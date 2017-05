Viktoria auf der Suche nach dem i-Tüpfelchen

11.05.2017

Vor­teil Vik­to­ria: In zwei noch aus­ste­hen­den Spie­len der Fuß­ball-Bay­ern­li­ga Nord kann der letzt­jäh­ri­ge Re­gio­nal­li­ga-Ab­s­tei­ger aus ei­ge­ner Kraft die Grund­la­gen für ei­ne Re­le­ga­ti­ons­teil­nah­me schaf­fen.

Sand mit ordentlicher Abwehr

Mit Neuberger im Tor

Zu Meis­ter­schaft und di­rek­tem Auf­s­tieg reicht es wahr­schein­lich nicht mehr, denn Ta­bel­len­füh­rer VfB Eich­stätt be­nö­t­igt nur noch ei­nen Sieg aus zwei Spie­len für den gro­ßen Sprung in die 4. Li­ga.Allerdings hat es das Restprogramm der Aschaffenburger in sich. »Wir haben die schwersten Aufgaben aller Spitzenmannschaften«, glaubt Trainer Jochen Seitz und sieht nicht nur im möglichen »Finale um Platz zwei« gegen Großbardorf am letzten Spieltag, sondern schon im letzten Auswärtsspiel der Saison beim 1. FC Sand (Samstag, 14 Uhr) eine große Herausforderung.»Die stehen nicht umsonst da oben. Die Mannschaft spielt kompakt, ist sehr kopfballstark und kann auf ihre Heimstärke bauen.« Sand ist die viertstärkste Heimelf der Liga. Drei der vier führenden Mannschaften (Großbardorf, Aubstadt, Neumarkt) haben dort verloren. Lediglich Eichstätt konnte im Landkreis Haßberge gewinnen.Der Klassenerhalt war für die Truppe von Trainer Uwe Ernst, der seinen Vertrag schon verlängert hat, im zweiten Bayernligajahr in Folge nie ernsthaft in Gefahr. Sand stützt sich auf eine ordentliche Abwehr und ist im Angriff recht variabel. Die 50 Saisontore verteilen sich auf 14 verschiedene Schützen.Allerdings geriet der FC jetzt etwas ins Stolpern, verlor seine beiden letzten Spiele jeweils zu Null. Viktoria-Coach Jochen Seitz will sich davon nicht irritieren lassen. Er setzt voll auf die Stärke seiner Mannschaft, selbst wenn die in den letzten drei Auswärtsspielen gerade mal einen Treffer zustande brachten.Noch vor zwei Wochen war der Trainer über die Leistung in Weiden so enttäuscht, dass er vom Aufstieg nicht mehr reden wollte. Der letzte Heimsieg gegen Bamberg und günstige Ergebnisse der Konkurrenz haben das Blatt gewendet.»Für uns ist es ein großer Vorteil, dass wir alles in der eigenen Hand haben. Diese Ausgangsposition haben wir uns hart erarbeitet, jetzt wollen wir den i-Punkt auf diese Saison setzen.«In Sand wird es vor allem darum gehen, wie die Mannschaft mit dem nervlichen Druck umgeht. Natürlich muss man davon ausgehen, dass die Viktoria einen Sieg braucht, »aber das heißt nicht, dass wir von Beginn an auf Gedeih und Verderb nach vorne stürmen.«Geduld haben, sich nicht nervös machen lassen, konzentriert auftreten - so will Seitz am Samstag seine Mannschaft sehen. »Wir haben 90 Minuten Zeit, da können wir unser Tor auch in der zweiten Halbzeit schießen. Nur in Rückstand sollten wir möglichst nicht geraten.«Ausgerechnet in der vorentscheidenden Partie muss die Viktoria auf ihren zweitbesten Torschützen Daniele Toch wegen Krankheit verzichten. Seitz hofft, dass er zumindest für das Finale gegen Großbardorf wieder fit wird.Als Toch vor zwei Wochen nur auf der Bank saß, stand Sascha Wolfert für ihn in der Startelf, auch Philipp Beinenz wäre eine Option oder eine noch offensivere Ausrichtung mit Gökhan Aydin als zweiter Spitze.Vorne also mindestens eine offene Personalie, in den hinteren Reihen ist dagegen alles klar. Seitz spendierte vor Ostern Luca Bieber zwei Einsätze im Tor. Selbst wenn der in 180 Minuten keinen Treffer kassierte, hat sich Trainer für den Endspurt anders entschieden und setzt wieder auf den in dieser Saison recht zuverlässigen Peter Neuberger. Klaus GastbLiveticker vom Spiel am Samstag ab 13.45 Uhr unter