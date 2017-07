07.07.2017

Fuballhessenliga

Alzenau holt torgefährlichen Can Öz­er

Ei­nen neu­en Spie­ler im Tri­kot von Bay­ern Al­zenau kön­nen die Zu­schau­er am Sams­tag, 8. Ju­li, um 14 Uhr beim Test­spiel ge­gen Bad Vil­bel im Sta­di­on am Pri­schoß se­hen.

Der Fuß­ball-Hes­sen­li­gist hat Of­fen­siv­spie­ler Can Öz­er vom Re­gio­nal­li­ga­ab­s­tei­ger FK Pir­ma­sens verpf­lich­tet und da­mit sei­nen Ka­der für die Sai­son 2017/2018 ver­voll­stän­digt.



Trainer Angelo Barletta bezeichnete den Transfer als Glücksgriff, der nur durch eine besondere Konstellation zustande gekommen sei. »Ohne die Freundschaft zu Tony Wade und Salvatore Bari, mit denen Can schon in Eschborn zusammen spielte, wäre die Verpflichtung eines solchen Hochkaräters nicht möglich gewesen. Natürlich wünsche und erhoffe ich mir, dass Can sofort als Chef und Anführer auf dem Platz voran geht und die nötigen Impulse setzt«, wird Barletta in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

101 Tore in 189 Spielen

Auf den mittlerweile 27-jährigen Can Özer, von Beruf Veranstaltungstechniker der Schott AG, war bei seinen letzten Stationen immer Verlass. Ob bei Eintracht Frankfurt II, FC Eschborn, Schott Mainz oder FK Pirmasens - der Offensivallrounder war stets auch torgefährlich. In 189 Ober- und Regionalligaspielen erzielte er 101 Tore. Durch den Abstieg von Pirmasens aus der Regionalliga verlor sein Spielervertrag die Gültigkeit. Trotz vieler Anfragen aus der Regionalliga und verschiedenen Oberligavereinen entschied sich der quirlige Angreifer für Bayern Alzenau.

Angelo Barletta habe ihn zum Training in Alzenau eingeladen, beschreibt Can Özer die Kontaktaufnahme. »Mir gefiel es auf Anhieb sehr gut und ich entschloss mich relativ schnell nach Alzenau zu wechseln. Bei einem Engagement in der Regionalliga hätte ich meinen guten Job bei der Schott AG aufgeben müssen. Das wollte ich nicht«, wird der neue Mann in der Pressemitteilung auch gleich mit einem Scherz zitiert: »In Alzenau haben wir eine starke Mannschaft ein schönes Umfeld, und bis auf den Trainer sind alle nett zu mir.«

Can Özer wird auch am Sonntag, 9. Juli, beim Hahnenkammturnierendspiel bei der DJK Kahl (17 Uhr) gegen Viktoria Kahl auflaufen. Andreas Schantz

