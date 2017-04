Viktoria braucht im engen Aufstiegsrennen Punkte

27.04.2017

60, 59, 58, 57, 56 - nein, kei­ne Angst, das wird kein Co­unt­down. Viel­mehr sind das die Punk­te­stän­de der fünf best­plat­zier­ten Mann­schaf­ten der Fuß­ball-Bay­ern­li­ga Nord. Hoch­span­nung ist so­mit pro­gram­miert vor den letz­ten vier Spiel­ta­gen; sch­ließ­lich wird nicht nur der Meis­ter ge­sucht, son­dern auch der Teil­neh­mer an der Re­le­ga­ti­ons­run­de zur Re­gio­nal­li­ga Bay­ern.

Thomas Steigerwald

Hintergrund: Das Restprogramm im Aufstiegskampf n TSV Großbardorf (Platz 1, 60 Punkte): Haibach (Heimspiel), Eichstätt (A), Feucht (H), Aschaffenburg (A)

n Viktoria Aschaffenburg (2, 59 Punkte): Weiden (A), Bamberg (H), Sand (A), Großbardorf (H)

n VfB Eichstätt (3, 58 Punkte): Sand (A), Ammerthal (A) Großbardorf (H), Neumarkt (A), Haibach (H)

n ASV Neumarkt (4, 57 Punkte): Erlenbach (A), Haibach (A), Eichstätt (H), Feucht (A)

n TSV Aubstadt (5, 56 Punkte): Ammerthal (A), Frohnlach (H), Würzburger FV (A), Amberg (H)

»Die Tabellensituation ist allerdings kein großartiges Thema bei uns, eher ein Nebenschauplatz«, verrät Aschaffenburgs Trainer Jochen Seitz vor dem Gastspiel der Viktoria am Samstag (16 Uhr) bei der Spielvereinigung SV Weiden. Will sagen: Die Blau-Weißen wollen sich in erster Linie auf sich und ihre Leistung konzentrieren, streben bis zum 20. Mai die Maximalausbeute von zwölf Punkten an. Damit wären sie mindestens Tabellen-Zweiter.Als Pflicht will Seitz, mit 2,2 erreichten Punkten pro Spiel der erfolgreichste Bayernliga-Trainer dieser Saison, den möglichen Sieg bei den abstiegsgefährdeten Oberpfälzern allerdings nicht sehen. Er erwartet ein reines Kampfspiel, aber keine leichte Aufgabe. »Wenn wir uns auf dem schlechten Platz nicht voll reinhängen, dann verlieren wir auch ganz schnell.« Der Viktoria-Trainer spielt damit auf die kleine Erfolgsserie des bayerischen Totopokalsiegers von 2009 an, der seit vier Spielen ungeschlagen ist.Doch schon länger geht es mit den Weidenern wieder aufwärts. Seit Franz Goller das Team von Tomas Galasek übernommen hat - der tschechische Ex-Nationalspieler trat am 18. Oktober 2016 zurück - fuhr die Mannschaft bei vier Niederlagen vier Unentschieden und vier Siege ein. Die Abstiegsgefahr besteht allerdings weiterhin: Mit Ansbach und Feucht sitzen zwei Teams auf den Relegationsplätzen im Nacken.Leicht abwärts ging es hingegen zuletzt mit der Viktoria: Die Niederlage in Eichstätt und das Remis zu Hause gegen Amberg haben Seitz »nicht ganz so gut gefallen« und waren in Kombination nicht eingeplant. Trotz der zuletzt drei Gegentore und der schon im gesamten Saisonverlauf nicht gerade sattelfesten Abwehr denkt Seitz darüber nach, die Partie in Weiden »etwas offensiver« anzugehen. Ob er dabei an Aydin oder Wolfert in der Startformation denkt, ließ er aber noch offen. Es gelte, die richtige Balance zwischen Durchschlagskraft in der Offensive und Qualität in der Defensive zu finden - mit Spielern, die alle sowohl nach vorne als auch nach hinten arbeiten. Die Viktoria kann in Bestbesetzung antreten - Marius Trippel ist wieder im Training, der zu Wochenbeginn erkrankte Daniele Toch dürfte am Spieltag wieder hundertprozentig fit sein.Auf der Gegenseite werden die Langzeitverletzten Ralph Egeter (Knieprobleme) und Martin Schuster (Knorpelschaden) fehlen, zudem Andreas Wendl, der im Oberpfalz-Derby gegen Amberg unter der Woche des Feldes verwiesen wurde. »Wir freuen uns über unseren Derby-Sieg, mehr ist es aber nicht und wir müssen nach vorne schauen, um uns von unten freizuschwimmen«, sieht Franz Koller nach wie vor den Ernst der Lage. Seine Mannschaft weist eine positive Heimbilanz auf - trotz oder wegen der Tatsache, dass keiner seiner Spieler unter den Top 30 der Torjägerliste zu finden ist (Viktoria vier).