Viktoria fährt als Tabellenführer zum Spitzenspiel

13.04.2017

Vik­to­ria Aschaf­fen­burg hat das ers­te Zwi­schen­ziel des Os­ter­wo­che­n­en­des er­reicht und fährt Dank ei­nes 1:0-Sie­ges beim Würz­bur­ger FV als Ta­bel­le­n­ers­ter der Fuß­ball-Bay­ern­li­ga Nord am Mon­tag zum VfB Eich­stätt.

Konkurrent lässt Federn

»Keine Vorentscheidung«

Mit breiter Brust

Würzburger FV - Viktoria Aschaffenburg 0:1 Aschaffenburg: Bieber - Kallina, Schmidt, Galm, Daudi (66. Beinenz) - Wittke, Desch - Toch (86. Koukalias), Schnitzer, Cheron - Häuser.

Tor: 0:1 Toch (74.). - Schiedsrichter: Ehrnsperger (Amberg). - Zuschauer: 413.

Beim Erfolg in Würzburg zeigte die Elf von Trainer Jochen Seitz vor allem die Cleverness einer Spitzenmannschaft. Wie schon beim Auswärtsspiel in Ansbach war erneut eine Standardsituation der Schlüssel zum Erfolg. Während sich die Würzburger im Fünfmeterraum positionierten, um einen hohen Freistoß von Björn Schnitzer zu erwarten, passte der flach an die Strafraumgrenze - wo Daniele Toch mutterseelenallein stand und den Ball ins lange Eck schob. »Solche Situationen üben wir. Gerade in engen Spielen ist es dann möglich, durch einen Standard zum Erfolg zu kommen«, sagte Seitz.Es war eine der ganz wenigen Torgelegenheiten. Die Gäste hatten einen weiteren Freistoß von Schnitzer, den der Torwart parierte (31.), und einen Konter von Koukalias (90.), der ebenfalls an Koob scheiterte. Würzburg hatte seine besten Szenen unmittelbar nach dem Wechsel, als Hofmann bei einem Konter knapp verzog (48.) und Michel per Kopfball vergab (54.). Die Viktoria beschränkte sich in dieser zweiten Halbzeit vornehmlich auf die Spielkontrolle. Teilweise überließ sie den Gastgebern zwar im Mittelfeld viel Platz, aber wirkliche Torgefahr entstand nicht. Der FV konnte so gut wie nie in den Strafraum kommen.»Für uns war es schwer, nach vorne durchzukommen. Würzburg hat ja teilweise mit einer Fünferkette gespielt. Ich hatte schon gedacht, dass sie zu Hause offensiver agieren«, analysierte Seitz. Nach gut einer Stunde reagierte er, brachte mit Beinenz einen weiteren Angreifer und zog einmal mehr den richtigen Joker. Der Ex-Alzenauer hatte einige gute Szenen und holte den entscheidenden Freistoß heraus.Nach dem Rückstand versuchte Würzburg zwar, die Offensive zu stärken, scheiterte aber an der konzentrierten Gästeabwehr, die nicht die kleinste Unsicherheit erkennen ließ.Der VfB Eichstätt musste fast zeitgleich beim 1:1 in Weiden erneut einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Nach einer frühen Führung kassierte die Elf von Trainer Markus Mattes in der letzten Minute noch den Ausgleich. So ist alles angerichtet für ein richtiges Spitzenduell in Oberbayern (Montag, 15 Uhr). Die Gastgeber sind seit mittlerweile acht Spielen ohne Niederlage, die Viktoria sogar schon seit 13. Allerdings hat der VfB zuletzt die dominierende Form aus dem Herbst verloren. Bei der Serie ohne Niederlagen sind nun schon fünf Remis dabei.Zumindest auf dem Papier erwartet die Zuschauer ein Offensivspektakel. Mit 73 Toren (Aschaffenburg) und 66 (Eichstätt) stehen sich die besten Sturmreihen der Liga gegenüber. Hier wie dort ragen zwei exzellente Offensivkräfte heraus, die jeweils rund die Hälfte der Tore ihrer Mannschaft geschossen haben: Schnitzer (21) und Toch (15) treffen auf Eberle (19) und Grau (16.)Seitz erwartet dennoch keinen Torreigen. »Das wird ein enges Spiel, wahrscheinlich entscheiden Kleinigkeiten den Ausgang. Wer weniger Fehler macht, gewinnt.« Sowieso erwartet Seitz an diesem Tag keine Vorentscheidung. »Es sind noch etliche Spiele danach, auch direkte Duelle gegen andere Topmannschaften. Daher ist noch immer alles offen.«Allerdings: Gewinnt Eichstätt, dürfte die Viktoria in der Endabrechnung kaum am VfB vorbeikommen. Der hat noch zwei Spiele mehr auszutragen und hätte dann aufgrund des 4:1 am Schönbusch den direkten Vergleich, der in Bayern bei Punktgleichheit zählt, klar gewonnen.Längst entschieden ist, dass der VfB in diesem Jahr sein Aufstiegsrecht wahrnehmen würde. Nach der letzten Saison hatte er wegen Problemen mit der Infrastruktur verzichtet. Die glaubt man inzwischen in den Griff zu bekommen.Auf alle Fälle fahren die Aschaffenburger mit breiter Brust nach Oberbayern. »Wir wollen unsere Serie ohne Niederlage aufrecht halten«, gibt Seitz als Ziel aus. »Wichtig ist, dass wir nicht verlieren. Unter Umständen muss man in so einer Begegnung einmal mit einem Punkt zufrieden sein.«Mit dem Spiel in Würzburg hat er einen Zweikampf um die Torhüterposition eröffnet, nachdem zum zweiten Mal in Folge Luca Bieber im Kasten auflief. »Beide Torhüter stehen auf einem Niveau. Eine klare Nummer eins gibt es nicht.« Für Eichstätt kann sich daher auch Peter Neuberger wieder Hoffnungen machen. Klaus Gast