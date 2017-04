21.04.2017

Elf To­re in 90 Mi­nu­ten - ei­ne Vor­stel­lung die je­dem Fuß­bal­ler ge­fal­len wür­de. Da­ni­el Bu­ri­an vom VfR Nilk­heim ist die­ses Kunst­stück am vo­ri­gen Mitt­woch tat­säch­lich ge­lun­gen.

Ingo Weber

Zur Person: Daniel Burian Alter: 31

Beruf: Rohrleitungsbauer

Hobbys: Fußball

Position: Stürmer

Stationen: SG Strietwald, DJK Wenighösbach, TuS Leider, VfR Nilkheim

Beim 19:2-Sieg der zweiten Garde des VfR gegen den SV Damm III in der Fußball-B-Klasse Aschaffenburg 4 ließ es der Stürmer ordentlich krachen und sprach anschließend mit unserem Medienhaus über seine Sternstunde und die mögliche Meisterschaft mit seiner Mannschaft.Es ist ein unbeschreiblich geiles Gefühl. Ich kann es immer noch nicht fassen und muss mich öfter zwicken, um zu realisieren, dass es kein Traum war.Sie haben sich natürlich alle sehr für mich gefreut und konnten es selbst kaum fassen.Natürlich nicht. Vier Tore in einem Spiel waren bisher das Maximum.Ich möchte erst einmal erwähnen, dass es ohne meine Mitspieler sicher nicht möglich gewesen wäre, so viele Tore zu schießen. Deshalb möchte ich mich bei allen bedanken, die mich unterstützt haben. Ich hatte wirklich einen guten Tag erwischt und die Dammer Abwehr war oft sehr leicht auszuspielen.Laut meiner Mitspieler war ein Tor besser als das andere. Ich habe mich allerdings mehr über die Latten- und Pfostenschüsse geärgert.Ich dachte nicht, dass ich noch an Luciano Vecchio heran kommen würde, da er einen großen Vorsprung hatte. Umso mehr freue ich mich, nun auf dem ersten Platz zu stehen. Ich werde mein Bestes geben, um diesen auch zu verteidigen.Unser Ziel ist auf jeden Fall der Meistertitel. Die nächsten Spiele werden schwer. Aber das ist uns bewusst und wir werden alles rein legen und das Beste geben.