Unfassbar! Heimbuchenthal doch noch Meister

20.05.2017

Das kaum für mög­lich Ge­hal­te­ne ist tat­säch­lich pas­siert: Der TSV Heim­bu­chen­thal hat buch­stäb­lich in letz­ter Mi­nu­te den TSV Leng­feld noch von der Ta­bel­len­spit­ze ver­drängt und ist Meis­ter der Fuß­ball-Be­zirks­li­ga Un­ter­fran­ken-West.

400 Zuschauer

Offensivspektakel

Bezirksliga Unterfranken-West im Stenogramm FC Leinach - SG Buchbrunn/M. 5:1. - Tore: 0:1 Ralf Weidenbach (11.), 1:1 Lichtlein (16.), 2:1 Bufe (37.), 3:1 Bufe (40.), 4:1 Christian Roos (54.), 5:1 Bufe (84.). - Zuschauer: 50. - SR: Lorenz Kuger (Gänheim).

TSV Rottendorf - TSV Keilberg 0:3. - TSV Keilberg: Häcker - Aulbach, Reinhardt, Siegmund - Straub, Salg (46. Zenglein), Emmerich (62. Sandro Zahn), Roth - Pliquett, Heim, Willig (71. Scheibein). - Tore: 0:1 Willig (20.), 0:2 Emmerich (30.), 0:3 Pliquett (74.). - Zuschauer: 80. - SR: Taub (Abtswind).

TuS Leider - TSV Neuhütten/Wiesthal 3:3. - TuS Leider: Blatz - Uyug - Bolze, Baton, Gißing, Lukas Fischer, Gadalean (65. Schreck), Bäckmann (86. Weis) - Pancar, Urbainczyk (78. Tobias Fischer) - Hussy. - TSV Neuhütten/Wiesthal: Marco Kunkel (89. Bachmann) - Christian Kunkel, Koch (87. Stenger) - Jaborek, Ehrlich, Schuhmann, Marco Kunkel, Alexander Kunkel - Riedmann, Englert, Münster (85. Wirzberger). - Tore: 0:1 Englert (6.), 1:1 Hussy (18.), 2:1 Bäckmann (26./Elfmeter), 3:1 Bäckmann (43.), 3:2 Alexander Kunkel (49.), 3:3 Münster (50.). - Zuschauer: 75. - SR: Büdel (Frammersbach). - Bes. Vorkommnis: Leiders Bäckmann schießt einen Strafstoß über das Tor (81.).

TuS Frammersbach - DJK Hain 3:5. - TuS Frammersbach: Schuhmacher - Franz, Summa, Etzel, Riedmann (67. Weigand) - Aull, Schmitt, Karl, Beck (76. Gossmann), Lurz - Mehrlich. - DJK Hain: Wolpert - Jung, Heußer, Körner (63. Hufnagel), Brüdigam - Horr, Jashari (67. Stenger), März, Fries, Staab (84. Gross) - Kaminski. - Tore: 0:1 Brüdigam (3.), 0:2 Körner (29.), 0:3 Kaminski (40.), 0:4 Jashari (64.), 1:4 Aull (69.), 2:4 Mehrlich (70.), 2:5 Kaminski (75.), 3:5 Aull (79.). - Zuschauer: 50. - SR: Florian Sellmer (Alzenau).

FV Karlstadt - SSV Kitzingen 6:0. - FV Karlstadt: Belz - Albert, Eichelmann - Strohmenger, Lambrecht (46. Höfling), Aydogdu, Schreiner - Mjalov (46. Balaban), Vielwerth (77. Hauptmann), Winkler, Marangoz. - Tore: 1:0 Winkler (16.), 2:0 Winkler (35.), 3:0 Winkler (42.), 4:0 Höfling (46.), 5:0 Vielwerth (66.), 6:0 Winkler (80.). - Zuschauer: 80. - SR: Schaab (Schönderling).

