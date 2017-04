Gökhan Aydin rettet der Viktoria einen Punkt

21.04.2017

In ei­nem mi­t­rei­ßen­den Schluss­s­purt si­cher­te sich Vik­to­ria Aschaf­fen­burg beim 3:3 ge­gen den FC Am­berg zu­min­dest noch ei­nen Punkt, er­litt da­mit aber im Ren­nen um ei­nen Auf­s­tiegs­platz in der Fuß­ball-Bay­ern­li­ga Nord ei­nen her­ben Rück­schlag.

Erstmals drei Gegentore



Wolfert agil und kampfstark



Klaus Gast

Viktoria Aschaffenburg - FC Amberg 3:3 Aschaffenburg: Neuberger - Kallina (ab 73. Aydin), Schmidt, Galm, Cheron - Desch, Wittke - Beinenz (ab 29. Wolfert), Schnitzer, Toch - Häuser (ab 80. Daudi). - Zuschauer: 609. - Tore: 0:1 Geißler (15.), 0:2 Busch (22.), 1:2 Schnitzer (26., Foulelfmeter), 2:2 Cheron (54.), 2:3 Dietl (60.), 3:3 Aydin (87.). - Schiedsrichter: Söllner (Schonungen). - Gelbe Karten: Schnitzer, Kallina, Cheron, Häuser - Helleder, Karzmarczyk

»Es hat heute nicht sollen sein, wir haben alles probiert, große Moral bewiesen, aber in der Deckung hatten wir ein paar Konzentrationsfehler zu viel«, analysierte Trainer Jochen Seitz unmittelbar nach einer hoch emotionalen Endphase schon wieder ganz nüchtern. Nach der Niederlage von Eichstätt war es die zweite sieglose Partie in Folge. Seitz: »Für mich kommt das nicht überraschend. Wir mussten den zwei aufeinanderfolgenden englischen Wochen Tribut zollen. Teilweise hat uns einfach die Frische gefehlt.«Das zeigte sich vor allem in der Anfangsphase. »Unsere erste halbe Stunde war wirklich sehr bescheiden«, sah der Trainer eine müde Mannschaft. Gegen die kompakte Defensive der Gäste fand die Viktoria mit ihrem langsamen und fehlerhaften Spiel keine Mittel. Dazu kamen eklatante Abwehrpatzer und immer wieder Schwächen in der Zweikampfführung.Ausgerechnet die Abwehr hatte Seitz in dieser Woche noch für die bisher gezeigte Stabilität gelobt. Jetzt verschuldete sie erstmals unter seiner Regie in einem Spiel drei Tore. Denn die Amberger nutzten die Defizite schnell zu einer 2:0-Führung. Beim Führungstor hatte die linke Deckungsseite der Aschaffenburger große Abstimmungsprobleme, und im Strafraum konnte sich Geißler den Ball in Ruhe zurechtlegen.Wenig später überraschten die Oberpfälzer mit einem Pass in die Schnittstelle, im Anschluss versäumte die Viktoria gleich viermal, die Situation zu klären, ehe Busch den Ball im Tor unterbrachte. Eine Wende im Spiel folgte aber schon vier Minuten später. Den ersten wirklich schnellen Angriff der Viktoria konnte der FC-Verteidiger Helleder nur mit einem Foul an Daniele Toch stoppen, Schnitzer verwandelte den Elfmeter sicher.»Mit dem Tor ist ein Ruck durch de Mannschaft gegangen«, sah Seitz nun eine wesentlich entschlossener auftretende Elf, die ihren Gegner in der Abwehr deutlich mehr beschäftigte. Mit der Einwechselung des agilen und kampfstarken Sascha Wolfert hatte Seitz zudem schon früh ein richtiges Zeichen gesetzt. Wolfert war gleich Ausgangspunkt der besten Gelegenheit. Seine scharfe Hereingabe konnte Torhüter Götz nur abklatschen, aber Toch traf aus wenigen Metern nicht ins Tor.So musste erneut eine Standardsituation für den Ausgleich her. Im Anschluss an eine von 16 Eckbällen nutzte Cheron die Tatsache, dass ihn Amberg völlig aus den Augen gelassen hatte, zu einem satten Fernschuss.Doch die Freude währte ganze sechs Minuten. »Wir haben Tore gekriegt, das war der helle Wahnsinn« ärgerte sich Seitz über das 2:3, bei dem Dietl sich von der Außenlinie robust bis vors Tor durchsetzte und vollendete.Aber selbst diesen Rückschlag steckte die Viktoria weg. Je länger das Spiel dauerte, desto größer wurde der Belagerungszustand des Amberger Strafraums. Schüsse von Schnitzer, Toch, und Desch gingen knapp vorbei oder wurden von Götz pariert, Wolfert traf nur die Unterkante der Latte und jubelte zudem kurz vor Schluss vergebens, als er aus Abseitsposition ins Netz traf.So blieb wenigstens die Freude über einen Punkt, den der eingewechselte Aydin mit einem überlegten Schuss ins lange Eck, erneut nach Vorarbeit von Wolfert, sicherte. »Trotz aller Umstände hätten wir sogar noch gewinnen können«, trauerte Seitz gerade dieser drangvollen Schlussphase mit ihren vielen Chancen nach.Am Ende kam die aber zu spät, um den schwachen Beginn und die Deckungsschwäche zu kompensieren. Am kommenden Samstag wird die Viktoria daher wohl wieder in der Verfolgerposition und nicht mehr als Tabellenführer nach Weiden fahren.#media-0;