Viktoria muss warten

Das von al­len Ver­ant­wort­li­chen am Sc­hön­busch be­fürch­te­te Sze­na­rio ist ein­ge­t­re­ten: Die Vik­to­ria kann in die­ser Wo­che noch kei­ne Re­le­ga­ti­on spie­len. Bis vier Mi­nu­ten vor Schluss schi­en der TSV 1860 Mün­chen den Klas­sen­er­halt in der 2. Li­ga di­rekt zu pa­cken, dann ver­spiel­ten die Löw­en ih­ren Vor­sprung und müs­sen nun ih­rer­seits in die Re­le­ga­ti­on. Die Aus­wir­kun­gen für die Vik­to­ria be­tref­fen so­wohl den Ter­min wie den Geg­ner.

Fest steht jetzt, dass das Hinspiel am Donnerstag, 1. Juni, um 18.30 Uhr am Schönbusch stattfindet, das Rückspiel am Pfingstmontag, 5. Juni, um 16 Uhr auswärts.

Zwei Gegner sind für die Viktoria möglich. Schafft München den Klassenerhalt in Liga zwei, dann spielen die Aschaffenburger gegen die Spvgg Greuther Fürth II. Verspielen die Löwen die Profiliga, dann muss die Viktoria gegen den SV Seligenporten ran. Die Terminprobleme könnten sich sogar noch verschlimmern. Im Falle eines Aufstiegs der Spvgg Unterhaching dürfen die Verlierer der ersten Relegationsrunde den freien Regionalligaplatz ausspielen. Termine dafür sind der 9. und der 13. Juni. Wenige Tage später wollte die Viktoria eigentlich mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnen.

»Sehr ärgerlich, dabei hatte es doch bis kurz vor Schluss so gut ausgesehen«, kommentierte Viktoria-Trainer Jochen Seitz den ungewünschten Aufschub. Er plant jetzt neu und stellt für die kommenden Tage ein anderes Trainingsprogramm zusammen, eventuell mit einem Freundschaftsspiel dazwischen, damit die Mannschaft im Rhythmus bleibt und die Spannung hält. Einziger Vorteil: Bis zu den neuen Relegationsterminen dürfte der zuletzt kranke Daniele Toch, immerhin zweitbester Torschütze der Viktoria, wieder fit sein. (Klaus Gast)

