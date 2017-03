Keilberg ärgert Tabellenführer Lengfeld

12.03.2017

Ei­nen ech­ten Vier­kampf um die Meis­ter­schaft in der Be­zirks­li­ga Un­ter­fran­ken West gibt es nach dem 20. Spiel­tag. Der Ge­win­ner des Spiel­ta­ges heißt Hös­bach-Bahn­hof, das als ein­zi­ges Team aus dem Spit­zen­quar­tett mit ei­nem 4:2-Aus­wärts­sieg auf­sch­lie­ßen konn­te. Leng­feld und Heim­bu­chen­thal ka­men über Un­ent­schie­den nicht hin­aus.

Glückliches Händchen

Zu früh gejubelt

Mehrlich: Sehr ärgerlich

Schweinheim punktet

Steffen Schreck

Bezirksliga Unterfranken-West im Stenogramm TSV Heimbuchenthal - TuS Leider 2:2. TSV Heimbuchenthal: Deltow - Spatz - Schmitt (59. Vath), Aulbach (46. Röth), Völkl, Thiel, Roscher, Ritter - Bohn, Bachmann, Grund - TuS Leider: Blatz - Gerhart, Foitzik - Jelibaghu (82. Schreck), Steffen Bolze, Sven Bolze (89. Urbainczyk), Gißing, Bäckmann, Fischer, Geis - Meßner (90.+3 Baton) - Tore: 0:1 Meßner (8.), 0:2 Meßner (57.), 1:2 Röth (61.), 2:2 Röth (78.). - Zuschauer: 301. - SR: Sellmer.

TSV Keilberg - TSV Lengfeld 0:0. TSV Keilberg: Häcker - Reinhardt, Sterk, Siegmund - Scheibein, Straub, Emmerich, Fabian Roth, Bott, Salg - Pliquett - Zuschauer: 100. - SR: Bechtold.

SG Buchbrunn/M. - Spvgg Hösbach-Bhf. 2:4. - Spvgg Hösbach-Bahnhof: Brand - Grams, Fuchsbauer, Reinelt, Dominic Marschall, Dennis Marschall - Schneider, Jasmann, Ertler - Niklas Schöfer (76. Pascal Schöfer), Helfrich (71. Renner) - Tore: 1:0 Twardy (6.), 1:1 Reinelt (7.), 2:1 Lehnig (13.), 2:2 Ertler (23.), 2:3 Fuchsbauer (58.), 2:4 Dominic Marschall (70.). - Zuschauer: 70. - SR: Lang.

TSV Rottendorf - TuS Frammersbach 2:1. - Tore: 0:1 Weigand (60.), 1:1 Lücke (88.), 2:1 Busch (90.). - Zuschauer: 188. - SR: Jannik Hofmann (Herbstadt). - Gelb-Rot: Franz (90.+3, Frammersbach).

SSV Kitzingen - SV Heidingsfeld 2:0. - Tore: 1:0 Katzenberger (10./Eigentor), 2:0 Scheider (88.). - Zuschauer: 100. - SR: Groß.

DJK Hain - FG Marktbreit/M. 1:1. DJK Hain: Wolpert - Wosiek, Jung, Heußer, Körner, Hufnagel - Horr, Jashari, März, Fries, Reyes Buendia (90. Stenger) - Tore: 0:1 Radlinger (20.), 1:1 März (37.). - Zuschauer: 146. - SR: Ziegler. - Gelb-Rot: Heußer (63., Hain).

FC Leinach - FV Karlstadt 1:3. - Tore: 0:1 Höfling (42.), 1:1 Lichtlein (52.), 1:2 Strohmenger (64.), 1:3 Hauptmann (78.). - Zuschauer: 150. - SR: D. Kern.

