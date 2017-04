Aufstieg in Alzenau weiter ein Thema

08.04.2017

Der FC Bay­ern Al­zenau hat sich in der Fuß­ball-Hes­sen­li­ga durch den 2:0-Er­folg beim TSV Lehn­erz die Tür zur Re­gio­nal­li­ga wei­ter of­fen ge­hal­ten.

TSV Lehnerz - FC Bayern Alzenau 0:2 Alzenau: Döbert - Wolf (65. Kaiser), Sawaneh, Wilke, Sejdovic - Wade (86. Niesigk), Jourdan, Demir, Zildzovic, Bäcker (73. Calabrese) - Bari.

Tore: 0:1 Zildzovic (31.), 0:2 Bäcker (61.). - Schiedsrichter: Rother (Heppenheim). - Zuschauer: 350. - Rote Karte: Sarvan (57. Lehnerz, grobes Foulspiel).

FCB-Trainer Angelo Barletta hatte seine Mannschaft gegenüber dem 5:0 gegen den FSC Lohfelden nur auf einer Position verändert - für Francesco Calabrese agierte Fabian Bäcker im linken Mittelfeld. Bäcker dankte das Vertrauen mit der Vorarbeit zur Alzenauer Führung. Seine Flanke erwischte Anthony Wade, dessen Schuss wiederum konnte TSV-Keeper Benedikt Kaiser nur abklatschen. Amar Zildzovic brauchte das Leder nur noch einzuschieben (31.). Dabei blieb es bis zur Pause.Nach Wiederbeginn leistete sich dann FSV-Kicker Kemal Sarvan einen Blackout, in dem er Alzenaus Mittelfeldtaktgeber Aret Demir rüde von den Beinen holte und dafür folgerichtig die Rote Karte sah (57.). Es dauerte nicht lange, und die Gäste schafften endgültig klare Verhältnisse: Fabian Bäcker war nach einer Musterkombination über den starken Wade freigespielt worden und zimmerte das Leder zum 2:0 ins Lehnerzer Gehäuse (62.).Im Anschluss hatte das Barletta-Team noch einige Gelegenheiten nachzulegen. Zudem verweigerte Schiedsrichter Maximilian Rother den Unterfranken nach Foulspielen an Salvatore Bari und dem eingewechselten Elias Niesigk in der Schlussphase (82., 88.) noch zwei aus Sicht der Gäste klare Elfmeter. Achim Dürr