Spvgg Hösbach-Bhf. - SV Heidingsfeld 2:1. - Spvgg Hösbach-Bahnhof: Brand - Grams (66. Dennis Marschall), Fuchsbauer (66. Dominic Marschall), Staab, Renner, Reinelt (66. Mühlhoff), Hein - Schneider, Jasmann - Helfrich, Schöfer. - Tore: 0:1 Deckert (5.), 1:1 Schneider (37.), 2:1 Schöfer (45.). - Zuschauer: 110. - SR: Bruns (Mensengesäß).

TSV Lengfeld - FG Marktbreit/M. 1:2. - Tore: 0:1 Daniel Endres (15.), 1:1 Popp (52.), 1:2 Daniel Endres (68.). - Zuschauer: 100. - SR: Kern (Röthlein).

TSV Heimbuchenthal - BSC Schweinheim 1:0. - TSV Heimbuchenthal: Stürmer - Vath, Aulbach (46. Schmitt), Völkl, Thiel, Röth (46. Krug), Roscher, Ritter - Bohn, Bachmann, Grund (63. Kunkel) - BSC Schweinheim: Doelger - Kraus, Yahia, Süß, Hofestädt - Tastan, Ezgin, Jakob, Cardenas - Spahn. - Tor: 1:0 Bachmann (89.). - Zuschauer: 400. - SR: Lenhard (Lindach).