TSV Neuhütten/Wiesthal - BSC Schweinheim 2:2. - BSC Schweinheim: Doelger - Yahia, Kraus, Aulbach (46. Christian Weber), Süß, Hofestädt - Tastan, Jakob, Cardenas - Hofmann, Kerouad. - Tore: 1:0 Benjamin Weber (24.), 1:1 Cardenas (53.), 2:1 Manuel Bischoff (81.), 2:2 Süß (83.). - Schiedsrichter: K. Schaab. - Zuschauer: 250



Die nächsten Spiele:

Sonntag, 15 Uhr: TSV Lengfeld - SG Buchbrunn/Mainstockheim, BSC Schweinheim - TSV Keilberg, FG Marktbreit/Martinsheim - TSV Neuhütten/Wiesthal, SV Heidingsfeld - DJK Hain, TSV Heimbuchenthal - SSV Kitzingen, TuS Frammersbach - TuS Leider, FV Karlstadt - TSV Rottendorf,

Spvgg Hösbach-Bahnhof - FC Leinach

Frammersbach verpasste den Sprung auf zwei, musste sich vielmehr nach eigener Führung in den letzten Minuten in Rottendorf noch geschlagen geben. Am Tabellenende hat der SSV Kitzingen derzeit einen Lauf. Sieben Punkte holte die Elf von Wolfgang Beischmidt nach der Winterpause aus drei Spielen. Auch Karlstadt landete beim Sieg in Leinach einen wichtigen Dreier.- Steffen Bolzes Plan ging auf. Der Spielertrainer aus Leider wollte wenigstens einen Zähler aus Heimbuchenthal entführen. Lange roch es sogar nach Auswärtssieg, doch Fabian Thiel wechselte mit Christopher Röth den Doppeltorschützen ein. Die mehr als 300 Zuschauer sahen zwei nahezu identische Hälften. Nach 20 ausgeglichenen Minuten gingen die Gäste nach einer schönen Aktion in Führung.Meßner netzte zum 0:1 ein, nachdem die Heimbuchenthaler Deckung nicht auf der Höhe war. Überhaupt setzte Meßner viele Akzente, wie Pressesprecher Christof Schreck bestätigte. Nach 20 Minuten übernahm zwar die Heimelf das Kommando, ein Tor wollte aber nicht fallen. Auch nach dem Seitenwechsel begegneten sich die Mannschaften zunächst wieder auf Augenhöhe. Wieder hatte Leider die Nase vorn und »Messi« Meßner vollstreckte zum 0:2. »Da denkt man eigentlich, es ist gelaufen«, so Christof Schreck.Doch Spielertrainer Fabian Thiel bewies ein glückliches Händchen und wechselte Christopher Röth ein. Der Angreifer schaffte postwendend das 1:2, das gleichzeitig auch das Publikum wieder zum Leben erweckte. Eine Viertelstunde vor dem Ende war es erneut Röth, der aus spitzem Winkel abzog und den Ball mit Unterstützung von Steffen Bolze im Gehäuse von Michael Blatz unterbrachte.- Keilberg trotzte dem Tabellenführer einen Punkt ab. »Es war ein Spiel auf schwierigen Platzverhältnissen«, kommentierte Keilbergs Abteilungsleiter Martin Ritter. Dies sei seiner Mannschaft allerdings eher entgegengekommen als den technisch versierten Lengfeldern. In der ersten Halbzeit parierte Keeper Häcker nach 15 Minuten einen Schuss, ein weiterer Torschuss verfehlte das Ziel. Keilberg hatte Mitte der ersten Hälfte nach einem Eckball eine Kopfballgelegenheit, nach der die Zuschauer schon jubelten. »Aber der Ball war nicht drin«, so Ritter.Nach der Pause vergab Bott eine Gelegenheit für die Gastgeber, ehe sich Lengfeld allmählich ein Chancenplus erarbeitete. »Sie hatten dann auch mehr Spielanteile, aber wir haben gefightet und gut dagegengehalten«, lobte der Abteilungsleiter. »Der Punkt geht deswegen auch in Ordnung«, lautet sein Fazit. Lengfeld haderte noch mit dem Schiedsrichter, der nach einer Stunde einen Treffer für die Gäste nicht anerkannte. »Da war vorher schon wegen Hand abgepfiffen, das hat der Schiedsrichter nach dem Spiel auch noch mal bestätigt«, ergänzte Ritter.