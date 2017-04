Frammersbach schießt Marktbreit/Martinsheim ab

29.04.2017

Kan­ter­sieg für den TuS Fram­m­ers­bach in der Fuß­ball-Be­zirks­li­ga West: Am Sams­ta­gnach­mit­tag fer­tig­ten die Nord­spess­ar­ter die FG Markt­b­reit/Mar­tins­heim mit 6:0 ab. Hin­ter­her re­la­ti­vier­te TuS-Spie­ler­trai­ner An­d­ré Mehr­lich das deut­li­che Er­geb­nis­se al­ler­dings - aus meh­re­ren Grün­den.

Marktbreit/Martinsheim - TuS Frammersbach 0:6 Frammersbach: Schuhmacher - Riedmann (68. Franz), Etzel, Summa, Schmitt - Karl, Beck - D. Aull (68. Mehrlich), Weigand, Lurz - Trapp.

Tore: 0:1 D. Aull (16.), 0:2 Lurz (28.), 0:3, 0:4, 0:5 Trapp (31., 55., 82., Foulelfmeter), 0:6 Karl (84.). - Zuschauer: 70. - SR: D. Haupt (Poppenhausen).

- Mehrlich änderte seine Startelf im Vergleich zum jüngsten 3:3 gegen Schweinheim auf drei Positionen: Er selbst blieb ebenso auf der Bank wie Nico Franz, auch Karsten Fehr stand nicht in der Startelf. Für sie rückten Christian Schmitt, David Riedmann und Alexander Beck ins 4-2-3-1.Marktbreit/Martinsheim ging arg gebeutelt in die Partie - etwa auf der Torwartposition. »Ihr Keeper wird nächstes Jahr 50«, verriet Mehrlich, der das Resultat deshalb nicht zu hoch hängen wollte. Auch wegen des Spielverlaufs. Mehrlich stellte klar: »Das Ergebnis trügt. Das Spiel war nicht so deutlich, wie man vermutet, wenn man das Ergebnis sieht.«Sein Team ging bereits nach gut einer Viertelstunde durch David Aull in Front, nach rund einer halben Stunde legten Fabian Lurz und Marco Trapp zwei Tore nach. So war die Partie bereits nach 45 Minuten entschieden, doch TuS-Coach Mehrlich räumte offen ein: »Es hätte zur Halbzeit auch 3:3 stehen können. Wir waren in der Abwehr nicht auf der Höhe und sind oft nicht in die Zweikämpfe gekommen.« Gerade FG-Torjäger Daniel Endres bereitete Frammersbachs Viererkette ein ums andere Mal Kopfzerbrechen, blieb im Abschluss aber glücklos.Auch nach Wiederbeginn hatte Marktbreit/Martinsheim anfangs zwei Großchancen, ließ diese aber aus. Effektiver war der TuS: Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel traf Trapp erneut - und legte in der Schlussphase seinen dritten Treffer nach, ehe Christian Karl das halbe Dutzend voll machte.Trotzdem sagte Mehrlich am Ende: »Es war ein komisches Spiel. Wir haben die Tore gemacht, Marktbreit/Martinsheim nicht. Es hätte aber auch 6:5 ausgehen können.« Nach dem Spiel hob Mehrlich besonders das Startelf-Comeback seines Co-Spielertrainers Schmitt hervor: »Es freut mich, dass er mal wieder von Anfang an gespielt hat.« Mit ihm und Fortune blieb Frammersbach erstmals seit Mitte März und dem 4:0 gegen Leider ohne Gegentor. Fünfmal hatte der TuS zuletzt immer mindestens zwei Treffer hinnehmen müsste. Sebastian Leisgang