., SG Heigenbrücken/Hei), Heil (85., SG Heigenbrücken/Hei).

SC Geiselbach - SG Schimborn 4:0. - Tore: 1:0 Kilchenstein (63.), 2:0 Daniel Maier (70.), 3:0 Oliver Bergmann (73.), 4:0 Oliver Bergmann (90.). - Zuschauer: 70. - SR: Massholder (Aschaffenburg).

SV Schneppenbach - SV Schöllkrippen 1:3. - Tore: 1:0 Sascha Büttner (2.), 1:1 Schmelz (43.), 1:2 Schwarzer (44.), 1:3 Moritz Jung (68.). - Zuschauer: 180. - SR: Marx (Großwelzheim).

FC Unterafferbach - SV Waldaschaff 4:3. - Tore: 0:1 Ansmann (49.), 1:1 Moritz Hein (53.), 1:2 Bretorius (63.), 1:3 Schäfer (65.), 2:3 Friedl (72.), 3:3 Friedl (87.), 4:3 Jens Kraus (90.+3/FE). - Zuschauer: 300. - SR: Bruns (Mensengesäß).

Da Wiesen in Heigenbrücken nur zu einem Unentschieden kam, hat der FCU nun neun Zähler Vorsprung. Von einem Riesenschritt in Richtung Aufstieg zu sprechen, ist wohl noch untertrieben. Wiesen hängen weiter Eichenberg, das Rothenbuch bezwang, Waldaschaff und Krombach, das Straßbessenbach auf einen direkten Abstiegsplatz schoss, im Nacken. Geiselbach hat die Abstiegsränge verlassen und lauert vom Relegationsplatz aus auf weitere Fehler von Laufach, Schneppenbach und Rothenbuch.- Heimlich, still und leise wahrt der FCE, der nur eins der vergangenen 17 Spiele verlor, weiter alle Chancen auf Platz zwei. Im Duell der beiden Aufsteiger machte die Qualität von Eichenbergs Kapitän Björn Fleckenstein den Unterschied. Die Nummer 10 des FCE markierte alle drei Treffer für die Gäste, während die Hausherren regelmäßig am eigenen Unvermögen im Abschluss scheiterten.- Nach zwölf Niederlagen in Serie holt das Schlusslicht in Laufach endlich mal wieder einen Zähler. Viel hilft dieser dem TSV im Abstiegskampf allerdings nicht. Laufach verpasste erneut den ersehnten Befreiungsschlag und hat nur noch sechs Zähler Vorsprung auf Geiselbach. »Keilberg hatte mehr vom Spiel und die klareren Chancen. Wir sind am Ende glücklich, dass wir einen Punkt mitgenommen haben«, gestand FCL-Sprecher Christopher Fuchs.- Krombach hat sein kleines Zwischentief überwunden und sich eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Der SVE dagegen rutscht durch die dritte Niederlage in Serie wieder auf einen direkten Abstiegsrang. Zwar schnupperte die Eintracht nach dem 1:2 am Ausgleichstreffer, doch ein Doppelschlag der Gäste machte den verdienten Auswärtssieg perfekt.- Enttäuschte Gesichter bei der Bavaria nach dem Spessartderby. Trotz später Führung und am Ende doppelter Überzahl reichte es bei der formstarken SG nur zu einem Zähler. »Wiesen war vor allem in der ersten Halbzeit nicht so stark wie erwartet. Nach dem 1:1 hatten wir durch Marc Fischer sogar die Riesenchance auf das 2:1«, befand SG-Sprecher Alexander Wombacher.- Nach einer von beiden Mannschaften schwachen ersten Hälfte, in der die Gäste noch das bessere Team und dem Führungstreffer näher waren, ging der SC nach dem Wechsel per Konter in Front. Geiselbach präsentierte sich in der Folgezeit abgezockt vor dem Tor und schoss am Ende einen klaren Sieg heraus, der laut SC-Sprecher Rainer Heil »sicher ein oder zwei Tore zu hoch ausfiel«.- Einen Derby-Auftakt nach Maß erwischten die Hausherren, die bereits in der zweiten Minute durch Sascha Büttners mutige Direktabnahme in Führung gingen. »40 Minuten haben wir ein gutes Spiel abgeliefert. Der Doppelschlag vor der Pause hat uns aus dem Konzept gebracht. Die Gäste waren auch nach der Pause stärker«, analysierte SVSH-Sprecher Florian Weidenweber die Derby-Niederlage- 300 Zuschauer sahen eine torlose erste Halbzeit als Intro für ein wahres Fußball-Spektakel. Kurz nach der Pause brachte Tim Ansmann die Gäste per Sonntagsschuss aus Eckfahnen-Nähe spektakulär in Führung. Der FCU antwortete postwendend. Als die Viktoria nach einem Doppelschlag 25 Minuten vor Schluss mit zwei Toren vorne lag und es anfing, in Strömen zu regnen, rechnete kaum ein Zuschauer mit dem Schlussakt, der noch kommen sollte. Zwei Fernschüsse von Tobias Friedl brachten den Ausgleich für den FCU, dann behielt Jens Kraus in der Nachspielzeit einmal mehr die Nerven und verwandelte einen an ihm verursachten Foulelfmeter zum Sieg.