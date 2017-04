Winkler beschert Karlstadt den nächsten Sieg

29.04.2017

Der FV Karl­stadt hat den Schwung aus dem 5:1-Der­by­sieg ge­gen Neu­hüt­ten/Wies­thal mit­ge­nom­men und am Sams­ta­gnach­mit­tag in der Fuß­ball-Be­zirks­li­ga West mit ei­nem 2:0 in Schwein­heim nach­ge­legt. Hin­ter­her war Trai­ner Ta­mer Yi­git run­d­um glück­lich. Ge­ra­de die Leis­tung ei­nes Win­ter­zu­gangs er­f­reu­te ihn.

BSC Schweinheim - FV Karlstadt 0:2 Karlstadt: Belz - Hauptmann (23. Scherg), Schreiner, Eichelmann, Strohmenger - Albert, Aydogdu (80. Höfling) - Marangoz, Lambrecht, Mjalov - Winkler.

Tore: 0:1, 0:2 Winkler (39., 45.). - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: F. Tesch (Dieburg).

- Wie beim Nachholspiel am Mittwoch richtete Yigit seine Mannschaft in einem 4-2-3-1 aus. Die einzige Änderung in der Anfangsformation: Für William Vielwerth (privat verhindert) spielte Abdurrahman Marangoz von Beginn an.In den ersten 45 Minuten war Karlstadt das spielbestimmende Team. Yigit notierte ein Chancenverhältnis von 6:1 für seine Mannschaft und sagte über die 2:0-Pausenführung seines Teams: »Wir hätten höher führen können.« Rechtsverteidiger Manuel Hauptmann schied früh mit einer Oberschenkelverletzung aus. Ihn ersetzte Winterzugang Niklas Scherg. »Er hat es auf ungewohnter Position richtig gut gemacht«, lobte Yigit den defensiven Mittelfeldspieler, der erstmals über eine derart lange Distanz zum Einsatz gekommen war.Nach rund einer halben Stunde hatte Schweinheim seine einzige Möglichkeit, ehe Michael Winkler noch vor der Pause zweimal zuschlug. Schweinheims Coach Torsten Zeuch räumte nach dem Spiel ein: »Die erste Halbzeit war die schlechteste der Rückrunde.«Nach Wiederbeginn beschränkte sich der FVK weitgehend darauf, den Vorsprung zu verwalten. »Aber wir haben in der Abwehr konzentriert gearbeitet und nichts zugelassen«, sagte Yigit. Schweinheim mühte sich zwar, fand aber keine Lösungen gegen die kompakte Defensive des Mitaufsteigers. So blieb es letztlich beim 2:0 für Karlstadt. Yigits Team hat somit sieben Zähler aus den jüngsten drei Partien gesammelt und sich etwas Luft im Tabellenkeller verschafft.Schweinheims Coach Zeuch erklärte hinterher: »Der Sieg für Karlstadt ist absolut verdient, weil wir es zu keiner Phase des Spiels geschafft haben, so zu spielen wie bisher in der Rückrunde.« Sebastian Leisgang