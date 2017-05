Alzenaus Ex-Kapitän geht von Bord

06.05.2017

In der Fuß­ball-Hes­sen­li­ga hat­te der FC Bay­ern Al­zenau am Wo­che­n­en­de spiel­f­rei, ein Er­geb­nis hat der Ve­r­ein den­noch prä­sen­tiert: And­reas Tra­ge­ser vom FCB-Vor­stand ver­mel­det vier Ab­gän­ge.

Die Pres­se­mit­tei­lung des Vereins im Wort­laut:

"Nach­dem fest­steht, dass der FC Bay­ern Al­zenau auch in der Sai­son 2017/2018 in der Lot­to Hes­sen­li­ga spielt, sol­len die Per­so­nal­pla­nun­gen mit dem ak­tu­el­len Ka­der bis zum letz­ten Sai­son­spiel, zu­hau­se ge­gen Stein­bach, ab­ge­sch­los­sen sein. Ne­ben den schon be­kann­ten Ver­trags­ver­län­ge­run­gen, gibt es mit Ju­li­an Stei­ger­wald, Björn Wei­sen­born, Yan­nick Wolf und Phi­l­ipp Blam vier Spie­ler die Ih­ren Ab­schied aus Al­zenau zum Sai­so­n­en­de an­ge­kün­digt ha­ben. Ex-Ka­pi­tän Ju­li­an Stei­ger­wald ver­lässt nach 12 Jah­ren, da­von fünf Se­nio­ren­jah­ren und 122 Spie­len (da­von 18 in der Re­gio­nal­li­ga) in der ers­ten Mann­schaft (13 To­re) den FC Bay­ern Al­zenau. War er in sei­nen ers­ten Jah­ren im­mer als Stamm­spie­ler ge­setzt, muss­te er sich nach sei­ner lang­wie­ri­gen Knie­ver­let­zung zum En­de der letz­ten Sai­son, in die­sem Jahr um sei­nem Stamm­platz kämp­fen. Trotz­dem kam er auf 20 Sai­son­ein­sät­ze mit zwei To­ren. Ju­li­an möch­te in Zu­kunft aber si­cher wie­der die für Ihn ge­wohn­te do­mi­n­an­te Rol­le im Team in­ne­ha­ben. Dies konn­te Ihm Trai­ner An­ge­lo Bar­let­ta nicht ge­währ­leis­ten. Ju­li­an Stei­ger­wald zu sei­nem Wech­sel: "Ich ha­be mich in Al­zenau im­mer sehr wohl­ge­fühlt und tol­le Jah­re. Die­se Sai­son ist sport­lich nicht opti­mal für mich ge­lau­fen, wes­halb ich mich ent­sch­los­sen ha­be, trotz mei­nes tol­len Ver­hält­nis­ses zum Trai­ner­team und der Mann­schaft, ei­ne neue sport­li­che Her­aus­for­de­rung zu su­chen. Das Ab­schied aus Al­zenau, der qua­si mein Hei­mat­ve­r­ein ist, fällt mir sehr schwer." Björn Wei­sen­born ver­lässt Al­zenau nach ei­nem Jahr (15 Ein­sät­ze/1 Tor) wie­der in Rich­tung Hei­mat. Ver­ständ­lich, nach­dem er nach star­kem Sai­son­be­ginn, sei­nem Stamm­platz ver­lor und nicht mehr die Rol­le im Team spie­len konn­te, die er sich selbst er­hofft hat­te. Yan­nick Wolf (17 Ein­sät­ze/1 Tor) st­rebt nach Höhe­rem und wird sich nach ei­nem Jahr Al­zenau, dem Tra­di­ti­ons­ve­r­ein Sport­f­reun­de Sie­gen an­sch­lie­ßen. Youngs­ter Ph­lipp Blam (drei Kurz­ein­sät­ze) möch­te ein­fach mehr Spiel­pra­xis und wird zu un­se­rem Nach­barn nach Großkrot­zen­burg wech­seln."