18.05.2017

News Bayernliga Nord

Alemannia Haibach kämpft um das Freilos

Wenn am Sams­tag beim VfB Eich­stätt in der Fuß­ball-Bay­ern­li­ga Nord al­les nor­mal läuft, dürf­te für die Ale­man­nen in der Bi­schofs­stadt nichts zu er­ben sein. Am Mitt­woch wä­re dann das ers­te Spiel in der Ab­s­tiegs­re­le­ga­ti­on. Nach dem 2:2 ge­gen Er­len­bach sind die Chan­cen auf das be­gehr­te Frei­los mer­k­lich ge­sun­ken.

Blumen nicht vergessen

Die Grün-Weißen werden aber am Samstag auf keinen Fall die Blumen zur Gratulation für den künftigen Regionalligisten vergessen. Das Saisonfinale in Eichstätt beginnt um 14 Uhr.

Die Schützlinge von Slobodan Komljenovic denken an die Nachholpartie - damals noch unter Interimscoach Joachim Hufgard- gerne zurück. Sie hatten den großen Favoriten im Dezember 2016 am Rande einer Niederlage. An diese große Leistung wollen Christian Breunig und seine Kameraden jetzt anknüpfen.

»Bis zum Ausgleich für Erlenbach haben wir alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben«, kommentierte Komljenovic das Remis gegen Erlenbach. »Dann haben wir den Faden verloren.«

Großes Vertrauen ins Team

Der Ex-Profi hat ein großes Vertrauen zu seiner Elf. »Es geht in Eichstätt noch um einiges und im Fußball ist bekanntlich alles möglich. Die Gastgeber werden vor eigenem Publikum versuchen, eine Galavorstellung hinzulegen. Wir können locker aufspielen. Wir werden alles daran setzen, mindestens einen Punkt im Altmühltal mitnehmen. Dann befassen wir uns mit der neuen Situation.«

»Wir wollen auf jeden Fall das letzte Spiel in der Bayernliga gewinnen«, so der Meistermacher Markus Mattes. Der VfB hat nach dem 4:1 in Neumarkt am vergangenen Samstag bereits kräftig gefeiert. »Wir haben gegen Alemannia Haibach etwas gutzumachen. Schließlich haben die im Hinspiel zweimal einen Rückstand wettgemacht«, so der VfB-Trainer.

Er schätzt die Grün-Weißen weitaus besser ein, als es der vorletzte Tabellenplatz aussagt. »Haibach hat eine hohe Qualität und wird uns alles abverlangen.« Beim Ausblick auf die Regionalliga gibt sich Mattes keinen Illusionen hin: »Das wird sehr, sehr schwer werden. Man braucht nur auf das Abschneiden der Aufsteiger in diesem Jahr gucken. Aber wir haben mit dem Titelgewinn etwas Einzigartiges zuwege gebracht. Wir werden in der nächsten Saison dafür belohnt.« Wolfgang Schwarzkopf

