Viktoria kommt nach der Pause in Fahrt

05.05.2017

Dies könn­te das Wo­che­n­en­de der Vik­to­ria wer­den: Nach nur zwei Punk­ten aus den ver­gan­ge­nen drei Spie­len be­zwan­gen die Aschaf­fen­bur­ger am Frei­ta­g­a­bend die DJK Don Bos­co Bam­berg. Da­mit klet­ter­ten die Aschaf­fen­bur­ger wie­der auf den Re­le­ga­ti­ons­rang zwei.

Zunächst muss Fortuna helfen

Thomas Steigerwald

Viktoria Aschaffenburg - DJK Bamberg 3:0 Aschaffenburg: Neuberger - Kallina, Schmidt, Galm, Cheron - Wittke, Grünewald - Schnitzer, Aydin (74. Verkaj), Toch (63. Beinenz) - Häuser (81. Koukalias).

Tore: 1:0 Aydin (53.) 2:0 Häuser (63.), 3:0 Grünewald (89.). - Schiedsrichter: Hanslbauer (Erlangen). - Zuschauer: 548. - Gelbe Karten: Galm / Fischer. - Gelb-Rot: Esparza (Bamberg, 81., wiederholtes Foulspiel). - Rote Karte: Jessen (Bamberg, 23., Notbremse).

Das Endergebnis in der Fuß­ball-Bay­ern­li­ga Nord: 3:0 (0:0). Am Sonntag duellieren sich die von dort verdrängten Großbardorfer und Tabellenführer Eichstätt – und nehmen sich gegenseitig die Punkte weg.»Aufgrund der zweiten Halbzeit verdient«, fasste Gästetrainer Mario Bail das Spiel vor 550 Zuscheuern treffend zusammen. Zwar begannen die Mannen von Trainer Jochen Seitz in den ersten zehn Minuten wie die Feuerwehr, doch nachdem der ersehnte frühe Führungstreffer ausblieb und sich zudem die Abspielfehler häuften, wurden sie (und die Zuschauer) nervös.Die Platzherren spielten zwar feldüberlegen, doch die besseren Chancen hatten die abstiegsbedrohten Gäste: Eine hundertprozentige von Sengül, der, völlig frei, Viktoria-Keeper Neuberger in die Arme köpfte, ein Kopfball an den Pfosten von Wunder und ein »verhungerter« Schuss von erneut Sengül.Auf der Gegenseite setzte der alles überragende Björn Schnitzer (alle Tore vorbereitet) einen Ball auf die Latte, Tochs Seitfallzieher und eine weitere Volleyabnahme verfehlten das Ziel. Ein enttäuschendes 0:0 zur Halbzeit – und das trotz Überzahl (Bail: »die spielentscheidende Szene«): In der 23. Minute hatte Johannes Jessen dem durchgebrochenen Schnitzer als letzter Mann in die Hacken getreten –- Rot wegen Notbremse. Die Bamberger sahen dies anders: Kein Platzverweis, da der zweite Innenverteidiger noch hätte eingreifen können.In der zweiten Halbzeit dann eine ganz andere Viktoria, die ihre individuelle Klasse zeigte – auch begünstigt durch das frühe Führungstor durch den ebenso wie Grünewald und Toch in die Mannschaft gekommenen Gökhan Aydin (53.). Er nahm eine Schnitzer-Ecke von rechts volley, der Ball wurde noch leicht abgefälscht.Und nur zehn Minuten später die Entscheidung: Ebenfalls nach einer Ecke von rechts kam der Ball nach einem verunglückten Schuss von Kallina zu Mittelstürmer Janis Häuser, der sich aus fünf Metern die Ecke aussuchen konnte.»Die zweite Hälfte haben wir dann klar beherrscht«, befand Jochen Seitz, sein Gegenüber musste zugeben, dass das Spiel dann auch 4:0 hätte ausgehen können. So aber musste die Viktoria bis zur 89. Minute warten, ehe Grünewald die Viktoria, nun in zweifacher Überzahl, zum standesgemäßen 3:0 schoss.Am meisten über einen erneuten Punktverlust hätte sich wohl wohl Simon Schmidt geärgert: Der Kapitän, seit neun Jahren bei der Viktoria, bestritt sein 300. Spiel und wurde entsprechend gefeiert. Er und seine Mitspieler müssen sich aber weiter steigern, denn mit Sand und in erster Linie Großbardorf warten in den letzten beiden Saisonspielen andere Kaliber auf die Viktoria. »Positiv bleiben und alle zusammenhalten« fordert Jochen Seitz denn auch, »damit machen wir uns das Leben einfacher«.