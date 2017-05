10.05.2017

Schad und Ochs im Kader für U 20-WM

Ein Wenigumstädter und ein Wertheimer sind im deutschen Kader für die Fußball-U20-WM.

Der We­ni­gum­städ­ter Do­mi­nik Schad und der Wert­hei­mer Phi­l­ipp Ochs ge­hö­ren zu den 21 Spie­lern, die der Deut­sche Fuß­ball-Bund für die U 20-WM no­mi­niert hat. Ne­ben Ochs, der bei der TSG Hof­fen­heim un­ter Ver­trag steht, ha­ben mit Jan­nes Horn (Wolfs­burg), Jor­dan Tor­u­na­righa, Ma­xi­mi­li­an Mit­tel­städt, (bei­de Her­tha BSC) und Suat Ser­dar (Mainz) vier wei­te­re Akteu­re Erst­li­ga-Er­fah­rung.



Schad, der in dieser Saison bei allen neun U 20-Länderspielen zum Einsatz kam, hat sich zuletzt bei Zweitligist Greuther Fürth in die Startelf gespielt. Bei der WM in Südkorea, die am 20. Mai beginnt, trifft Deutschland auf Venezuela, Mexiko und Vanuatu. Thorsten Schmitt