Zünglein an der Waage spielte dabei der BSC Schweinheim, der am vergangenen Sonntag Lengfelds vorzeitigen Titelgewinn mit einem 1:0-Heimsieg verhindert hatte. In Heimbuchenthal hielt der BSC an diesem Samstag ebenfalls stark dagegen. Bis zur 89. Minute schien Lengfeld die besseren Karten zu besitzen, doch dann traf Heimbuchenthals Steffen Bachmann per Freistoß, gleichzeitig scheiterte Lengfeld überraschend zu Hause mit 1:2 gegen Marktbreit/Martinsheim - der dritte Heimbuchenthaler Aufstieg in nur vier Jahren war perfekt. Für Lengfeld bleibt die Hoffnung, sich über die Relegation für die Landesliga zu qualifizieren.Die anderen Spiele neben diesem Aufstiegskrimi weckten da naturgemäß weniger Interesse: Keilberg setzte sich mit 3:0 in Rottendorf durch, Leider trennte sich 3:3 von Neuhütten/Wiesthal, während Hösbach-Bahnhof Heidingsfeld knapp mit 2:1 bezwingen konnte. Deutliche Siege feierten Leinach gegen Buchbrunn/Mainstockheim sowie Karlstadt über Kitzingen. Im torreichsten Spiel setzte sich Hain mit 5:3 in Frammersbach durch.- Riesenjubel beim TSV Heimbuchenthal! 400 Zuschauer waren in der Hoffnung auf ein Fußballwunder gekommen und sie wurden nicht enttäuscht. Fünf Minuten nach Spielende erst kam die erlösende Nachricht von der Lengfelder Niederlage, nun kannte der Jubel keine Grenzen mehr.Heimbuchenthal brauchte unbedingt einen Sieg, noch weniger wahrscheinlich war aber, dass Lengfeld sich zu Hause eine Blöße geben würde, doch beides trat letztendlich ein.Schweinheim war der erwartet schwere Gegner, der vor allem in der ersten Halbzeit absolut gleichwertig agierte. TSV-Spieler Steffen Bachmann lief einmal mutterseelenallein auf das Tor zu, doch brachte das Leder nicht unter. Nach der Pause erhöhte der spätere Meister den Druck, doch Schweinheims Keeper Sebastian Dölger brachte den TSV schier zum Verzweifeln. Am Ende brachte ein direkt verwandelter Freistoß von Bachmann in der 89. Minute Sieg, Meisterschaft und Aufstieg.Sprecher Christof Schreck: »Was unser Trainerduo hier geleistet hat, ist Wahnsinn. In vier Jahren von der Kreisklasse bis in die Landesliga, das dürfte uns so schnell niemand nachmachen.«- Es war ein typisches Saisonfinale, in dem es für beide Kontrahenten um nichts mehr ging. Die Bahnhöfer brauchten eine halbe Stunde, um richtig ins Spiel zu finden. Nach dem frühen Rückstand setzte Renner von der rechten Seite Patrick Schneider in Szene, der aus zehn Metern vollstreckte. Eine schöne Einzelleistung von Niklas Schöfer führte mit dem Halbzeitpfiff zur 2:1-Führung. Nach dem Wechsel verdiente sich die Heimelf den Sieg mit einer Leistungssteigerung.- »Das Spiel lebte von seinem guten Spaßfaktor«, berichtete Keilbergs Martin Ritter aus Rottendorf. Für beide Teams ging es um nichts mehr, so wurde flotter Fußball ohne große taktische Zwänge gespielt. Keilbergs Vorteile lagen bis zur Pause in der besseren Chancennutzung. Hinten verhinderte Torwart Häcker mit zwei tollen Paraden den Anschlusstreffer. Mit dem 2:0 im Rücken spielte Keilberg die Partie sicher nach Hause, mit dem schön herausgespielten 3:0 war die Messe gelesen.- Wie gelähmt wirkten die Spieler des Langzeit-Tabellenführers im Saisonfinale. Auch Sprecher Rene Gramm hatte die Niederlage deutlich mitgenommen: »Wir sind 33 Spieltage vorne und doch nicht Meister. Mehr möchte ich heute nicht sagen.« Schon bis zur Pause hätten die Gäste deutlich höher als nur mit 1:0 führen müssen. Ein Sonntagsschuss sorgte kurzzeitig für Hoffnung im Lengfelder Lager, doch die unbeschwert aufspielenden Marktbreiter kamen auch im zweiten Abschnitt zu wesentlich mehr Tormöglichkeiten, so dass ihr Sieg absolut in Ordnung ging.- »Wir wollten einen ordentlichen Abschluss für eine tolle Saison«, sagte Hains Spielertrainer Markus Horr, nachdem seine Elf den TuS Frammersbach dank einer starken ersten Halbzeit bezwungen hatte. Durch frühes Pressing und schnelles Umschaltspiel lagen die Gelb-Blauen schon zur Pause nach Toren von Markus Brüdigam (3.), Julian Körner (29.) und Tobias Kaminski (40.) mit 3:0 in Führung. Im zweiten Durchgang verbesserten sich die Gastgeber, die aber durch Agon Jasharis Traumtor in den Winkel (64.) zunächst den vierten Treffer kassierten. Mit einem Doppelschlag durch David Aull (69.) und Spieletrainer André Mehrlich (70.) verkürzte der TuS, doch Kaminski (75.) machte mit seinem zweiten Tor den Sack zu. Den Schlusspunkt der torreichen Partie setzte Aull (79.). »Wir haben verdient verloren. Vor allem bei den ersten drei Gegentoren hatten wir A-Jugend-Niveau«, kommentierte Mehrlich die Heimpleite.- Gerechtes Remis bei einem Offensivspektakel in Leider. Die Gäste gingen früh in Führung und hatten weitere gute Chancen, wurden ab Mitte des ersten Abschnitts allerdings nachlässig. Die Konsequenz: drei Leiderer Tore zur 3:1-Pausenführung. Nach Wiederbeginn schlug Neuhütten/Wiesthal jedoch binnen kürzester Zeit mit zwei Treffern zurück. Beiden Mannschaften boten sich fortan mehrere Möglichkeiten zum Siegtreffer, die beste ließ Dominik Bäckmann vom Elfmeterpunkt aus. So blieb es beim 3:3.- »Es war eine klare Geschichte. Kitzingen hatte in 90 Minuten keine einzige Torchance«, erklärte Karlstadts Coach Tamer Yigit nach dem Kantersieg seiner Elf, die sich mit dem 6:0 zum besten Team nach der Winterpause aufschwang. Die Partie war bereits zur Pause dank des Hattricks von Michael Winkler entschieden, wobei Yigit einräumte: »Bis zum 2:0 war es zäh, danach hat der Gegner keinen Widerstand mehr geleistet.« Mann des Tages war FVK-Torjäger Winkler, der in der zweiten Halbzeit seinen vierten Treffer nachlegte. alba/sl/kw