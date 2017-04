Sebastian Göbig kehrt zum SV Erlenbach zurück

25.04.2017

Die Kat­ze ist beim SV Er­len­bach aus dem Sack. Se­bas­ti­an Gö­b­ig heißt der neue Trai­ner, der ab der kom­men­den Sai­son das Zep­ter im Wald­sta­di­on schwin­gen wird. Mit der Verpf­lich­tung des Trai­ner-Youngs­ters er­hof­fen sich die SVE-Ver­ant­wort­li­chen vor al­lem auch neue Auf­bruchs­stim­mung beim ab­s­tiegs­ge­fähr­de­ten Bay­ern­li­gis­ten.

Goldbach steht nicht im Weg

»Neue Philosophie«

Jörg Albert

Zur Person: Sebastian Göbig Alter: 31

Wohnort: Erlenbach

Familienstand: ledig

Beruf: Außendienstmitarbeiter

Stationen als aktiver Spieler: Viktoria Aschaffenburg, SV Bernbach, Waldhof Mannheim, FSV Frankfurt, SV Erlenbach, VfR Goldbach

Stationen als Trainer: VfR Goldbach

Egal ob Landesliga Nordwest oder Bayernliga Nord: Nach dem aktuellen Stand wäre der 31-jährige Göbig der jüngste Trainer beider Ligen. Bis auf eine Ausnahme: Christian Ott, Interimscoach beim Landesliga-Schlusslicht Eintracht Bamberg, ist derzeit erst 29 Jahre alt.»Eine solche Chance bekommt man nicht alle Tage. Da wollten wir natürlich nicht im Weg stehen«, kommentierte der Sportliche Leiter des Kreisligisten VfR Goldbach, Norbert Schickling, den überraschenden Wechsel des bisherigen Coaches nach Erlenbach. Der ehemalige Zweitliga-Kicker des FSV Frankfurt (neun Einsätze) hatte im Oktober 2016 seinen ersten Trainerposten in Goldbach übernommen, nachdem sein Vorgänger Norbert Fuchs das Amt freiwillig abgegeben hatte. In der Saison 2015/2016 trug Göbig maßgeblich zum Kreisliga-Aufstieg der Goldbacher bei. Mit 40 Treffern führte der Stürmer damals unangefochten die Torjägerliste der Kreisklasse Aschaffenburg an. »Wir wissen die Verdienste von Sebastian für unseren Verein natürlich zu schätzen und möchten uns auf diesem Weg bei ihm für seinen Einsatz bedanken«, so Schickling weiter.Beim SV Erlenbach wird Sebastian Göbig auf ein altbekanntes Umfeld treffen. Zwischen 2011 und 2015 streifte der neue SVE-Coach das Trikot der Schwarz-Weißen für vier Spielzeiten über und kennt daher den Verein in- und auswendig. Unter Trainer Jürgen Baier konnte Göbig den Aufstieg (2012/2013) in die Bayernliga Nord feiern, wo er in zwei Spielzeiten 48 Begegnungen (20 Tore) für Erlenbach absolvierte.»Ich freue mich riesig auf diese Herausforderung und gehe mit viel Euphorie an die Aufgabe heran«, sagte Göbig am Dienstagabend zu seiner Verpflichtung. Als Spieler wird der 31-jährige beim SVE nicht mehr agieren, Hüftprobleme lassen einen Einsatz über eine längere Spieldauer nicht mehr zu.»Mit der Verpflichtung von Sebastian als sehr jungem Trainer verfolgen wir eine ganz neue Philosophie. Wir wollen mit ihm nach der Ära Baier und Roth eine neue Zeitrechnung in Erlenbach einleiten«, freute sich der derzeitige Interimscoach Hartmut Heinrich über die Verpflichtung von Göbig. Heinrich selbst wird nach der aktuellen Saison die Position des Bereichsleiters Sport übernehmen und das neue Trainerteam mit Rat und Tat unterstützen.Jens Mehrmann agiert weiterhin als Co-Trainer, auch Robert Mildenberger bleibt dem Bayernligisten als Athletikcoach erhalten. In Erlenbach laufen derweil die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Die SVE-Verantwortlichen bereiten sich sowohl für den Klassenerhalt, wie auch für einen möglichen Abstieg vor. »Ich hoffe, dass möglichst viele Spieler aus dem aktuellen Kader in Erlenbach bleiben«, setzt Göbig auf die alten Mitstreiter aus seiner aktiven Zeit.Wer in Goldbach den vakanten Trainerposten übernehmen wird, steht laut Norbert Schickling noch nicht fest. »Wir befinden uns in guten Gesprächen und können vielleicht schon bald Vollzug melden. In erster Linie suchen wir einen Spielertrainer, der vor allem unsere jungen Abwehrspieler anleiten soll.«Göbig gab am Dienstagabend seiner bisherigen Mannschaft seine Entscheidung bekannt. In den letzten vier Begegnungen bis zum Saisonende möchte sich er sich mit ordentlichen Leistungen vom Kreisligisten verabschieden. »Ich hatte beim VfR eine tolle und sehr erfolgreiche Zeit, die ich nicht missen möchte.«#media-1;