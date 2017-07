10.07.2017

News Bayernliga Nord

Mit neuem Schwung zu alter Stärke

»Back to the Roots« - so könn­te man die Auf­bruch­stim­mung be­sch­rei­ben, die vor der Sai­son 2017/2018 beim Fuß­ball-Bay­ern­li­gis­ten SV Er­len­bach herrscht. Nach­dem in der vo­ri­gen Spiel­zeit erst durch Sie­ge in der Re­le­ga­ti­on ge­gen Forch­heim der Klas­sen᠆er­halt ge­si­chert wur­de, soll die neue Run­de in ei­ne an­de­re Rich­tung lau­fen.



»Ich habe mich riesig gefreut, dass die Mannschaft die Klasse gehalten hat«, sagt der 31-Jährige. Unabhängig von der Liga hatte der ehemalige Zweitligakicker für das Traineramt in Erlenbach zugesagt. »Wenn die Mannschaft abgestiegen wäre, hätten wir wohl gleich den Druck gehabt, dass der sofortige Wiederaufstieg gestemmt werden muss«, sieht Göbig sein Trainerdebüt in der Bayernliga nicht als Belastung an. Seine Ziele sind klar definiert - so schnell wie möglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln.

Um diese Vorgabe zu verwirklichen, waren die Erlenbacher Verantwortlichen auf dem Transfermarkt kräftig tätig. Acht teilweise hochkarätige Neuzugänge werden im Waldstadion auflaufen. Dagegen verließen zehn Kicker den SV Erlenbach, wobei lediglich Giulio Fiordellisi, Sinan Kaplan und Patrick Badowski als Stammspieler zu bezeichnen sind.

Mit dem Ex-Alzenauer Julian Steigerwald wurde ein Fußballer nach Erlenbach geholt, den Göbig als »Wunschspieler« bezeichnet. »Ich wollte ihn unbedingt haben. Er war nicht ohne Grund Kapitän in Alzenau und ich sehe ihn auch bei uns in einer tragenden Rolle.« Auch der 25-jährige Niko Koukalias (Göbig: »Er soll auf der Außenbahn für Schwung sorgen«) ist in den Planungen des Ex-Profis eine wichtige Säule. Für das überdurchschnittlich besetzte Mittelfeld stehen außerdem der jüngere Bruder von Angreifer Philipp Traut, der 20-jährige Jakob, und die aus der eigenen U 19 aufgerückten Adrian Höfler und Janik Kraus zur Verfügung.

Die beiden ehemaligen Haibacher Johannes Feyh und Jannik Schmitt sollen die SVE-Abwehr stärken, die in der Vorsaison 79 Gegentreffer kassiert hat. Mit Philipp Dorn brachte Göbig ein Nachwuchstalent vom VfR Goldbach mit, dem er den Sprung in die Bayernliga zutraut: »Er bringt starke Voraussetzungen mit. Allerdings muss er sich erst einmal an das hohe Tempo gewöhnen.«

Im Tor ist Christos Patsiouras gesetzt, hinter dem 30-Jährigen kämpfen der Neuzugang aus Seligenstadt, Marius Heinlein, und Alpay Sevim um die Stellvertreterrolle. Mit Philipp Traut und Oktay Sevim ist der Sturm noch relativ dünn besetzt. »Ich wünsche mir noch einen Knipser«, hofft der SVE-Coach auf einen weiteren Angreifer. Einen eigenen Einsatz schließt Göbig übrigens nicht aus. »Ein komplettes Spiel kann ich sicher nicht bestreiten, die letzten 20 Minuten sind aber noch drin. Ein Trikot habe ich mir bestellt«, berichtet der Außendienstmitarbeiter mit einem Augenzwinkern.

In taktischer Hinsicht möchte der Stürmer die Herzen der Fans mit Offensivfußball wieder zurückerobern. »Ich bin ein offensiv denkender Spieler und Trainer. Die Mannschaft soll sich nicht hinten einigeln.« Von den Außenverteidigern erwartet der 31-Jährige zum Beispiel, dass sie bei der Angriffseröffnung in die gegnerische Hälfte aufrücken. Nach eigener Balleroberung sollen schnelle Pässe in die Spitze gespielt werden, auch mit einigem Risiko.

Kein Risiko stellt dagegen der etwas angehobene Etat laut des Vorsitzenden Erich Czermin dar: »Wenn man sich unseren Kader betrachtet, muss einem klar sein, dass wir höhere Ausgaben haben. Ich hoffe, dass die Fans unsere Bemühungen honorieren und verstärkt ins Stadion kommen.«

Künftig mit Kleinbussen

»Aus organisatorischen Gründen werden Auswärtsfahrten bis zu einer Entfernung von 200 Kilometern künftig mit Kleinbussen durchgeführt, darüber hinaus soll ein großer Bus (mit Mitfahrgelegenheit für Fans) eingesetzt werden. Die Preise bleiben stabil. In der neuen Runde müssen die SVE-Anhänger acht (Erwachsene), sieben (Mitglieder) und sechs (ermäßigt) Euro Eintritt bezahlen.

Jörg Albert Der Kader des SV Erlenbach im Überblick Trainer: Sebastian Göbig (im ersten Jahr). - Co-Trainer: Jens Mehrmann (im zweiten Jahr). - Athletik-Trainer: Robert Mildenberger (im fünften Jahr).

Meisterschaftsfavoriten: Viktoria Aschaffenburg, TSV Großbardorf. - Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz.

Zugänge: Sebastian Göbig (VfR Goldbach), Julian Steigerwald (Bayern Alzenau), Niko Koukalias, Jakob Traut (beide Viktoria Aschaffenburg), Jannik Schmitt, Johannes Feyh (beide Alemannia Haibach), Marius Heinlein (Spfr. Seligenstadt), Philipp Dorn (VfR Goldbach), Adrian Höfler, Janik Kraus (eigene U 19).

Abgänge: Andreas Patsiouras (TuS Röllbach), Giulio Fiordellisi (FC Hösbach) , Marcello Fiorentini (Alemannia Haibach), Patrick Badowski, Carsten Albrecht (beide DJK Hain), Eren Adigüzel, Sinan Kaplan, Batuhan Yücetürk (alle Vatan Spor Aschaffenburg), Jens Mehrmann (SV Großwallstadt), Ferdinand Jankovic (VfR Goldbach), Emre Yegin (Türk FV Miltenberg), Murat Akcay (unbekannt)

Kader: Tor: Christos Patsiouras (30), Marius Heinlein (20), Alpay Sevim (19). - Abwehr: Philipp Hörst (26), Stephan Krug (26), Phillip Dorn (22), Selim Erdem (22), Jannik Schmitt (20), Marcel Fleckenstein (22), Fabian Mauderer (23), Johannes Feyh (26). - Mittelfeld: Baris Eren (28), Damien Letellier (31), Konstantin Tschumak (26), Fabian Neuberger (26), Arwed Kellner (22), Julian Steigerwald (24), Jakob Traut (20), Niko Koukalias (25), Adrian Höfler (19), Janik Kraus (19). - Angriff: Philipp Traut (23), Sebastian Göbig (31), Oktay Sevim (19). - Spielführer: Baris Eren, Christos Patsiouras, Philipp Hörst. - Durchschnittsalter des Kaders: 23,71 Jahre (Vorjahr 22,29).

