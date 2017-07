Mit Offensivstärke nächste Relegation umgehen

10.07.2017

Vik­to­ria Aschaf­fen­burg ist be­reit für den nächs­ten An­griff auf die Spit­ze in der Fuß­ball-Bay­ern­li­ga Nord. Nach der ver­lo­re­nen Re­le­ga­ti­on blieb der Mann­schaft nur ei­ne kur­ze Pau­se, trotz­dem ist Trai­ner Jo­chen Seitz zu­frie­den: »Wir lie­gen voll im Zeit­plan. Wir ha­ben die ers­ten bei­den Wo­chen für Aus­dau­er­trai­ning ge­nutzt, jetzt ar­bei­ten wir an der nö­t­i­gen Sprit­zig­keit und üben tak­ti­sche Va­ri­an­ten ein.«

Psychologische Aufbauarbeit

Das Dilemma

Klaus Gast

Der Kader von Viktoria Aschaffenburg im Überblick Trainer: Jochen Seitz (im zweiten Jahr). - Co-Trainer: Gerald Mai (im zweiten Jahr), Jürgen Bleistein (im dritten Jahr). - Torwart-Trainer: Eric Rasp (im fünften Jahr), Stefan Steigerwald (im ersten Jahr). - Meisterschaftsfavoriten: DJK Ammerthal, TSV Aubstadt; TSV Großbardorf. - Saisonziel: Unter die ersten Drei

Zugänge: Hamza Boutakhrit (SG Bad Soden), Christian Breunig (SV Alemannia Haibach) Johannes Gerhart (VfB Oldenburg), Ricardo Döbert (FC Bayern Alzenau), Nils Herdt (Eintracht Frankfurt U 19); Malick Diarra, Raphael Klausmann, Philip Topic, Marco Wadel (alle eigene U 19).

Abgänge: Janis Häuser, Nicolay Kutzop (beide Kickers Würzburg II), Niko Koukalias, Jakob Traut (beide SV Erlenbach), Dennis Kallina (FC Bayern Alzenau), Tim Glanz (SV Alemannia Haibach), Marius Trippel, Sascha Wolfert (beide Ziel unbekannt).

Kader: Tor: Luca Bieber (20 Jahre), Ricardo Döbert (26), Peter Neuberger (24). - Abwehr: Hamza Boutakhrit (24), Daniel Cheron (30), Zamir Daudi (29), Roberto Desch (24), Jonas Fritsch (23), Fabian Galm (27), Raphael Klausmann (19), Simon Schmidt (33). - Mittelfeld: Philipp Beinenz (21), Johannes Gerhart (21), Max Grünewald (21), Björn Schnitzer (25), Daniele Toch (29), Philip Topic (19), Clay Verkaj (21), Marco Wadel (18), Kevin Wittke (32). - Angriff: Gökhan Aydin (28), Christian Breunig (26), Mallick Diarra (19), Nils Herdt (19).

Durchschnittsalter des Kaders: 24,08 Jahre

Erwarteter Zuschauerschnitt: 500

Die Mannschaft soll möglichst problemlos zwischen verschiedenen Spielsystemen wechseln können. Ob Dreier- oder Viererkette in der Abwehr, das Spiel gegen den Ball oder das schnelle Umschalten: »Da müssen wir uns überall verbessern.« Psychologische Aufbauarbeit muss Seitz zusätzlich betreiben. »So eine Relegation ist schon ein Knick. Da bedarf es einiger Einzelgespräche, um alle wieder auf unser neues Ziel einzuschwören.«Das heißt für Seitz »unter die ersten Drei kommen« und wird schwer genug. Mit Aubstadt, Ammerthal und Großbardorf sowie einer Überraschungsmannschaft erwartet er einen Fünfkampf um die Spitze. Wobei man am Schönbusch nach den Erfahrungen der vergangenen beiden Jahren auf eine erneute Relegation gerne verzichten würde. Daher setzt Seitz auf die ersten Wochen: »Für uns ist entscheidend, gut aus den Startlöchern zu kommen, damit wir nicht gleich hinterherhinken.« Letztlich fehlten in der vergangenen Runde etliche Punkte aus der (nicht von Seitz zu verantworteten) Anfangsphase der Saison.Mit acht Abgängen, von denen nur vier eine wirkliche Rolle spielten, und neun Zugängen halten sich die Wechsel in Grenzen. Schon früh war es den Verantwortlichen gelungen, einen Großteil des Stammpersonals zu halten. Drei der fünf externen Zugänge kennen die Viktoria aus früheren Jahren. Torhüter Ricardo Döbert kann sich nach den Worten von Seitz nicht automatisch auf die Rolle als Nummer eins einstellen. »Peter Neuberger hat eine gute Saison gespielt und mit Luca Bieber haben wir einen weiteren talentierten Keeper.«Hamza Boutakhrit soll hinten rechts Dennis Kallina ersetzen, könnte aber auch in der Innenverteidigung spielen. Noch einige Zeit braucht Johannes Gerhart. Der Mittelfeldspieler befindet sich nach zehnmonatiger Verletzungspause im Rehatraining. In drei bis vier Wochen hofft Seitz, dass er voll mittrainieren kann, im September oder Oktober soll er fit für die Liga sein.Den (zusammen mit Eichstätt) besten Sturm der Liga haben die Aschaffenburger noch einmal aufgepeppt und mit Christian Breunig einen der treffsichersten Stürmer der vergangenen Jahre geholt. 82 Tore in 125 Bayernligaspielen sind eine klare Ansage. Seitz: »Er ist ein echter Strafraumstürmer und passt somit hervorragend zu unseren anderen Angreifern.« Das Talent Nils Herdt von der Jugend der Frankfurter Eintracht muss sich da erst einmal hinten anstellen. »Er hat viel Potenzial, soll sich aber erst einmal ans Tempo in der Bayernliga gewöhnen«, sieht Seitz in ihm »eine gute Alternative«. Ähnliches gilt für die vier aus der eigenen Jugend übernommenen Kräfte.Wunschlos glücklich ist der Trainer dennoch nicht. Einen kopfballstarken Innenverteidiger hätte er sich noch gewünscht. »Aber das lassen unsere finanziellen Möglichkeiten nicht zu.« Darin erschließt sich das Dilemma der Viktoria. Der Verein hat einen guten, womöglich sogar sehr guten Bayernliga-Kader zusammengestellt. Um mehr zu erreichen, fehlen die Mittel. »Der Verein wird ruhig und seriös geführt, das hilft bei Sponsorengesprächen«, würdigt Seitz die Anstrengungen des Präsidiums. »Aber es ist noch viel zu tun«, sieht der Trainer eine deutliche Kluft, die sich zur Regionalliga auftut.