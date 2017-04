Erste Bewährungsprobe als Primus

11.04.2017

In den kom­men­den ein­ein­halb Wo­chen kann Vik­to­ria Aschaf­fen­burg den An­spruch auf ei­nen Spit­zen­platz in der Fuß­ball-Bay­ern­li­ga Nord ent­schei­dend vor­an­t­rei­ben.

Das richtige Maß

Bilanz macht wenig Mut

Klaus Gast

Hintergrund: Fanbus zu Auswärtsspielen Der Fanclub Tradition 1901 bietet zu den kommenden Auswärtsspielen von Viktoria Aschaffenburg in Eichstätt, Weiden und Sand Fahrten mit einem Fanbus an. Die jeweilige Fahrt kostet 18 Euro, wer alle drei Fahrten mitmacht, zahlt 45 Euro. Treffpunkt für die Fahrt am Ostermontag nach Eichstätt ist um 10 Uhr am Stadion Schönbusch, Abfahrt um 10.30 Uhr.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Heimspielen auf der Gegengeraden bei Bianca, Chris oder Frank sowie telefonisch oder per WhatsApp unter 01 52/34 26 90 67 oder 01 51/58 15 08 10. (Andrea Jost)

»Das sind drei Spie­le, die es in sich ha­ben und uns rich­tig for­dern«, sieht Trai­ner Jo­chen Seitz den Par­ti­en mit Re­spekt ent­ge­gen. Auf­takt ist das Spiel beim Würz­bur­ger FV (Don­ners­tag, 18.15 Uhr), dem ak­tu­el­len Kri­sen­club.Der letzte Sieg der Würzburger datiert vom 5. November (3:0 in Erlenbach), danach folgten acht Spiele mit nur zwei Remis, die letzten fünf Partien gingen verloren. »Für mich ist diese Serie unverständlich, denn eigentlich ist das eine gute Mannschaft. Das 3:5 gegen Eichstätt habe ich gesehen, da hat Würzburg nur wegen individueller Fehler verloren. Wenn sie die abstellen, müssen wir enorm aufpassen«, sagt Seitz.So wenig wie der FV sich an seinen letzten Sieg erinnern kann, so fern ist für die Viktoria ihre letzte Pleite (1:2 in Bamberg am 9. Oktober). Die Erfolgsserie war zwar gegen Frohnlach am Wochenende nicht wirklich in Gefahr, trotzdem sah sich Seitz zu mahnenden Worten veranlasst.Mögen einige Beobachter über die Kritik nach dem 8:0 und dem Sprung auf Platz eins erstaunt gewesen sein, bewies der Trainer aber auch hier das richtige Maß, sprach die Defizite schonungslos an, vergaß nicht das Lob für das Offensivspiel in der zweiten Hälfte. Dieses »zweite Gesicht« seiner Mannschaft will er in den nächsten Spielen sehen. »Denn wenn wir das nicht schaffen, haben wir da oben nichts verloren.«Nach der für den Trainer ungewohnten Rotation gegen den Letzten wird er nun erneut seine Startelf verändern. Dabei will er sich an der Form seiner Stammkräfte orientieren und beobachten, wie sie die Belastung von zwei englischen Wochen in Folge verkraften. Marius Trippel will in dieser Woche zumindest wieder ins Training einsteigen, ansonsten hat Seitz »freie Auswahl« aus seinem gesamten Kader.Der FV blickt dem Gastspiel des unterfränkischen Konkurrenten mit Bangen entgegen. Nicht nur die Negativserie der letzten Wochen, auch die Bilanz gegen die Viktoria macht wenig Mut. In den bisherigen drei Spielen gab es nur ein Unentschieden, aber schon zwei deutliche Niederlagen.Zumindest Joseph Mensah wird voll motiviert in die Partie gehen. Schließlich musste er Aschaffenburg im Herbst 2012 unter unwürdigen Begleitumständen verlassen. Nach Stationen bei Kickers Würzburg, Schweinfurt 05 und einer Zweijahressperre wegen Dopings ist er seit Oktober beim FV.Der Vorstand der Würzburger hat vor einigen Wochen auf seine ganz eigene Weise auf die sportliche Misere reagiert und den Vertrag von Trainer Marc Reitmaier, dem Neffen des früheren Viktoria-Torhüters, verlängert. Denn insgesamt, sind sie Verantwortlichen überzeugt, stimmt die Richtung. Vor einem Jahr rettete Reitmaier den Verein vor dem Abstieg, in dieser Runde ist vor allem aufgrund einer tollen Vorrunde das Saisonziel - 40 Punkte und Klassenerhalt - auch schon zum Greifen nahe. Mittelfristig möchte der FV sich in Richtung Regionalliga verabschieden.Bei der Viktoria soll das schneller gehen. Deshalb will Seitz auch unbedingt Platz eins verteidigen. »Wenn wir als Spitzenreiter am Montag nach Eichstätt fahren, erhöht das Druck auf den VfB.«#media-0;