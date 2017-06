Fassungslose Heimbuchenthaler

08.06.2017

Die Be­zirks­li­ga war nur Zwi­schen­sta­ti­on. Nach dem Auf­s­tieg 2015 und ei­nem her­vor­ra­gen­den vier­ten Platz in der ersten Sai­son, hat der TSV Heim­bu­chen­thal am letz­ten Spiel­tag die Meis­ter­schaft in der Fuß­ball-Be­zirks­li­ga Un­ter­fran­ken West ein­ge­fah­ren. Die drit­te Meis­ter­schaft in vier Jah­ren.

Steffen Schreck

_ Die Abschlusstabelle:

1. (1.) TSV Heimbuchenthal 30 19 6 5 53 : 26 63

2. (2.) TSV Lengfeld 30 19 4 7 71 : 29 61

3. (3.) Spvgg Hösbach-Bahnhof 30 17 7 6 61 : 44 58

4. (4.) DJK Hain 30 17 5 8 62 : 44 56

5. (5.) TuS Frammersbach 30 16 7 7 82 : 44 55

6. (6.) BSC Schweinheim 30 14 4 12 46 : 47 46

7. (7.) TuS Leider 30 13 5 12 75 : 74 44

8. (8.) TSV Keilberg 30 12 6 12 41 : 44 42

9. (9.) FC Leinach 30 12 6 12 51 : 53 42

10. (10.) Marktbreit/Martinsheim 30 11 8 11 49 : 54 41

11. (11.) FV Karlstadt 30 11 7 12 55 : 41 40

12. (12.) TSV Neuhütten/Wiesthal 30 10 9 11 48 : 49 39

13. (13.) TSV Rottendorf 30 10 4 16 51 : 69 34

14. (14.) SV Heidingsfeld 30 7 4 19 38 : 63 25

15. (15.) SSV Kitzingen 30 4 5 21 30 : 88 17

16. (16.) Buchbrunn/Mainstockh. 30 3 3 24 19 : 63 12



Die Torjäger:

35 Tore: Daniel Meßner (TuS Leider). - 30 Tore: Marco Trapp (TuS Frammersbach). - 19 Tore: Igor Mikic (TSV Lengfeld). - 18 Tore: Steffen Englert (TSV Neuhütten/Wiesthal). - 16 Tore: Daniel Endres (FG Marktbreit/Martinsheim). - 15 Tore: Tobias Kaminski (DJK Hain). - 14 Tore: Daniel Bufe (FC Leinach). - 13 Tore: Michael Winkler (FV Karlstadt), Patrick Schneider (Spvgg Hösbach-Bahnhof), David Aull (TuS Frammersbach), André Mehrlich (TuS Frammersbach). - 12 Tore: Niklas Schöfer (Spvgg Hösbach-Bahnhof). - 11 Tore: Christian März (DJK Hain), Fabian Lichtlein (FC Leinach), Matthias Helfrich (Spvgg Hösbach-Bahnhof), Steffen Bachmann (TSV Heimbuchenthal), Artem Magel (TSV Lengfeld). - 10 Tore: Kevin Bohn (TSV Heimbuchenthal), Moritz Schubert (TSV Rottendorf), Julian Wolff (TSV Rottendorf).

Dabei lieferte der TSV den Beweis dafür, dass der Angriff zwar Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Denn zwar erzielte Heimbuchenthal bei 14 verschiedenen Schützen mit 53 Toren 26 weniger als in der Vorsaison. Doch ließ der TSV statt 32 Gegentoren in der Saison 2015/16, in dieser Saison nur 26 zu und stellte damit die sicherste Hintermannschaft der Liga.Ein »Vater« des Erfolges ist Spielertrainer Fabian Thiel, der mit seinem Top-Scorer letzte Woche erst einmal auf Mallorca feiern durfte. Unser Mitarbeiter Steffen Schreck hat sich nach dem packenden Saisonfinale mit dem Heimbuchenthaler Coach unterhalten.Das ist wirklich nur schwer in Worte zu fassen. Mir gingen tausend Gedanken durch den Kopf. Wir standen Arm in Arm auf dem Platz und hofften tatsächlich erneut auf eine Meisterschaft. Die dritte in vier Jahren. Einfach sensationell, was die Jungs in dieser Zeit geleistet haben. Der Satz »Geil, es passiert schon wieder« beschreibt den Gedanken ganz gut.Das war nur noch pure Freude und Fassungslosigkeit. Man hat selten das Gefühl, dass alle Leute glücklich sind. Aber das war so ein Moment. Am Schönsten war eigentlich zu sehen, wie sich alle in den Armen lagen und feierten.Nach der Niederlage in Lengfeld waren wir natürlich erst einmal enttäuscht und die Meisterschaft gar kein Thema mehr. Wir wollten uns voll auf die Relegation konzentrieren, was übrigens auchein toller Erfolg gewesen wäre. Doch schon eine Woche darauf stolperte Lengfeld in Schweinheim. Da keimte die Hoffnung wieder auf. Es war etwas verrückt. Aber obwohl wir es nicht mehr in eigenen Händen hatten, hatten wir ein absolut gutes Gefühl, dass es am letzten Spieltag doch noch klappen könnte. Solche Geschichten schreibt eben nur der Fußball.Die Landesliga ist für uns komplettes Neuland. Die Mannschaft und auch der Verein werden komplett auf die Probe gestellt. Wir werden definitiv auch mal an unsere Grenzen stoßen, dessen sind wir uns alle bewusst. Wichtig ist ganz einfach, dass wir weiterhin alle an einem Strang ziehen. Generell freuen wir uns natürlich auf diese riesige Herausforderung. Als Neuzugänge stehen bisher Benjamin Allig, Gabriel Bachmann, Nico Grimm (alle eigene Jugend) sowie Peter Heilig (U 19 Viktoria Aschaffenburg) fest.Die vielen Derbys gegen die Teams aus dem Aschaffenburger Raum.