- Wie vor zwei Wochen lagen die Bahnhöfer nach schnellen Gegentoren zurück. Diesmal gelang es der Henzgen-Elf, die Partie komplett zu drehen. Buchbrunns Trainer Oliver Bayer, der mit großen personellen Sorgen antreten musste, sprach dennoch von einem guten Spiel seiner Elf. »Wir waren elf Mann und haben noch drei Leute aus der B-Klasse dazu genommen«, so Bayer. Vor allem im ersten Durchgang hielten die Gastgeber gut mit und konnten zweimal die Führung erzielen. Die Bahnhöfer Antwort folgte jedoch prompt, so dass es mit einem 2:2 in die Pause ging.Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste vor allem ihre individuelle Klasse. Oliver Bayer hob den Angriff im Allgemeinen und Patrick Schneider im Besonderen hervor: »Kein Weg zu schade oder zu weit, der Zehner hat auch nach hinten viel gemacht«, so Bayer. Vor allem bei Standards, denen drei der vier Bahnhöfer Treffer folgten, hätten die Gäste ihre Qualitäten bewiesen. Bei seiner Elf vermisste Bayer im zweiten Durchgang die Genauigkeit bei den Pässen. »Vielleicht hätten wir sie dann noch länger ärgern können«, so Bayer.- »Unter dem Strich sind wir zufrieden, die Moral hat gestimmt«, meinte Hains Pressesprecher André Kühnl. Ohne etatmäßigen Angreifer musste die DJK ins Match gehen. Tobias Kaminski meldete sich krank, Onur Yazbahar musste arbeiten. »Da fehlte vorne die Durchschlagskraft«, erkannte Kühnl. Nur zu Beginn der Partie hatten die Gäste etwas Oberwasser, verbuchten einen Pfostentreffer beim Stand von 0:0. Die Führung durch Radlinger (20.) konnte März noch vor der Pause egalisieren (36.).Im zweiten Durchgang beherrschte Hain das Spiel. Selbst nach der Ampelkarte für Dennis Heußer blieb die Horr-Elf am Drücker, vergab aber klarste Einschussgelegenheiten. »Wir waren mit zehn Mann besser als Marktbreit mit elf Spielern«, meinte Kühnl. Marktbreit kam kaum noch vor das Tor. »So gesehen ist der Punkt dann schmeichelhaft für Marktbreit«, sagte der Pressesprecher.- »Das ist eine sehr ärgerliche Niederlage, die sich aber angebahnt hat«, kommentierte TuS-Coach André Mehrlich die Pleite beim abstiegsbedrohten TSV Rottendorf. In den letzten 25 Minuten gingen die Spessarter nach der Führung durch Michael Weigand (60.) in den Energiesparmodus und bekamen in der Schlussphase noch zwei Tore nach Standards eingeschenkt.»Wir sind zu spät in die Zweikämpfe gekommen und haben deshalb gefühlte 50 Freistöße aus dem Halbfeld bekommen. Es war klar, dass dann einer reingeht«, kritisierte der Coach die mangelnde Konzentration seiner Elf, die durch die Niederlage den Sprung auf Rang zwei verpasst hat. Eine Stunde lang hatten die Gäste die Partie gegen den destruktiven Gegner beherrscht, dann regierte laut Mehrlich »Bruder Leichtsinn«.- Leistungsgerechtes Remis in Neuhütten: Die Gastgeber fanden zunächst nicht ins Spiel, Schweinheim gab den Ton an, wurde aber kaum einmal torgefährlich. Mitte des ersten Abschnitts verwertete Neuhütten/Wiesthal in Person von Benjamin Weber seine erste Chance zum 1:0.An das Führungstor schloss sich die beste Phase der Spessarter an. »Wir hatten vier hochkarätige Möglichkeiten, da müssen wir eigentlich das zweite und dritte Tor machen«, war TSV-Coach Frank Zyzik bedient - auch weil Schweinheim nach der Pause ausglich und fortan mehr vom Spiel hatte. »Wir haben aber nicht viel zugelassen«, so Zyzik.Sein Team ging in den Schlussminuten erneut in Front, fing sich aber im Gegenzug den Ausgleich zum 2:2 an.