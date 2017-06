22.06.2017

Fritsch und Daudi bleiben am Schönbusch

Bay­ern­li­gist Vik­to­ria Aschaf­fen­burg hat mit zwei wei­te­ren Spie­lern ver­län­gert und da­mit die letz­ten of­fe­nen Ver­trags­ver­fah­ren ge­klärt. Der Stamm der Vi­ze­meis­ter-Mann­schaft bleibt weit­ge­hend zu­sam­men. Jo­nas Fritsch und Za­mir Dau­di wa­ren die letz­ten, die ak­tu­ell bis zum En­de der neu­en Sai­son ver­län­gert ha­ben.

Fritsch wechselte 2014 an den Schönbusch, hatte aber immer wieder Unterbrechungen durch studienbedingte Auszeiten. Zuletzt weilte der offensive Außenbahnspieler während der kompletten Rückrunde in Berlin, stieß aber zur Relegation zumindest wieder zum Kader.

Ebenfalls seit drei Jahren ist der frühere afghanische Nationalspieler Zamir Daudi bei der Viktoria. Nach einer durchwachsenen Vorrunde stabilisierte der Verteidiger unter Trainer Jochen Seitz seine Leistungen und darf sich wieder Stammspieler nennen. »Beide wissen, wie die Viktoria tickt«, freute sich Sportchef Eric Rasp über den Verhandlungsabschluss.

Generell sieht er die Viktoria personell bereits jetzt gut gerüstet. Am Freitag beginnen die Reservespieler und die Neuzugänge mit dem ersten Training, eine Woche später starten dann auch alle Akteure die bis zuletzt in der Relegation eingesetzt waren.

Gezielte Verstärkungen möglich

Sieben Spieler verlassen die Aschaffenburger, wobei Dennis Kallina, Sascha Wolfert und Janis Häuser zum engeren Kreis gehörten. Von den bislang acht Neuzugängen kommen vier aus der eigenen Jugend. Trotzdem wollen die Verantwortlichen am Schönbusch die Transferperiode noch nicht beenden. Rasp: »Der Kader steht und jetzt haben wir noch Zeit, um uns ganz gezielt nach einzelnen weiteren Verstärkungen umzusehen.« Klaus Gast

